Жить по-крупному на 75 м2

Миланский архитектор Давид Петроничи очень порадовал команду homify своим шикарным проектом гениально простого коттеджа площадью в 75 квадратных метров, который превратился во вдохновляющий оазис для семьи и даже для мировой общественности.
Все здесь покоряет с первого взгляда — привлекательные, аппетитные оттенки, дизайнерская мебель, оригинальные и очень умные решения и ощущение яркого семейного счастья.
Прогуливаясь по этому дому, мы очень хотели узнать, в чем же заключается секрет модного и стильного дизайнерского проекта, который бы понравился всей семье, включая детей? И нашли ответ в позитивном подходе, открытости новому и, конечно же, индивидуальным решениям.
Мы приглашаем и вас посмотреть этот приятный проект дизайна дома с двумя спальнями, гостиной и кухней. Он наверняка вам понравится!
В светлой гостиной, которая находится в одном помещении с кухней, есть все для того, чтобы почувствовать себя владельцем виллы, а не маленького дома. Арочные проемы, изящно оформленные кирпичной кладкой, высокие потолки, предметы современного искусства и окна в пол, а также открытые потолочные балки и даже собственная библиотека… Кажется, здесь есть все, что только можно захотеть от этой комнаты.
С этого ракурса мы видим, как удачно библиотека продолжается и в коридоре, где стоит точно такой же стеллаж для хранения книг. Здесь виден и привлекательный прием по расположению мягкой мебели спинкой к проходу, который отлично дополняет традиционное место для сидения в семье с маленькими детьми.
Именно о таком месте часто мечтают родители, желающие спокойно посмотреть телевизор и при этом не обделять по возможности вниманием свое чадо, рисующее что-то рядом или играющее на диване.
Стильная минималистичная кухня выглядит, как царство порядка и комфорта для хозяйки. Здесь каждая вещь нашла свое место, а вся посуда оформлена в двух стилях — столовая имеет лаконичный оттенок ретро с геометрическими узорами, а посуда для готовки выполнена из нержавеющей стали, как сантехника и встроенная бытовая техника.
Холодильник в зоне столовой встроен в один большой модуль для хранения. Здесь есть удобная полочка для кулинарных и детских книг, которыми можно легко занять ребенка во время готовки.
На солнечной террасе под навесом — еще одно местечко для отдыха, которое можно устроить и на обычном балконе. Два маленьких столика и четыре мини-кресла используются для легкого завтрака или пикника на выходных.
В родительской спальне мы видим тот же практичный и стильный подход к выбору элементов — один большой встроенный шкаф-купе, практически незаметный из-за своего белого цвета, вмещает все необходимые вещи, а элегантный прикроватный столик и стеллаж над изголовьем предназначены для вещей, связанных с досугом.
Яркая детская во фруктовых тонах использует модульную корпусную мебель двух цветов. А удобная полочка за изголовьем пригодится для хранения игрушек.
Небольшая ванная оформлена со вкусом к лаконичной эстетике, ведь такие простые предметы как раковина, унитаз и сама ванная чаша тоже выбраны с учетом общего, мягкого настроения комнаты. Молочная гамма, разбавленная яркими нюансами текстиля и свечей, отлично работает в маленьком помещении. А поменяв всего несколько предметов, в будущем можно создать новое настроение свежими покупками.
Специально для вас на homify: