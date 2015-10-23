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Полное обновление старого дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Umbau Reiheneinfamileinhaus Zürich, Beat Nievergelt GmbH Architekt Beat Nievergelt GmbH Architekt Кухня в классическом стиле
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Интерьер, который давно хочется сменить на что-нибудь другое, обязательно дождется своего звездного часа! Этот старый дом, например, прождал несколько десятилетий, и все-таки вырвался из ретро в объятия минимализма!

Швейцарские архитекторы из Beat Nievergelt GmbH Architekt реализовали этот проект в тесном контакте с заказчиками, которые очень хотели создать максимально легкую и просторную основу для семейной жизни.

Меньше всего им хотелось заполнять дом предметами декора, поэтому вся декоративная часть в проекте досталась разноцветной мебели, новой стильной отделке экстерьера песчаного цвета и таким практичным мелочам, как светильники и изящная сантехника. Хозяева хотели сделать интерьер не просто красивым, но и модным, поэтому они выбрали белый цвет для отделки кухни, встроенные светильники в этой зоне взамен подвесных, а на первом этаже нашлось место для дизайнерских кресел и стульев. Посмотрим, как это выглядит до и после?

До: кухня

Umbau Reiheneinfamileinhaus Zürich, Beat Nievergelt GmbH Architekt Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Кухня с момента строительства дома пережила всего лишь один ремонт несколько десятилетий назад и с тех пор находилась в одинаковом состоянии. Старые фасады выглядят уже чересчур простыми, а белая плитка, на тот момент бывшая лучшим решением для бюджетного ремонта, смотрится блекло.

После: кухня с островом

Umbau Reiheneinfamileinhaus Zürich, Beat Nievergelt GmbH Architekt Beat Nievergelt GmbH Architekt Гостиная в классическом стиле
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Новая кухня распространяет совсем иную атмосферу вокруг себя! Перепланировка позволила объединить ее со столовой и лестничным холлом, что сэкономило квадратные метры для дополнительной системы хранения у лестницы и большого кухонного острова!

Благодаря объединению с гостиной и двух новым окнам здесь много солнечного света, а белая отделка стен и цвет мебели помогают его отражать, заманивая в самые темные углы.

До: столовая

Umbau Reiheneinfamileinhaus Zürich, Beat Nievergelt GmbH Architekt Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Столовая, оформленная в провинциальном стиле, полная оберегов и картин с пейзажами, давно перестала удовлетворять нужды семьи в красивом интерьере. В современное время она смотрелась слишком бедной, чтобы радовать глаз даже натуральной древесиной.

После: столовая

Umbau Reiheneinfamileinhaus Zürich, Beat Nievergelt GmbH Architekt Beat Nievergelt GmbH Architekt Кухня в классическом стиле
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Теперь столовая, расположенная рядом с кухонным островом, выглядит как единое пространство со всем остальным образом в дизайне первого этажа. Здесь больше нет несовместимых цветовых палитр, и лишь разноцветные стулья вносят сюда более яркий антураж, чем в других зонах. Каждый член семьи выбрал стул, который по цвету ему нравится больше всего и теперь он считается личным.

До: лестница

Umbau Reiheneinfamileinhaus Zürich, Beat Nievergelt GmbH Architekt Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Старая лестница с самодельными перилами отжила свое время, и на замену ей пришла новая, дизайнерская.

После: лестница

Umbau Reiheneinfamileinhaus Zürich, Beat Nievergelt GmbH Architekt Beat Nievergelt GmbH Architekt Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Стиль лестницы решили сохранить, создав именно на основе изначального дизайна новый проект. Теперь она — крепкая, удобная и гораздо более светлая, чем раньше.

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До: котельная

Umbau Reiheneinfamileinhaus Zürich, Beat Nievergelt GmbH Architekt Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Одна из комнат дома использовалась как котельная, но с изменением типа отопления в ходе реконструкции она освободилась.

После: спальня

Umbau Reiheneinfamileinhaus Zürich, Beat Nievergelt GmbH Architekt Beat Nievergelt GmbH Architekt Спальня в классическом стиле
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Так здесь нашлось место для дополнительной спальни, гостевой или детской игровой комнаты, дизайн которой выполнен в стиле минимализм.

После: редизайн фасадов

Umbau Reiheneinfamileinhaus Zürich, Beat Nievergelt GmbH Architekt Beat Nievergelt GmbH Architekt Сад в классическом стиле
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt

В дизайне экстерьера дом тоже претерпел изменения. Новые окна, двери в сад, кровля и даже отделка фасадов выглядят свежо и очень по-семейному. Теперь этот дом готов к новой вехе в своей жизни — более радостной и счастливой, чем когда бы то ни было.

Зоны отдыха по всему участку также были отремонтированы, куплена новая садовая мебель, а ландшафтный архитектор заменил старые посадки на новые с минимальными потерями.

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