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Современный коттедж для отдыха

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Em meio à Natureza, Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Дома в рустикальном стиле
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Архитектор Изабелла Кассар из Бразилии знает, как сделать проект дома запоминающимся и абсолютно оригинальным. Одна из ее работ, современный коттедж для отдыха с бассейном и многочисленными террасами выглядит, как уникальная смесь стилей — португальского колониального и футуризма.

Любуясь интересным дизайном этого проекта, не забывайте, что он находится буквально на другом конце нашей планеты, и благодаря нашим коллегам из homify Бразилия доступен нам для просмотра. Особенно удивляет то, как изящно вписан столь современный дизайн в цветовую палитру местной природы и еще больше обогащает ее приятными красками.

Изумрудная сказка

Em meio à Natureza, Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Дома в рустикальном стиле
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Два шикарных дизайнерских приема в облике экстерьера — односкатная крыша, будто взмывающая вверх в небо и панорамное остекление кухни-столовой изумрудного цвета — является основой данного проекта. Уже на эти идеи нанизывалось расположение элементов во дворе — патио, террасы, бассейна и дорожки, а также ландшафтный дизайн сада.

Сам дом расположен возле водоема, что вносит в проект атмосферу полного расслабления, как на настоящем курорте. Панорамные виды на озеро, открывающиеся из столовой и террасы возле бассейна, отделены от участка лишь стеклянным забором с экранами, так как вниз по склону находится следующий участок.

Террасы у дома

Em meio à Natureza, Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Дома в рустикальном стиле
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Проект, что вы видели сверху, является гостевым домиком с отдельной гостиной для развлечений. А на этой фотографии мы видим террасу при основном доме, расположенном неподалеку. Проект этой виллы более традиционный, типичный для классического бразильского коттеджа в пригороде.

Колониальная гостиная

Em meio à Natureza, Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Дома в рустикальном стиле
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Внутри дома расположена гостиная и барная стойка для гостей, а также гостевые апартаменты. Здесь в дизайне интерьера используется португальский колониальный стиль, основанный на натуральном дереве, коже, камне и охристой цветовой палитре.

Кухня за стеклом

Em meio à Natureza, Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Дома в рустикальном стиле
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Со стороны дорожки, ведущей к главному дому, мы найдем кухню за стеклянными перегородками. Оформлена эта часть здания в виде пристройки, хотя дальним своим концом находится прямо по середине здания. Благодаря такому подходу дом снаружи выглядит более миниатюрным и изящным, чем есть на самом деле.

В очаровательном саду

Em meio à Natureza, Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Дома в рустикальном стиле
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Особенный подход к ландшафтному дизайну, с большой долей перфекционизма и любовью к плавным линиям и тропическому антуражу трудно переоценить. Ощущение бразильской ривьеры не покидает вас ни в одном из уголков сада, ведь весь он оформлен в едином стиле и очень красив сам по себе.

Кухня с островом

Em meio à Natureza, Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Дома в рустикальном стиле
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Удобная кухня с весьма современным оснащением позволяет не просто подать легкий ужин для гостей, но и действительно создать что-то уникальное. Под вытяжкой мы найдем две барбекюшницы, рядом — духовку, печь на углях и дровах. Кухонный остров, рассчитанный в зоне барной стойки на троих гостей, является также и практичной частью кухонной зоны для готовки.

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Терраса в стиле тропик

Em meio à Natureza, Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Дома в рустикальном стиле
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Еще один вариант оформления террасы от этого архитектора мы найдем во дворе другого проекта, по соседству с первым. Здесь тропические элементы берут верх над современной эстетикой, и вся зона отдыха выглядит действительно «южно-американской».

Беседка под деревом

Em meio à Natureza, Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Дома в рустикальном стиле
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Еще одним очаровательным местом на участке является круглая мощеная терраса под многолетним деревом, с подсветкой кроны и по периметру мощения. Здесь открываются потрясающие виды на пальмовый сад, водоем и окружающие домики соседей.

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