Счастливый новый дом для пары с двумя детьми

Этот привлекательный и очень простой проект наверняка понравится тем, кто ищет интересные, но не очень сложные решения для дизайна своего собственного дома.
В первую очередь в данном проекте уделялось внимание экономичным, но максимально эффектным решениям, ведь это дом молодой семейной пары с двумя маленькими детьми, и их бюджет на стройку был невелик.
Поэтому владельцы совместно с архитектором остановились на варианте простого дома в стиле модерн, который декорирован различными приемами в некоторых местах для создания образа современного и модного дома.
Так, фасад по большей части является оштукатуренным, но на самом верху мы видим темно-серую полоску, которая придает облику коттеджа завершенность и строгость. Панорамные окна в двусветной гостиной, расположенные на первом и втором этажах здания украшены по-разному. На нижнем уровне они представляют собой двери-слайдеры с остеклением, а на втором окно декорировано натуральной древесиной и металлической конструкцией грифельного оттенка.
Слева три колонны, украшенные декоративным кирпичом, держат небольшой балкончик с эффектными стеклянными перилами голубого цвета. Под балкончиком — небольшие бюджетные качели, любимое место для игр детей.
В дальней части двусветной гостиной расположилась черно-белая кухня и столовая, тоже оформленные в стиле модерн. Продуманное расположение элементов позволяет мыть посуду рядом с окном и подходить к холодильнику, минуя зону готовки.
Справа мы видим дверь в хозяйственное помещение — отдельную прачечную и кладовую, которые помогают сделать кухню и ванную комнату более свободными помещениями.
В передней части двусветной гостиной находится игровая для детей и мягкая мебель как часть TV-зоны. Здесь необычная подсветка на уровне разделения двух этажей позволяет создать вечером более уютную атмосферу даже в комнате со столь высокими потолками.
Сидя на диване, мы можем видеть и внутренний балкон на втором этаже, который доступен по лестнице. Сам по себе он является частью домашнего кинотеатра и кабинета на втором этаже и проходной комнатой к главной ванной.
Детский уголок расположен в холле, рядом с лестницей, с отдельными местами для хранения прямо под ней. А когда дети вырастут, такое место очень легко превращается в обычный коридор с цветами или скульптурой. На радость детей стеклянная отделка стен позволяет рисовать на них фломастерами, а мебель из натурального дерева отлично сочетается с общей концепцией комнаты.
Возвращаясь к теме внутреннего балкона, заметим, что в этой интересной комнате проектор расположен так, чтобы можно было смотреть кино на одной из стен гостиной, той самой, что является частью освещения на втором этаже. Благодаря подиуму, на котором расположен диван, можно смотреть кинофильмы даже при наличии стеклянных перил.
Две детских — для мальчика и для девочки — расположены по соседству. Они являются частью открытой зоны второго этажа — с библиотекой и домашним кинотеатром. Спальня родителей находится на первом этаже и имеет собственную ванную комнату, благодаря чему остается очень приватным местом для обоих супругов.
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