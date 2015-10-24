Дом, построенный за 3 месяца

Итальянская фирма EILAND предлагает нам ознакомиться с ее проектом дома из специального разряда «prefabricada», который изготавливается на фабрике и привозится к вам на участок, где рабочие в самые короткие сроки (бывает, даже до 2-х недель для небольших проектов!) производят монтаж.
Данный проект включает в себя не просто стены и крышу, но также и подвод всех коммуникаций, отделку интерьеров внутри и даже мебель! Как выглядят такие дома, кто их покупает и почему? Об этом — в нашей статье.
Чаще всего фирма предлагает множество вариантов на любой вкус, начиная от домов-студий площадью в 25 квадратных метров и заканчивая особняками площадью под 500 квадратов. Данный вариант — золотая середина, некий компромисс между маленьким и большим коттеджем, который к тому же сочетает в себе современную и традиционную эстетику.
«Casa prefabricada» — эти дома пользуются огромной популярностью у среднего класса в Испании, Португалии, Италии и странах Латинской Америки. Данный проект также имеет приставку «unifamiliare», что значит унифицированный вариант для средней по размеру семьи.
Интересно, что за образом дома, который производится «где-то на фабрике» и потом привозится на участок и устанавливается в самые сжатые сроки прячется полноценный коттедж, включающий в себя самые изысканные элементы. Например, кадки для растений, столовая группа и лаунж-зона на террасе, экраны для террасы, предметы декора в ландшафтном дизайне и даже шторы — все это уже входит в комплект данного проекта.
В дизайне интерьера вас также часто ждет выбор — от самого простого модерна до сложных и интересных интерьеров в стиле прованс, шебби-шик или кантри. В данном случае мы видим гармоничное сочетание разных стилей.
Производитель закупает всю мебель для своих новых домов у множества компаний, заранее и по оптовым ценам, конфигурируя их потом различными способами. Так вы получаете эксклюзивные интерьеры по меньшей цене, а качество зависит от конкретного дизайнера интерьера в фирме.
Как правило, кухням в таких проектах уделяется особое внимание, ведь именно по их внешнему виду покупатель оценивает уровень комфорта в самом доме. Поэтому технологическая начинка кухонь, стильная, а иногда и дизайнерская сантехника и разнообразные мелкие «девайсы», красивые контейнеры для хранения и даже наличие текстиля для создания уюта здесь являются почти обычными.
Как известно, дома в стиле «prefabricada» покупают абсолютно все, кто экономит свое время и нервы, не хочет строить свой дом десятилетиями и уже готов жить по новым правилам высокого уровня комфорта, а не пытается его достичь с течением времени.
Среди покупателей юристы, банкиры, адвокаты, врачи и бизнесмены идут наравне с фотографами, журналистами, художниками и писателями, ведь польза от покупки быстровозводимого дома видна всем невооруженным глазом.
Кроме того, дома в стиле «prefabricada» зачастую имеют настолько бюджетные варианты, что мало кто сможет удержаться от столь соблазнительного варианта покупки, особенно когда хочешь создать для своей семьи уютное гнездышко, где бы счастливо росли твои дети.
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