Городская элегантность на 65 м2

Очень современная и практичная квартира, созданная по проекту студии MADS Architect из Бильбао, Испания, понравится тем, кто без ума от серого цвета и лаконичного дизайна.

Маленькая площадь этих апартаментов не остановила дизайнеров на пути к исследованию новых возможностей и красивых решений в декоре для небольших комнат. Так, на основе всего лишь 65 квадратных метров родилось по-настоящему стильное городское жилье, оформленное в современном стиле.

Хозяйка квартиры хотела в итоге получить дизайн, который помог бы ей окружить себя хорошими и добротными вещами, сделать жизнь в своем собственном доме более красивой и комфортной.