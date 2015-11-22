Утепление кровли в загородном доме

Если утеплить крышу, теплопотери частного дома снизятся на 15%, благодаря чему дом будет более теплым и комфортным. Крышу частного дома можно утеплить своими руками, технология этого процесса не слишком сложна для любого домашнего мастера.

Вообще, утепление крыши можно производить, если планируется использовать чердачное помещение под мансарду. Крыши бывают скатные и плоские, и технология их утепления различна. Скатная крыша утепляется изнутри, для этого можно использовать мягкие материалы. Для плоской кровли снаружи используют жесткие материалы, устойчивые к атмосферным воздействиям. Давайте рассмотрим эти технологии подробнее.