Преображение старого амбара

В датском городке Саарбрюккен работают замечательные архитекторы из фирмы ERDUDATZ, которые особенно любят проекты по реконструкции в старом центре города.
На этот раз мы поговорим лишь о редизайне крыши амбара, которая стала сказочным, почти райским местечком для новых владельцев. Все фасады тоже претерпели изменения, и полуразрушенное здание больше не портит облик улицы, а наоборот, украшает его.
Прогнутая кровля, поломанная черепица, влажные стены с подтеками и просто абсолютно нежилой вид этого здания не внушал никаких позитивных чувств прохожим. Амбар был расположен прямо на углу, на пересечении двух улиц, и поэтому его внешний вид затрагивал каждый день настроение нескольких сотен прохожих и автомобилистов.
Рабочие по кусочкам реставрировали каждую мелочь в конструкции дома, полностью разобрали крышу и оштукатурили фасады второго и мансардного этажей. Кропотливая и аккуратная работа — залог успеха, ведь каким бы ни был проект на бумаге, только реальные действия приводят к стоящему результату.
Теперь это здание выглядит подстать остальным на улице, а благодаря сюрпризу, который мы приготовили вам в конце статьи, даже лучше. Проходное место идеально вписалось в потребности новых хозяев и в будущем серьезно сэкономит их коммерческий бюджет.
Со стороны верхней улицы кремовые фасады уже выглядят доброжелательно и просто мило, хотя полный ремонт дома еще даже не завершен.
После того как черепичная крыша была полностью разобрана, а перекрытия частично заменены с дополнительным использованием металлических конструкций, на крыше дизайнер организовал прекрасную лаунж-зону, которая будет использоваться для отдыха.
В будущем здесь отроется кафе, на первом и втором этаже, а крыша станет идеальным местечком летом, чтобы отпраздновать День Рождения с друзьями или просто выпить в хорошей компании.
Коммерческие здания являются столь же неотъемлемой частью городской жизни, как и жилые, а их реконструкция иногда значит даже гораздо больше, ведь они находятся в центре внимания. Старые здания в центре города могут быть использованы под новые этнические и модные кафе, бутики одежды, ювелирные магазины, лавочки с сувенирами и магазинчики подарков.
Такой возможностью для организации офиса могут легко воспользоваться люди с минимальным бюджетом, ведь не обязательно проводить реконструкцию всего дома сразу, если вам для начала хватит и двух-трех комнат.
С архитектором любой дом может стать потрясающим примером возвращения к жизни, ведь работа настоящего профессионала заключается в том, чтобы дом начал работать на вас, независимо от изначальных условий. Так, даже амбары, старые помещичьи дома, бывшие школы, магазины и универсамы могут стать потрясающей возможность сделать что-то новое на основе старой постройки.
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