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Мечта любителя минимализма

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Дома в стиле модерн
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Красивая вилла с бассейном в Южной Америке выглядит, как греческая островная, в новой минималистичной трактовке. В чем секрет столь вдохновляющей и грациозной архитектуры обеих культур? Давайте узнаем вместе!

Аргентинские архитекторы из VISMACORSI ARQUITECTOS создали этот проект в белоснежном цвете, с любовью к простым линиям и объемам. Но почему же этот проект такой уютно-домашний, а не просто глянцево-современный?

Со стороны улицы

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Дома в стиле модерн
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Более простым и аккуратным выглядит фасад со стороны улицы, где роскошь в виде панорамного окна все равно сохраняет приватность жильцов благодаря шторам. В отделке экстерьера использована натуральная древесина — в стильной парадной двери и аналогичной с выходом на террасу к бассейну.

Терраса с бассейном

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Садовые бассейны
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

В истоках греческой островной культуры мы находим вовсе не дизайнерское образование, а умение довольствоваться естественной природой вещей. Белоснежный цвет — первый, который они позволили себе использовать в покраске зданий и научились изготавливать в массовых объемах. Так, домики из камней и глины превратились в белоснежные виллы, знаменитые на весь мир своей красотой.

И этот проект воссоздает очарование белоснежного песка на тропическом острове, лазурные оттенки воды в первозданной лагуне и теплый цвет закатного солнца, а сам дом похож на романтичное облачко, парящее над землей.

Стильный экстерьер

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Сборные дома
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Вблизи мы видим, как каждый «шов» здания можно проследить, удивляясь его лаконичности и превосходному исполнению. Каждая деталь, например, лестница на крышу, использована осторожно и с вниманием к общему настроению дизайна здания.

Интересная клумба вписана в террасу при бассейне и используется для крупных суккулентов, типа алое. Здесь их контрастный к цвету стен оттенок темно-фиолетовых листьев как раз кстати, чтобы добавить образу немного драматизма.

Гостиная

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Гостиная в стиле модерн
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Внутри нас ждет современный интерьер с любовью к ретро 60-х, который уже избавился от всех самых необычных для современного взгляда элементов той эпохи. Здесь геометрические узоры взяты под контроль, теплые оттенки не разбавляются кислотными, а легкий минимализм доминирует, не оставляя место нестандартной и непрактичной мебели.

Красивая кухня

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Кухня в стиле модерн
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

На кухне царит атмосфера перфекционизма, ведь глянцевые поверхности могут быть особенно взыскательны при эксплуатации и являются эталоном для стиля минимализм на кухне. Дизайнерская вытяжка над варочной поверхностью на кухонном острове позволяет сыграть на асимметрии пространства, где на другой стороне комнаты ее балансируют барные стулья и кондиционер.

Солнечный кабинет

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Балкон и терраса в стиле модерн
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Вспоминая панорамное окно с видом в сторону улицы, мы попадаем в эту комнату, которая является рабочим кабинетом. В уголке приютилось кресло для чтения и отдыха, а за белым глянцевым столом можно с комфортом заняться любыми делами. От гостиной это помещение отделяет панорамное остекление и внутренний дворик, о котором вы услышите далее.

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Обратитесь к нам!

Барная стойка

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Зимний сад в стиле модерн
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Элегантная барная стойка расположена на террасе и имеет отличную встроенную подсветку и возможность для приготовления домашней пиццы прямо на свежем воздухе.

Патио

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Балкон и терраса в стиле модерн
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Здесь же есть и маленькое патио, удачно уместившееся в планировке здания.

Внутренний дворик

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Зимний сад в стиле модерн
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Внутренний дворик с настоящими пальмами в кадках, подсветкой и белой галькой как частью декора расположен рядом с парадным холлом.

Ванная комната

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Ванная комната в стиле модерн
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Элегантная ванная комната с душевой кабиной тоже оформлена в стиле минимализм и очень четко отражает стремление дизайнера сделать дом простым, удобным и красивым в естественной манере.

Специально для вас на homify:

Элегантная мексиканская вилла;

Колониальный стиль дизайна интерьера.

До и После: Двухуровневая квартира после ремонта
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