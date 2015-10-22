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Городская элегантность на 65 м2

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
65sqm Appartment, MADG Architect MADG Architect Кухня в стиле модерн
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Очень современная и практичная квартира, созданная по проекту студии MADS Architect из Бильбао, Испания, понравится тем, кто без ума от серого цвета и лаконичного дизайна.

Маленькая площадь этих апартаментов не остановила дизайнеров на пути к исследованию новых возможностей и красивых решений в декоре для небольших комнат. Так, на основе всего лишь 65 квадратных метров родилось по-настоящему стильное городское жилье, оформленное в современном стиле.

Хозяйка квартиры хотела в итоге получить дизайн, который помог бы ей окружить себя хорошими и добротными вещами, сделать жизнь в своем собственном доме более красивой и комфортной.

Гостиная

65sqm Appartment, MADG Architect MADG Architect Гостиная в стиле модерн
MADG Architect

MADG Architect
MADG Architect
MADG Architect

Гостиная является частью открытой планировки первого этажа. Она включает в себя столовую и кухню и выглядит очень минималистично. Благодаря встроенному книжному стеллажу за спинкой дивана, зона хранения визуально не занимает места, но становится декоративной фокусной точкой для гостей.

Столовая

65sqm Appartment, MADG Architect MADG Architect Кухня в стиле модерн
MADG Architect

MADG Architect
MADG Architect
MADG Architect

Стильная столовая расположена между гостиной и кухней и отлично подходит для дружеских встреч. Здесь уместилась и дополнительная зона хранения, которая по типу расположения напоминает традиционные буфетные зоны, поэтому тоже не выглядит слишком крупной в маленьком помещении. Особенно оригинальные предметы дизайна — зеркало с зеркальной рамой и два ретро-футуристичных светильника — делают эту зону еще более парадной.

Спальня

65sqm Appartment, MADG Architect MADG Architect Спальня в стиле модерн
MADG Architect

MADG Architect
MADG Architect
MADG Architect

В небольшой спальне была использована исключительно белая мебель, а стены окрашены в светло-серый оттенок. Успокаивающие тона текстиля дают возможность сделать комнату уютной и женственной, несмотря на очень современную обстановку.

Для создания большего ощущения уюта для напольного покрытия было выбрано натуральное дерево темного оттенка с небольшим красным отливом. Такое решение позволяет сделать квартиру более «основательной» и «приземленной», особенно — если она новая.

Ванная

65sqm Appartment, MADG Architect MADG Architect Ванная комната в стиле модерн
MADG Architect

MADG Architect
MADG Architect
MADG Architect

В очень небольшой ванной комнате расположение мебели было достаточно предсказуемым, но дизайнерские приемы, позволяющие обыграть типовую планировку, сделали ванную очень интересной. Из-за встроенного механизма слива для унитаза одна из стен обзавелась выступом, который был преобразован в удобную полочку для декора, к которой для полноты композиции прибавилась еще одна. Теперь в этой обычной и маленькой ванной есть место не только для практичного хранения, которое расположились в полноценной тумбочке под раковиной, но и для красоты.

Отдельного внимания заслуживает отделка стен керамической плиткой под натуральный камень, которая подает урбанистическое настроение в новомодном ключе. В некоторых местах для большего декоративного эффекта такая отделка дополнена мозаикой с металлическим отливом.

Подсветка

65sqm Appartment, MADG Architect MADG Architect Ванная комната в стиле модерн
MADG Architect

MADG Architect
MADG Architect
MADG Architect

Основное освещение в ванной осуществляется благодаря спотам в потолке, но и дополнительный точечный светильник над зеркалом тоже не помешает.

В этом деле очень важно правильно выбрать лампочку — ее оттенок и яркость, ведь при некоторых типах освещения вы рискуете испортить себе настроение вечером своим неестественно-контрастным отражением. С другой стороны, правильно подобранное освещение, как здесь, с нежным желтым оттенком, наоборот, сделает ваш вечерний отдых в этой элегантной ванной более привлекательным.

Душевая кабина встроена в левую часть комнату и не имеет поддона, а только оборудованный слив в полу. Как вы видите с этого ракурса, в ней предусмотрены встроенные ниши для хранения шампуня и средств по уходу за телом.

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