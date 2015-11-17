Жить по-крупному на 75 м2

Миланский архитектор Давид Петроничи очень порадовал команду homify своим шикарным проектом гениально простого коттеджа площадью в 75 квадратных метров, который превратился во вдохновляющий оазис для семьи и даже для мировой общественности.

Все здесь покоряет с первого взгляда — привлекательные, аппетитные оттенки, дизайнерская мебель, оригинальные и очень умные решения и ощущение яркого семейного счастья.

Прогуливаясь по этому дому, мы очень хотели узнать, в чем же заключается секрет модного и стильного дизайнерского проекта, который бы понравился всей семье, включая детей? И нашли ответ в позитивном подходе, открытости новому и, конечно же, индивидуальным решениям.

Мы приглашаем и вас посмотреть этот приятный проект дизайна дома с двумя спальнями, гостиной и кухней. Он наверняка вам понравится!