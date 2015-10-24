Дом, построенный за 3 месяца

Итальянская фирма EILAND предлагает нам ознакомиться с ее проектом дома из специального разряда «prefabricada», который изготавливается на фабрике и привозится к вам на участок, где рабочие в самые короткие сроки (бывает, даже до 2-х недель для небольших проектов!) производят монтаж.

Данный проект включает в себя не просто стены и крышу, но также и подвод всех коммуникаций, отделку интерьеров внутри и даже мебель! Как выглядят такие дома, кто их покупает и почему? Об этом — в нашей статье.