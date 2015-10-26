Модные светильники для столовой

Шикарный и модный светильник в современной столовой не просто выполняет практичную роль, но и часто является фокусной точкой всего дизайна интерьера. Поэтому мы предлагаем вам окунуться в чарующий мир дизайнерских светильников, который наверняка изменит ваше представление об облике столовой. Кстати, она не обязательно должна быть парадной или отделенной от кухни — над кухонным островом или столиком на двоих тоже есть место дизайнерскому освещению!
Итак, посмотрим, как шикарно может преобразиться комната благодаря одному лишь предмету?
Необычные сочетания противоположностей — модное решение для дизайна столовой в этом году в целом, но особенно шикарно выглядит пара светильник — столовая группа.
Удивительные возможности встроенной подсветки позволят вам наслаждаться современным дизайном интерьера в новом качестве, когда каждая текстура, глянцевая поверхность или оттенок имеют особую атмосферу вокруг.
Хрусталь остается одним из самых популярных материалов для изготовления светильников, но предстает перед нами в совершенно иных формах и размерах.
Тяжелые, основательные, напоминающие о стиле ретро 60-х и просто очень яркие светильники часто выбирают для дизайна интерьера столовой в семейных коттеджах и в стилях лофт и поп-арт.
Цветные стеклянные светильники могут быть как классическими вариациями, так и этническими, например, турецкими с мозаикой.
Позолота с внутренней стороны абажуров — очень модный тренд, и может быть использован как с помощью покупки дизайнерского светильника, так и благодаря техникам DIY.
Био-формы выглядят особенно эпатажно в классических или эклектичных интерьерах.
Для более традиционного дизайна интерьера, в теплой цветовой гамме, с налетом женственности и уюта отлично подойдут металлические дизайнерские светильники в форме роз, ветвей и просто изящных абстрактных конструкций.
Лаконичные формы этой лампы отлично подойдут под любой стиль интерьера и останутся неизменно стильными в любом окружении. Такой вариант особенно подойдет для сложных, например, этнических интерьеров или для любителей постоянно совершать редизайн в доме.
Металлический блеск, изысканно отражающий всю комнату в большом светящемся шаре, выглядит предельно стильно и невероятно красиво! Благодаря такому дизайнерскому светильнику интерьер становится настоящим произведением искусства!
Традиционные формы классической люстры переосмысливаются. Меняются материалы, оттенки, создаются оптические иллюзии «под хрусталь» или применяются модные, подчас ярко-кислотные оттенки.
Футуристические, космические и просто особенно брутальные металлические варианты светильников из-за своей оригинальности часто являются основой для построения всего интерьера.
Минималистичные светильники, которые отлично подойдут под сдержанные и стильные интерьеры, подкупают своим лаконичным дизайном и красивыми орнаментами.
Арабские этнические светильники, в основе которых всегда лежал металлический каркас и стекло, становятся модным трендом в различных стилях интерьера — от скандинавского до лофта.
Одна из самых популярных форм для современного дизайнерского светильника — шар — вызывает всегда позитивные чувства удивления и восторга.
Даже в стилях рустик или шале дизайнерский светильник чувствует себя, как дома. Особенно если он повторяет элементы местной природы. Лучше всего смотрятся формы листвы, цветов, капель воды, сосулек или хитросплетенных ветвей.
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