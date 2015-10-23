Полное обновление старого дома

Интерьер, который давно хочется сменить на что-нибудь другое, обязательно дождется своего звездного часа! Этот старый дом, например, прождал несколько десятилетий, и все-таки вырвался из ретро в объятия минимализма!
Швейцарские архитекторы из Beat Nievergelt GmbH Architekt реализовали этот проект в тесном контакте с заказчиками, которые очень хотели создать максимально легкую и просторную основу для семейной жизни.
Меньше всего им хотелось заполнять дом предметами декора, поэтому вся декоративная часть в проекте досталась разноцветной мебели, новой стильной отделке экстерьера песчаного цвета и таким практичным мелочам, как светильники и изящная сантехника. Хозяева хотели сделать интерьер не просто красивым, но и модным, поэтому они выбрали белый цвет для отделки кухни, встроенные светильники в этой зоне взамен подвесных, а на первом этаже нашлось место для дизайнерских кресел и стульев. Посмотрим, как это выглядит до и после?
Кухня с момента строительства дома пережила всего лишь один ремонт несколько десятилетий назад и с тех пор находилась в одинаковом состоянии. Старые фасады выглядят уже чересчур простыми, а белая плитка, на тот момент бывшая лучшим решением для бюджетного ремонта, смотрится блекло.
Новая кухня распространяет совсем иную атмосферу вокруг себя! Перепланировка позволила объединить ее со столовой и лестничным холлом, что сэкономило квадратные метры для дополнительной системы хранения у лестницы и большого кухонного острова!
Благодаря объединению с гостиной и двух новым окнам здесь много солнечного света, а белая отделка стен и цвет мебели помогают его отражать, заманивая в самые темные углы.
Столовая, оформленная в провинциальном стиле, полная оберегов и картин с пейзажами, давно перестала удовлетворять нужды семьи в красивом интерьере. В современное время она смотрелась слишком бедной, чтобы радовать глаз даже натуральной древесиной.
Теперь столовая, расположенная рядом с кухонным островом, выглядит как единое пространство со всем остальным образом в дизайне первого этажа. Здесь больше нет несовместимых цветовых палитр, и лишь разноцветные стулья вносят сюда более яркий антураж, чем в других зонах. Каждый член семьи выбрал стул, который по цвету ему нравится больше всего и теперь он считается личным.
Старая лестница с самодельными перилами отжила свое время, и на замену ей пришла новая, дизайнерская.
Стиль лестницы решили сохранить, создав именно на основе изначального дизайна новый проект. Теперь она — крепкая, удобная и гораздо более светлая, чем раньше.
Одна из комнат дома использовалась как котельная, но с изменением типа отопления в ходе реконструкции она освободилась.
Так здесь нашлось место для дополнительной спальни, гостевой или детской игровой комнаты, дизайн которой выполнен в стиле минимализм.
В дизайне экстерьера дом тоже претерпел изменения. Новые окна, двери в сад, кровля и даже отделка фасадов выглядят свежо и очень по-семейному. Теперь этот дом готов к новой вехе в своей жизни — более радостной и счастливой, чем когда бы то ни было.
Зоны отдыха по всему участку также были отремонтированы, куплена новая садовая мебель, а ландшафтный архитектор заменил старые посадки на новые с минимальными потерями.
Специально для вас на homify:
— Дом, который может позволить себе каждый;