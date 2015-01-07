Энергосберегающий бассейн

После того, как вода стала теплой, ее температуру необходимо поддерживать. В этом может помочь специальное покрывало для бассейнов, которое сделано из полимеров. Оно эффективно и стоит недорого. Такой нехитрый способ поможет сохранить нужную температуру воды, когда вы не плаваете в бассейне.

Итак, теперь мы можем поговорить об интерьере. Нам нравится этот классический бассейн прямоугольной формы с бирюзовым плиточным дном. Этот цвет идеально сочетается с песочным оттенком пола и белым потолком. Безусловно, для таких помещений цветовая гамма играет важную роль. Обычно предпочтение отдается спокойным тонам и оттенкам, которые способствуют расслаблению и отдыху.