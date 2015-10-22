Городская элегантность на 65 м2

Очень современная и практичная квартира, созданная по проекту студии MADS Architect из Бильбао, Испания, понравится тем, кто без ума от серого цвета и лаконичного дизайна.
Маленькая площадь этих апартаментов не остановила дизайнеров на пути к исследованию новых возможностей и красивых решений в декоре для небольших комнат. Так, на основе всего лишь 65 квадратных метров родилось по-настоящему стильное городское жилье, оформленное в современном стиле.
Хозяйка квартиры хотела в итоге получить дизайн, который помог бы ей окружить себя хорошими и добротными вещами, сделать жизнь в своем собственном доме более красивой и комфортной.
Гостиная является частью открытой планировки первого этажа. Она включает в себя столовую и кухню и выглядит очень минималистично. Благодаря встроенному книжному стеллажу за спинкой дивана, зона хранения визуально не занимает места, но становится декоративной фокусной точкой для гостей.
Стильная столовая расположена между гостиной и кухней и отлично подходит для дружеских встреч. Здесь уместилась и дополнительная зона хранения, которая по типу расположения напоминает традиционные буфетные зоны, поэтому тоже не выглядит слишком крупной в маленьком помещении. Особенно оригинальные предметы дизайна — зеркало с зеркальной рамой и два ретро-футуристичных светильника — делают эту зону еще более парадной.
В небольшой спальне была использована исключительно белая мебель, а стены окрашены в светло-серый оттенок. Успокаивающие тона текстиля дают возможность сделать комнату уютной и женственной, несмотря на очень современную обстановку.
Для создания большего ощущения уюта для напольного покрытия было выбрано натуральное дерево темного оттенка с небольшим красным отливом. Такое решение позволяет сделать квартиру более «основательной» и «приземленной», особенно — если она новая.
В очень небольшой ванной комнате расположение мебели было достаточно предсказуемым, но дизайнерские приемы, позволяющие обыграть типовую планировку, сделали ванную очень интересной. Из-за встроенного механизма слива для унитаза одна из стен обзавелась выступом, который был преобразован в удобную полочку для декора, к которой для полноты композиции прибавилась еще одна. Теперь в этой обычной и маленькой ванной есть место не только для практичного хранения, которое расположились в полноценной тумбочке под раковиной, но и для красоты.
Отдельного внимания заслуживает отделка стен керамической плиткой под натуральный камень, которая подает урбанистическое настроение в новомодном ключе. В некоторых местах для большего декоративного эффекта такая отделка дополнена мозаикой с металлическим отливом.
Основное освещение в ванной осуществляется благодаря спотам в потолке, но и дополнительный точечный светильник над зеркалом тоже не помешает.
В этом деле очень важно правильно выбрать лампочку — ее оттенок и яркость, ведь при некоторых типах освещения вы рискуете испортить себе настроение вечером своим неестественно-контрастным отражением. С другой стороны, правильно подобранное освещение, как здесь, с нежным желтым оттенком, наоборот, сделает ваш вечерний отдых в этой элегантной ванной более привлекательным.
Душевая кабина встроена в левую часть комнату и не имеет поддона, а только оборудованный слив в полу. Как вы видите с этого ракурса, в ней предусмотрены встроенные ниши для хранения шампуня и средств по уходу за телом.
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