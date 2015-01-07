Обычно слова «энергосберегающий» и «бассейн» не употребляются друг с другом, поэтому в первый момент сложно понять, что под этим сочетанием имеется ввиду. Существует распространенное заблуждение, что большой бассейн во дворе или в саду обходится слишком дорого, однако, The London Swimming Pool Company доказали обратное. Безусловно, для того, чтобы содержать бассейн должным образом, необходим определенный расход электроэнергии, и сегодня мы узнаем, какое решение предлагают английские специалисты, чтобы словосочетание «энергосберегающий бассейн» полноправно вошло в обиход.
Прежде чем мы рассмотрим конструкцию самого бассейна, давайте взглянем на то, что и преобразует солнечную энергию в ток, которая впоследствии им и будет потребляться. Сам бассейн спрятан в здании, вся крыша которого покрыта 80 солнечными батареями. Такие панели состоят из множества ячеек фотоэлементов, которые соединены между собой последовательно или параллельно. Каждая фотоячейка состоит двух полупроводников разного типа проводимости. Батарея работает просто: полупроводник поглощает фотоны солнечных лучей, которые передают свою энергию электронам. Электроны впоследствии начинают движение и образуют фототок.
Изоляцию изотермических резервуаров в теплогенераторной, обеспечивает пеностекло, это безопасно и экономично.
После того, как вода стала теплой, ее температуру необходимо поддерживать. В этом может помочь специальное покрывало для бассейнов, которое сделано из полимеров. Оно эффективно и стоит недорого. Такой нехитрый способ поможет сохранить нужную температуру воды, когда вы не плаваете в бассейне.
Итак, теперь мы можем поговорить об интерьере. Нам нравится этот классический бассейн прямоугольной формы с бирюзовым плиточным дном. Этот цвет идеально сочетается с песочным оттенком пола и белым потолком. Безусловно, для таких помещений цветовая гамма играет важную роль. Обычно предпочтение отдается спокойным тонам и оттенкам, которые способствуют расслаблению и отдыху.
Высокие симметричные потолки, большие панорамные окна – все позволяет дышать полной грудью и ощущать свободу. Здесь можно не только купаться, но и просто отдыхать с любимой книгой или журналом. В зимнее время холод также не проникнет в помещение. Здесь всегда будет светло и тепло.
Последнее изображение демонстрирует детали искусственного освещения. Эти невероятно красивые золотые светильники добавляют в уже спокойное пространство немного капризности и баловства. Освещение помещения также напрямую зависит от эффективности использования солнечных батарей на крыше.
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