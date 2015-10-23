Полное обновление старого дома

Интерьер, который давно хочется сменить на что-нибудь другое, обязательно дождется своего звездного часа! Этот старый дом, например, прождал несколько десятилетий, и все-таки вырвался из ретро в объятия минимализма!

Швейцарские архитекторы из Beat Nievergelt GmbH Architekt реализовали этот проект в тесном контакте с заказчиками, которые очень хотели создать максимально легкую и просторную основу для семейной жизни.

Меньше всего им хотелось заполнять дом предметами декора, поэтому вся декоративная часть в проекте досталась разноцветной мебели, новой стильной отделке экстерьера песчаного цвета и таким практичным мелочам, как светильники и изящная сантехника. Хозяева хотели сделать интерьер не просто красивым, но и модным, поэтому они выбрали белый цвет для отделки кухни, встроенные светильники в этой зоне взамен подвесных, а на первом этаже нашлось место для дизайнерских кресел и стульев. Посмотрим, как это выглядит до и после?