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Жить по-крупному на 75 м2

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
casa PT, davide petronici | architettura davide petronici | architettura Сад в стиле модерн
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Миланский архитектор Давид Петроничи очень порадовал команду homify своим шикарным проектом гениально простого коттеджа площадью в 75 квадратных метров, который превратился во вдохновляющий оазис для семьи и даже для мировой общественности.

Все здесь покоряет с первого взгляда — привлекательные, аппетитные оттенки, дизайнерская мебель, оригинальные и очень умные решения и ощущение яркого семейного счастья.

Прогуливаясь по этому дому, мы очень хотели узнать, в чем же заключается секрет модного и стильного дизайнерского проекта, который бы понравился всей семье, включая детей? И нашли ответ в позитивном подходе, открытости новому и, конечно же, индивидуальным решениям.

Мы приглашаем и вас посмотреть этот приятный проект дизайна дома с двумя спальнями, гостиной и кухней. Он наверняка вам понравится!

Гостиная

casa PT, davide petronici | architettura davide petronici | architettura Гостиная в стиле модерн
davide petronici | architettura

davide petronici | architettura
davide petronici | architettura
davide petronici | architettura

В светлой гостиной, которая находится в одном помещении с кухней, есть все для того, чтобы почувствовать себя владельцем виллы, а не маленького дома. Арочные проемы, изящно оформленные кирпичной кладкой, высокие потолки, предметы современного искусства и окна в пол, а также открытые потолочные балки и даже собственная библиотека… Кажется, здесь есть все, что только можно захотеть от этой комнаты.

Библиотека

casa PT, davide petronici | architettura davide petronici | architettura Гостиная в стиле модерн
davide petronici | architettura

davide petronici | architettura
davide petronici | architettura
davide petronici | architettura

С этого ракурса мы видим, как удачно библиотека продолжается и в коридоре, где стоит точно такой же стеллаж для хранения книг. Здесь виден и привлекательный прием по расположению мягкой мебели спинкой к проходу, который отлично дополняет традиционное место для сидения в семье с маленькими детьми. 

Именно о таком месте часто мечтают родители, желающие спокойно посмотреть телевизор и при этом не обделять по возможности вниманием свое чадо, рисующее что-то рядом или играющее на диване.

Кухня

casa PT, davide petronici | architettura davide petronici | architettura Кухня в стиле модерн
davide petronici | architettura

davide petronici | architettura
davide petronici | architettura
davide petronici | architettura

Стильная минималистичная кухня выглядит, как царство порядка и комфорта для хозяйки. Здесь каждая вещь нашла свое место, а вся посуда оформлена в двух стилях — столовая имеет лаконичный оттенок ретро с геометрическими узорами, а посуда для готовки выполнена из нержавеющей стали, как сантехника и встроенная бытовая техника.

Столовая

casa PT, davide petronici | architettura davide petronici | architettura Кухня в стиле модерн
davide petronici | architettura

davide petronici | architettura
davide petronici | architettura
davide petronici | architettura

Холодильник в зоне столовой встроен в один большой модуль для хранения. Здесь есть удобная полочка для кулинарных и детских книг, которыми можно легко занять ребенка во время готовки.

На террасе

casa PT, davide petronici | architettura davide petronici | architettura Сад в стиле модерн
davide petronici | architettura

davide petronici | architettura
davide petronici | architettura
davide petronici | architettura

На солнечной террасе под навесом — еще одно местечко для отдыха, которое можно устроить и на обычном балконе. Два маленьких столика и четыре мини-кресла используются для легкого завтрака или пикника на выходных.

Спальня

casa PT, davide petronici | architettura davide petronici | architettura Спальня в стиле модерн
davide petronici | architettura

davide petronici | architettura
davide petronici | architettura
davide petronici | architettura

В родительской спальне мы видим тот же практичный и стильный подход к выбору элементов — один большой встроенный шкаф-купе, практически незаметный из-за своего белого цвета, вмещает все необходимые вещи, а элегантный прикроватный столик и стеллаж над изголовьем предназначены для вещей, связанных с досугом.

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Детская для сына

casa PT, davide petronici | architettura davide petronici | architettura Спальня в стиле модерн
davide petronici | architettura

davide petronici | architettura
davide petronici | architettura
davide petronici | architettura

Яркая детская во фруктовых тонах использует модульную корпусную мебель двух цветов. А удобная полочка за изголовьем пригодится для хранения игрушек.

Ванная

casa PT, davide petronici | architettura davide petronici | architettura Ванная комната в стиле модерн
davide petronici | architettura

davide petronici | architettura
davide petronici | architettura
davide petronici | architettura

Небольшая ванная оформлена со вкусом к лаконичной эстетике, ведь такие простые предметы как раковина, унитаз и сама ванная чаша тоже выбраны с учетом общего, мягкого настроения комнаты. Молочная гамма, разбавленная яркими нюансами текстиля и свечей, отлично работает в маленьком помещении. А поменяв всего несколько предметов, в будущем можно создать новое настроение свежими покупками.

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