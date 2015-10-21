Архитектор Изабелла Кассар из Бразилии знает, как сделать проект дома запоминающимся и абсолютно оригинальным. Одна из ее работ, современный коттедж для отдыха с бассейном и многочисленными террасами выглядит, как уникальная смесь стилей — португальского колониального и футуризма.
Любуясь интересным дизайном этого проекта, не забывайте, что он находится буквально на другом конце нашей планеты, и благодаря нашим коллегам из homify Бразилия доступен нам для просмотра. Особенно удивляет то, как изящно вписан столь современный дизайн в цветовую палитру местной природы и еще больше обогащает ее приятными красками.
Два шикарных дизайнерских приема в облике экстерьера — односкатная крыша, будто взмывающая вверх в небо и панорамное остекление кухни-столовой изумрудного цвета — является основой данного проекта. Уже на эти идеи нанизывалось расположение элементов во дворе — патио, террасы, бассейна и дорожки, а также ландшафтный дизайн сада.
Сам дом расположен возле водоема, что вносит в проект атмосферу полного расслабления, как на настоящем курорте. Панорамные виды на озеро, открывающиеся из столовой и террасы возле бассейна, отделены от участка лишь стеклянным забором с экранами, так как вниз по склону находится следующий участок.
Проект, что вы видели сверху, является гостевым домиком с отдельной гостиной для развлечений. А на этой фотографии мы видим террасу при основном доме, расположенном неподалеку. Проект этой виллы более традиционный, типичный для классического бразильского коттеджа в пригороде.
Внутри дома расположена гостиная и барная стойка для гостей, а также гостевые апартаменты. Здесь в дизайне интерьера используется португальский колониальный стиль, основанный на натуральном дереве, коже, камне и охристой цветовой палитре.
Со стороны дорожки, ведущей к главному дому, мы найдем кухню за стеклянными перегородками. Оформлена эта часть здания в виде пристройки, хотя дальним своим концом находится прямо по середине здания. Благодаря такому подходу дом снаружи выглядит более миниатюрным и изящным, чем есть на самом деле.
Особенный подход к ландшафтному дизайну, с большой долей перфекционизма и любовью к плавным линиям и тропическому антуражу трудно переоценить. Ощущение бразильской ривьеры не покидает вас ни в одном из уголков сада, ведь весь он оформлен в едином стиле и очень красив сам по себе.
Удобная кухня с весьма современным оснащением позволяет не просто подать легкий ужин для гостей, но и действительно создать что-то уникальное. Под вытяжкой мы найдем две барбекюшницы, рядом — духовку, печь на углях и дровах. Кухонный остров, рассчитанный в зоне барной стойки на троих гостей, является также и практичной частью кухонной зоны для готовки.
Еще один вариант оформления террасы от этого архитектора мы найдем во дворе другого проекта, по соседству с первым. Здесь тропические элементы берут верх над современной эстетикой, и вся зона отдыха выглядит действительно «южно-американской».
Еще одним очаровательным местом на участке является круглая мощеная терраса под многолетним деревом, с подсветкой кроны и по периметру мощения. Здесь открываются потрясающие виды на пальмовый сад, водоем и окружающие домики соседей.
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