Мечта любителя минимализма

Красивая вилла с бассейном в Южной Америке выглядит, как греческая островная, в новой минималистичной трактовке. В чем секрет столь вдохновляющей и грациозной архитектуры обеих культур? Давайте узнаем вместе!

Аргентинские архитекторы из VISMACORSI ARQUITECTOS создали этот проект в белоснежном цвете, с любовью к простым линиям и объемам. Но почему же этот проект такой уютно-домашний, а не просто глянцево-современный?