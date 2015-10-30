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Цветочные идеи для декора патио

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Frühlingsgarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Балкон, веранда и террасаРастения
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Раскрасить патио всеми цветами радуги поможет не только дизайн интерьера, декор и текстиль, но и растения. Стильные варианты «зеленого» декора могут вдохновить кого угодно даже в середине осени на новые изменения и мечты!

Геометричные посадки на маленьком патио

Moderne tuin Hoofddorp, Biesot Biesot Сад в стиле модерн
Biesot

Biesot
Biesot
Biesot

Если у вас особенно недостает места на вашем патио, и вы ищите интересные идеи его озеленения малыми площадями, подумайте о растениях с интересной формой и текстурой листьев, оригинальным оттенком листвы или о кустарниках под стрижку. Если они расположены в геометрическом порядке, они могут быть не менее эффектны, чем обычные цветники и клумбы.

Чудесный традиционный сад

Casa Polo Sotogrande, Melian Randolph Melian Randolph Сад в стиле модерн
Melian Randolph

Melian Randolph
Melian Randolph
Melian Randolph

В традиционном средиземноморском саду мы можем наблюдать прекрасную традицию использования больших глиняных кашпо для декорирования патио и террас. Интересно, что они часто используются не для сезонных цветов, а для многолетних кустарников, которые на зиму заносятся в дом.

Еще одна интересная идея этого проекта — вьющиеся по стене растения вокруг внутреннего дворика с патио, уютно оберегающие зону отдыха от любопытных глаз и ветра.

Приподнятые клумбы

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если вы хотите создать традиционные клумбы, но они оказываются не достаточно заметными на уровне грунта, подумайте о приподнятых или высоких клумбах или даже о грядках по периметру патио.

Модные подвесные кашпо

Herbstgarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад в классическом стиле
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Интересные варианты подвесных кашпо, взамен традиционных керамических, можно найти в средиземноморской и арабской культурах. Здесь подсвечники из металла популярны сами по себе, но их легко приспособить и под растения. Подумайте о вариантах со стеклом или даже цветной мозаикой и расположите их так, чтобы ими можно было любоваться с вашего любимого местечка в кресле.

Полочки для цветов своими руками

Herbstgarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад в классическом стиле
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Деревянные или даже пластмассовые ящики могут быть использованы вами для создания полочек для растений. Здесь очень важно красиво подобрать оттенок по отношению к экстерьеру здания и дизайну самого патио. Подумайте также о баллончиках с аэрозолем, которые помогут ящикам стать не просто цветными, но и золотыми, серебряными, медными или платиновыми.

Простые и бюджетные идеи

Frühlingsgarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Балкон, веранда и террасаРастения
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Несколько одинаковых по цвету глиняных горшков, стильная и минималистичная этажерка для фиалок или обыкновенные чашки… Даже самые простые идеи сделают любое место для отдыха великолепным! Главный секрет успеха здесь — правильный выбор цветовой гаммы. Остановитесь на двух-трех оттенках и постоянно повторяйте их в дизайне.

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Греческий стиль

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine Дома в средиземноморском стиле
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

Лианные растения, которые в зоне патио идут по фасаду самого дома, делают экстерьер особенно привлекательным. Бугенвиллея, дикий пятилисточковый виноград или плетистая роза отлично справятся с этой задачей.

Игра на контрасте

Herbstgarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Балкон и терраса в классическом стиле
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Даже два растения в двух кашпо могут стать фокусом вашей композиции, есть продумать цветовые сочетания. Например, здесь два оттенка хризантем, горшки и маленький придиванный столик очень эффектно повторяют цвета друг друга.

Стильный вертикальный сад

Artefacto Jardim Anália Franco - São Paulo/SP, GreenWall Ceramic GreenWall Ceramic Конференц-центры в стиле модерн Офисы и магазины
GreenWall Ceramic

GreenWall Ceramic
GreenWall Ceramic
GreenWall Ceramic

Одной из самых модных тенденций по озеленению зон отдыха в современном коттедже является вертикальный сад, имитирующий сплошную стену из джунглей или являющийся коллекцией разнообразных суккулентов или даже орхидей.

Консольный столик у фасада

Herbstgarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад в классическом стиле
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Маленький узкий столик у фасада, даже в проходном месте, может стать удивительной возможностью добавить зелени в зоне патио, у крыльца или на веранде.

Зимний вариант

Herbstgarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад в классическом стиле
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Есть множество зимних растений, которые отлично будут чувствовать себя на патио во время вашего ужина по случаю золотого листопада или даже сочельника. Скорее всего их придется с заходом солнца заносить в тепло, поэтому на патио заранее предусматривайте несколько столиков для растений и декора.

Контейнер с экраном из реек

VERT PRINTEMPS | Une terrasse à l’abris des regards, Skéa Designer Skéa Designer Сад в стиле минимализм Бамбук Зеленый
Skéa Designer

Skéa Designer
Skéa Designer
Skéa Designer

Удобным вариантом для плетистых, но миниатюрных растений может стать контейнер с экраном из реек. Удобно что он в мгновение ока может быть перенесен в любое другое место по вашему желанию и стать частью совсем иной композиции.

Деревянные ящики со свежей зеленью

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo Сад в рустикальном стиле Дерево
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

Своими руками можно сделать клумбы из самых обычных деревянных ящиков! Заполняя их землей, будьте уверены в том, что почва не будет постоянно высыпаться из щелей и используйте мох для предотвращения этого.

Деревенский стиль посадок

Herbstgarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад в классическом стиле
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Разномастные горшки, контейнеры и кашпо тоже могут отлично смотреться вместе, если общий стиль декора патио — деревенский, рустик, скандинавский или прованс.

Редизайн старых горшков

Herbstgarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад в классическом стиле
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Для того, чтобы разнообразить вашу коллекцию глиняных горшков, вы можете покрыть их позолотой, раскрасить в технике омбре или сделать модными, белоснежными или, например, бирюзовыми.

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Живописное патио

homify Бассейн в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Самым расслабляющим эффектом может похвастаться живописный сад по проекту Поля Мари. Здесь патио окружено разноуровневыми посадками, которые создают эффект дикой полянки. Первый круг от патио — злаковые, красиво развевающиеся на ветру, второй — цветущие кустарники, третий — деревья, визуально соединяющие патио с диким лесом.

Идеальный дом в окружении природы
А вы как считаете, сколько в идеале должно быть цветов на маленьком патио?

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