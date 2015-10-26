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Модные светильники для столовой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Esszimmerstühle, Sunchairs GmbH & Co.KG Sunchairs GmbH & Co.KG Столовая комната в тропическом стиле
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Шикарный и модный светильник в современной столовой не просто выполняет практичную роль, но и часто является фокусной точкой всего дизайна интерьера. Поэтому мы предлагаем вам окунуться в чарующий мир дизайнерских светильников, который наверняка изменит ваше представление об облике столовой. Кстати, она не обязательно должна быть парадной или отделенной от кухни — над кухонным островом или столиком на двоих тоже есть место дизайнерскому освещению!

Итак, посмотрим, как шикарно может преобразиться комната благодаря одному лишь предмету?

Футуризм и рустик

Esszimmerstühle, Sunchairs GmbH & Co.KG Sunchairs GmbH & Co.KG Столовая комната в тропическом стиле
Sunchairs GmbH &amp; Co.KG

Sunchairs GmbH & Co.KG
Sunchairs GmbH &amp; Co.KG
Sunchairs GmbH & Co.KG

Необычные сочетания противоположностей — модное решение для дизайна столовой в этом году в целом, но особенно шикарно выглядит пара светильник — столовая группа.

Встроенная подсветка

APTO. M. R., Matheus Menezes Arquiteto Matheus Menezes Arquiteto Столовая комната в стиле модерн Синий
Matheus Menezes Arquiteto

Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto

Удивительные возможности встроенной подсветки позволят вам наслаждаться современным дизайном интерьера в новом качестве, когда каждая текстура, глянцевая поверхность или оттенок имеют особую атмосферу вокруг.

Нетрадиционный хрусталь

Monumentaal landhuis krijgt eigentijds interieur, choc studio interieur choc studio interieur Столовая комната в стиле модерн
choc studio interieur

choc studio interieur
choc studio interieur
choc studio interieur

Хрусталь остается одним из самых популярных материалов для изготовления светильников, но предстает перед нами в совершенно иных формах и размерах.

Разноцветные в стиле ретро

FA, Flávia Gerab Flávia Gerab Столовая комната в стиле модерн
Flávia Gerab

Flávia Gerab
Flávia Gerab
Flávia Gerab

Тяжелые, основательные, напоминающие о стиле ретро 60-х и просто очень яркие светильники часто выбирают для дизайна интерьера столовой в семейных коттеджах и в стилях лофт и поп-арт.

Цветное стекло

Частный дом, Art Group "Tanni" Art Group 'Tanni' Кухня в стиле модерн
Art Group <q>Tanni</q>

Частный дом

Art Group "Tanni"
Art Group <q>Tanni</q>
Art Group "Tanni"

Цветные стеклянные светильники могут быть как классическими вариациями, так и этническими, например, турецкими с мозаикой.

Позолота с внутренней стороны

​Modern en monumentaal wonen aan de gracht, Sigrid van Kleef & René van der Leest - Studio Ruim Sigrid van Kleef & René van der Leest - Studio Ruim КухняСтолы и стулья
Sigrid van Kleef &amp; René van der Leest – Studio Ruim

Sigrid van Kleef & René van der Leest - Studio Ruim
Sigrid van Kleef &amp; René van der Leest – Studio Ruim
Sigrid van Kleef & René van der Leest - Studio Ruim

Позолота с внутренней стороны абажуров — очень модный тренд, и может быть использован как с помощью покупки дизайнерского светильника, так и благодаря техникам DIY.

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В виде облачка

Appartamento A, Diana Lapin Diana Lapin Гостиная в стиле модерн
Diana Lapin

Diana Lapin
Diana Lapin
Diana Lapin

Био-формы выглядят особенно эпатажно в классических или эклектичных интерьерах.

Металлические изящества

Project Mantel, huis van strijdhoven huis van strijdhoven Столовая комната в стиле модерн
huis van strijdhoven

huis van strijdhoven
huis van strijdhoven
huis van strijdhoven

Для более традиционного дизайна интерьера, в теплой цветовой гамме, с налетом женственности и уюта отлично подойдут металлические дизайнерские светильники в форме роз, ветвей и просто изящных абстрактных конструкций.

Строго и стильно

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta Столовая комната в скандинавском стиле
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

Лаконичные формы этой лампы отлично подойдут под любой стиль интерьера и останутся неизменно стильными в любом окружении. Такой вариант особенно подойдет для сложных, например, этнических интерьеров или для любителей постоянно совершать редизайн в доме.

Блестящий глянец

homify Столовая комната в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Металлический блеск, изысканно отражающий всю комнату в большом светящемся шаре, выглядит предельно стильно и невероятно красиво! Благодаря такому дизайнерскому светильнику интерьер становится настоящим произведением искусства!

Новые вариации классики

Casa da Praia / Beach House, Luciano Teston Luciano Teston Столовая комната в классическом стиле
Luciano Teston

Luciano Teston
Luciano Teston
Luciano Teston

Традиционные формы классической люстры переосмысливаются. Меняются материалы, оттенки, создаются оптические иллюзии «под хрусталь» или применяются модные, подчас ярко-кислотные оттенки.

Космо-дизайн

BB APARTAMENT, KUOO ARCHITECTS KUOO ARCHITECTS Столовая комната в стиле минимализм
KUOO ARCHITECTS

KUOO ARCHITECTS
KUOO ARCHITECTS
KUOO ARCHITECTS

Футуристические, космические и просто особенно брутальные металлические варианты светильников из-за своей оригинальности часто являются основой для построения всего интерьера.

Элегантность гламурного минимализма

Apartamento Vale dos Cristais - Nova Lima, Lage Caporali Arquitetas Associadas Lage Caporali Arquitetas Associadas Столовая комната в стиле модерн
Lage Caporali Arquitetas Associadas

Lage Caporali Arquitetas Associadas
Lage Caporali Arquitetas Associadas
Lage Caporali Arquitetas Associadas

Минималистичные светильники, которые отлично подойдут под сдержанные и стильные интерьеры, подкупают своим лаконичным дизайном и красивыми орнаментами.

Металлические и этнические

100% Design homify Кухня
homify

100% Design

homify
homify
homify

Арабские этнические светильники, в основе которых всегда лежал металлический каркас и стекло, становятся модным трендом в различных стилях интерьера — от скандинавского до лофта.

Стеклянные шары

Atelier Durini 15: sensualità e sartorialità incontrano l’interior design, Studio Andrea Castrignano Studio Andrea Castrignano Столовая комната в классическом стиле
Studio Andrea Castrignano

Studio Andrea Castrignano
Studio Andrea Castrignano
Studio Andrea Castrignano

Одна из самых популярных форм для современного дизайнерского светильника — шар — вызывает всегда позитивные чувства удивления и восторга.

Золотые сосульки

homify Столовая комната в рустикальном стиле Изделия из древесины
homify

homify
homify
homify

Даже в стилях рустик или шале дизайнерский светильник чувствует себя, как дома. Особенно если он повторяет элементы местной природы. Лучше всего смотрятся формы листвы, цветов, капель воды, сосулек или хитросплетенных ветвей.

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