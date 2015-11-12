Преображение старого амбара

После того как черепичная крыша была полностью разобрана, а перекрытия частично заменены с дополнительным использованием металлических конструкций, на крыше дизайнер организовал прекрасную лаунж-зону, которая будет использоваться для отдыха.

В будущем здесь отроется кафе, на первом и втором этаже, а крыша станет идеальным местечком летом, чтобы отпраздновать День Рождения с друзьями или просто выпить в хорошей компании.

Коммерческие здания являются столь же неотъемлемой частью городской жизни, как и жилые, а их реконструкция иногда значит даже гораздо больше, ведь они находятся в центре внимания. Старые здания в центре города могут быть использованы под новые этнические и модные кафе, бутики одежды, ювелирные магазины, лавочки с сувенирами и магазинчики подарков.

Такой возможностью для организации офиса могут легко воспользоваться люди с минимальным бюджетом, ведь не обязательно проводить реконструкцию всего дома сразу, если вам для начала хватит и двух-трех комнат.

С архитектором любой дом может стать потрясающим примером возвращения к жизни, ведь работа настоящего профессионала заключается в том, чтобы дом начал работать на вас, независимо от изначальных условий. Так, даже амбары, старые помещичьи дома, бывшие школы, магазины и универсамы могут стать потрясающей возможность сделать что-то новое на основе старой постройки.

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— Дом, который может позволить себе каждый;

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