Утепление кровли в загородном доме

Если утеплить крышу, теплопотери частного дома снизятся на 15%, благодаря чему дом будет более теплым и комфортным. Крышу частного дома можно утеплить своими руками, технология этого процесса не слишком сложна для любого домашнего мастера.
Вообще, утепление крыши можно производить, если планируется использовать чердачное помещение под мансарду. Крыши бывают скатные и плоские, и технология их утепления различна. Скатная крыша утепляется изнутри, для этого можно использовать мягкие материалы. Для плоской кровли снаружи используют жесткие материалы, устойчивые к атмосферным воздействиям. Давайте рассмотрим эти технологии подробнее.
Работы по утеплению скатной кровли уже построенного жилого дома проводятся изнутри, со стороны чердака. Перед началом работ обязательно следует провести ревизию состояния стропил на предмет наличия сырости и гнили. Подгнивающие балки нужно заменить на новые и обработать антисептиком и противопожарным составом все деревянные части крыши. В случае, если используется металлический каркас, то его сперва необходимо загрунтовать и покрасить.
“Пирог” утепления скатной крыши (от кровли внутрь чердака) состоит из гидробарьера, утеплителя, пароизоляции и внутренней отделки (по желанию). В этом “пироге” обязательно должны быть воздушные прослойки между кровлей и подкровельной гидроизоляцией, а также между гидробарьером и утеплителем, чтобы удалялась случайно образовавшаяся влага.
Итак, с чего начинается утепление крыши загородного дома? С монтирования гидроветроизоляционного слоя. Гидроизоляцией может служить слой рубероида или специальной пленки, которая не пропустит воду к утеплителю, но выведет образовавшую в нем влагу.
Новгород
В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или стекловату в плитах или рулонах. Лучше если минеральная вата будет обклеена с двух сторон плотной фольгой. Кровельщики советуют не экономить на толщине слоя, так как недостаточно утепленные места кровли снизят эффективность теплоизоляции. Предпочтительнее вата в плитах, т.к. они лучше держат форму и не проседают со временем.
Утепление крыши дома пенополистиролом выполняется в два этапа. Первый – это подготовка поверхности. Затираются все острые углы, после чего – древесина обрабатывается при помощи грунтовки и масляной краски. Сверху них монтируется гидроизоляционный слой из рубероида, полиэтиленовой пленки. Затем выполняется так называемый отступ.
Пенополистирол при покупке выбирайте тот, который имеет плотность не менее 25 килограмм на кубический метр. Такой материал обеспечит надежную теплоизоляцию и не будет при этом деформироваться со временем, проседать, крошиться и так далее.
А вот утепление крыши дома пенопластом выполняется проще всего. Здесь самым сложным является подбор качественного теплоизоляционного материала. Вам потребуется именно фасадный пенопласт. От обычного он отличается лишь тем, что имеет увеличенную плотность и стойкость к раскрошиванию.
Также стоит отметить, что фасадный пенопласт одновременно является самозатухающимся материалом. Поэтому его использование – абсолютно безопасно. Кстати, летом он будет обеспечивать на крыше дома должную прохладу. Поэтому, о жарком чердаке можно будет наконец-то забыть.
Как оказывается на практике, многие попросту даже не знают, что такое керамзит. Сразу стоит отметить, что это весьма дешевый строительный материал, который производится из обычной глины.
При прожаривании она скатывается в маленькие шарики, которые имеют легкую массу и при этом – очень твердые! Вот такая глина как раз и является отличным теплоизоляционным материалом. Используется в качестве засыпки. Как это выглядит на практике? Монтируется специальный укрытый каркас, в который как раз и засыпается керамзит.
Считается, что утепление крыши дома керамзитом – это самый экологичный способ получения теплой крыши. Плюс ко всему – керамзит отлично устойчив перед действием влаги. Поэтому, бояться этого факта вам не придется.
В качестве пароизоляции используют полиэтиленовую пленку, рубероид, пергамин, фольгированные материалы (фольгой внутрь чердака). Но лучше всего подойдет пароизоляционная мембрана. Она не пропускает влагу и пар в одну сторону (к утеплителю), но отводит конденсат из него наружу. Чем лучше и герметичнее будет закреплена пароизоляция, тем дольше прослужит утепляющий слой крыши.
Если чердак будет использоваться как жилое помещение, нужно провести отделку утепляющего “пирога” плитами ДСП, гипсокартоном, вагонкой или другим материалом, это придаст «пирогу»более эстетичный вид и послужит дополнительным небольшим утеплением. Не забудьте оставить небольшой зазор между пароизоляцией и отделкой.
Такую кровлю можно утеплять как изнутри, так и снаружи. Для начала лучше провести утепление снаружи, а после проведенной зимы сделать выводы: нужно утеплять изнутри или нет.
Для утепления снаружи лучше всего подойдет базальтовая минераловата. Она долговечна, пожаробезопасна и обладает низкой теплопроводностью и высокой паропроницаемостью. Можно использовать другой жесткий утеплитель, например пенополистирол, однако он имеет низкие пожаробезопасные характеристики.
“Пирог” для утепления плоской крыши выглядит так: пароизоляция, утеплитель, рулонный материал, например рубероид (в качестве гидроизоляции), насыпной слой. Последний состоит из дренажного слоя (к примеру, керамзита) и цементно-песчаной смеси.
Утеплять крышу стоит в первую очередь в тех домах, где не утеплен потолок, ведь теплый воздух поднимается вверх и “утекает” через холодную кровлю. И, конечно, утепление крыши должно проводиться вместе с утеплением всего частного дома, куда входит утепление стен, фундамента, всех окон, а также пола, иначе ваши затраты не оправдают себя.