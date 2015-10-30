Цветочные идеи для декора патио

Раскрасить патио всеми цветами радуги поможет не только дизайн интерьера, декор и текстиль, но и растения. Стильные варианты «зеленого» декора могут вдохновить кого угодно даже в середине осени на новые изменения и мечты!
Если у вас особенно недостает места на вашем патио, и вы ищите интересные идеи его озеленения малыми площадями, подумайте о растениях с интересной формой и текстурой листьев, оригинальным оттенком листвы или о кустарниках под стрижку. Если они расположены в геометрическом порядке, они могут быть не менее эффектны, чем обычные цветники и клумбы.
В традиционном средиземноморском саду мы можем наблюдать прекрасную традицию использования больших глиняных кашпо для декорирования патио и террас. Интересно, что они часто используются не для сезонных цветов, а для многолетних кустарников, которые на зиму заносятся в дом.
Еще одна интересная идея этого проекта — вьющиеся по стене растения вокруг внутреннего дворика с патио, уютно оберегающие зону отдыха от любопытных глаз и ветра.
Если вы хотите создать традиционные клумбы, но они оказываются не достаточно заметными на уровне грунта, подумайте о приподнятых или высоких клумбах или даже о грядках по периметру патио.
Интересные варианты подвесных кашпо, взамен традиционных керамических, можно найти в средиземноморской и арабской культурах. Здесь подсвечники из металла популярны сами по себе, но их легко приспособить и под растения. Подумайте о вариантах со стеклом или даже цветной мозаикой и расположите их так, чтобы ими можно было любоваться с вашего любимого местечка в кресле.
Деревянные или даже пластмассовые ящики могут быть использованы вами для создания полочек для растений. Здесь очень важно красиво подобрать оттенок по отношению к экстерьеру здания и дизайну самого патио. Подумайте также о баллончиках с аэрозолем, которые помогут ящикам стать не просто цветными, но и золотыми, серебряными, медными или платиновыми.
Несколько одинаковых по цвету глиняных горшков, стильная и минималистичная этажерка для фиалок или обыкновенные чашки… Даже самые простые идеи сделают любое место для отдыха великолепным! Главный секрет успеха здесь — правильный выбор цветовой гаммы. Остановитесь на двух-трех оттенках и постоянно повторяйте их в дизайне.
Лианные растения, которые в зоне патио идут по фасаду самого дома, делают экстерьер особенно привлекательным. Бугенвиллея, дикий пятилисточковый виноград или плетистая роза отлично справятся с этой задачей.
Даже два растения в двух кашпо могут стать фокусом вашей композиции, есть продумать цветовые сочетания. Например, здесь два оттенка хризантем, горшки и маленький придиванный столик очень эффектно повторяют цвета друг друга.
Одной из самых модных тенденций по озеленению зон отдыха в современном коттедже является вертикальный сад, имитирующий сплошную стену из джунглей или являющийся коллекцией разнообразных суккулентов или даже орхидей.
Маленький узкий столик у фасада, даже в проходном месте, может стать удивительной возможностью добавить зелени в зоне патио, у крыльца или на веранде.
Есть множество зимних растений, которые отлично будут чувствовать себя на патио во время вашего ужина по случаю золотого листопада или даже сочельника. Скорее всего их придется с заходом солнца заносить в тепло, поэтому на патио заранее предусматривайте несколько столиков для растений и декора.
Удобным вариантом для плетистых, но миниатюрных растений может стать контейнер с экраном из реек. Удобно что он в мгновение ока может быть перенесен в любое другое место по вашему желанию и стать частью совсем иной композиции.
Своими руками можно сделать клумбы из самых обычных деревянных ящиков! Заполняя их землей, будьте уверены в том, что почва не будет постоянно высыпаться из щелей и используйте мох для предотвращения этого.
Разномастные горшки, контейнеры и кашпо тоже могут отлично смотреться вместе, если общий стиль декора патио — деревенский, рустик, скандинавский или прованс.
Для того, чтобы разнообразить вашу коллекцию глиняных горшков, вы можете покрыть их позолотой, раскрасить в технике омбре или сделать модными, белоснежными или, например, бирюзовыми.
Специально для вас на homify:
Самым расслабляющим эффектом может похвастаться живописный сад по проекту Поля Мари. Здесь патио окружено разноуровневыми посадками, которые создают эффект дикой полянки. Первый круг от патио — злаковые, красиво развевающиеся на ветру, второй — цветущие кустарники, третий — деревья, визуально соединяющие патио с диким лесом.