Цветочные идеи для декора патио

В традиционном средиземноморском саду мы можем наблюдать прекрасную традицию использования больших глиняных кашпо для декорирования патио и террас. Интересно, что они часто используются не для сезонных цветов, а для многолетних кустарников, которые на зиму заносятся в дом.

Еще одна интересная идея этого проекта — вьющиеся по стене растения вокруг внутреннего дворика с патио, уютно оберегающие зону отдыха от любопытных глаз и ветра.