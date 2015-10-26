Модные светильники для столовой

Шикарный и модный светильник в современной столовой не просто выполняет практичную роль, но и часто является фокусной точкой всего дизайна интерьера. Поэтому мы предлагаем вам окунуться в чарующий мир дизайнерских светильников, который наверняка изменит ваше представление об облике столовой. Кстати, она не обязательно должна быть парадной или отделенной от кухни — над кухонным островом или столиком на двоих тоже есть место дизайнерскому освещению!

Итак, посмотрим, как шикарно может преобразиться комната благодаря одному лишь предмету?