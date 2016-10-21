Преобразование жилища 24м2 в красивую студию

Некоторые люди не отличаются тем, что содержат свой дом в идеальном порядке, даже если это жилище имеет небольшие размеры. И если есть время, они не тратят его на то, чтобы упорядочить все в своей квартире, продолжая жить в большом беспорядке.

Мы не знаем, что для жителей этой квартиры было приоритетным. Но при посещении дома, представленного на фото в этой статье, создалось впечатление, что это старый сарай, площадью 24 кв.м. (расположенный в Париже!), который в скором времени должен был бы развалиться. И если бы не вмешательство дизайнеров интерьера, удача бы точно отвернулась от этого помещения. Благодаря умелым действиям профессионалов на месте безликого и неинтересного жилья возникла красивая студия. Давайте вместе посмотрим на произошедшие изменения, чтобы оценить работу мастеров и убедиться в том, что даже такие квартиры небольшого размера могут стать довольно функциональными, практичными и привлекательными для жизни.