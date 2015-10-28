Счастливый новый дом для пары с двумя детьми

Этот привлекательный и очень простой проект наверняка понравится тем, кто ищет интересные, но не очень сложные решения для дизайна своего собственного дома.

В первую очередь в данном проекте уделялось внимание экономичным, но максимально эффектным решениям, ведь это дом молодой семейной пары с двумя маленькими детьми, и их бюджет на стройку был невелик.

Поэтому владельцы совместно с архитектором остановились на варианте простого дома в стиле модерн, который декорирован различными приемами в некоторых местах для создания образа современного и модного дома.