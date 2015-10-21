Архитектор Изабелла Кассар из Бразилии знает, как сделать проект дома запоминающимся и абсолютно оригинальным. Одна из ее работ, современный коттедж для отдыха с бассейном и многочисленными террасами выглядит, как уникальная смесь стилей — португальского колониального и футуризма.

Любуясь интересным дизайном этого проекта, не забывайте, что он находится буквально на другом конце нашей планеты, и благодаря нашим коллегам из homify Бразилия доступен нам для просмотра. Особенно удивляет то, как изящно вписан столь современный дизайн в цветовую палитру местной природы и еще больше обогащает ее приятными красками.