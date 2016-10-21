Преобразование жилища 24м2 в красивую студию

Некоторые люди не отличаются тем, что содержат свой дом в идеальном порядке, даже если это жилище имеет небольшие размеры. И если есть время, они не тратят его на то, чтобы упорядочить все в своей квартире, продолжая жить в большом беспорядке.
Мы не знаем, что для жителей этой квартиры было приоритетным. Но при посещении дома, представленного на фото в этой статье, создалось впечатление, что это старый сарай, площадью 24 кв.м. (расположенный в Париже!), который в скором времени должен был бы развалиться. И если бы не вмешательство дизайнеров интерьера, удача бы точно отвернулась от этого помещения. Благодаря умелым действиям профессионалов на месте безликого и неинтересного жилья возникла красивая студия. Давайте вместе посмотрим на произошедшие изменения, чтобы оценить работу мастеров и убедиться в том, что даже такие квартиры небольшого размера могут стать довольно функциональными, практичными и привлекательными для жизни.
Чтобы показать вам, насколько все было плохо, мы решили добавить драматизма и продемонстрировать, с чего начинались преобразования. Для этого мы сделали снимок в черно-белом варианте, на котором изображена старая квартира. Но если бы фотография была цветной, это не смягчило ситуацию, так как цвет не сможет затушевать или сгладить все неприятные моменты, которые были свойственны этой комнате. Если кто-то еще не понял, такой была кухня до ремонта. Вы бы смогли готовить и употреблять еду в таком месте? Создается впечатление, что здесь никогда не убирали или же не готовили еду. Обстановка в такой кухне вызывает приступ грусти и отчаяния. Здесь пропадет аппетит у каждого, кто увидит такую обстановку – никакого уюта, комфорта и удобств.
Можете ли вы сказать, что это одна и та же кухня? Огромная разница между двумя фотографиями. А ситуацию, показанную на прошлой фотографии и представленную здесь, кажется, что разделяет несколько миров.
Это совсем другое помещение, оно наполнилось смыслом, здесь все сияет чистотой, теплом и комфортом. Шикарная белая кухня акцентирует внимание на идеальном порядке. Комбинированное освещение добавляет еще больше домашнего уюта, его подчеркивают цветы в вазах и классические стулья, навевающие приятные воспоминания из детства. Здесь хочется задержаться подольше, заварить чашечку ароматного кофе и подумать о том, каким блюдом сегодня себя побаловать.
Такая обстановка кого хотите сделает нервным. При этом обязательно появится желание кого-то задушить. Вид на кухню в черно-белом варианте опять представлен вашему вниманию, что бы вы могли лучше оценить произошедшие после этого изменения. Судя по изображению, в этом месте дома была сосредоточена вся бурная и активная жизнь его владельца. Если говорить о том, что это все же часть квартиры, отведенная под кухню и столовую, вряд ли кто в это поверит. Теперь вам должно стать понятно, как выглядела предваряющая ремонт картина. Давайте побыстрее перейдем к созерцанию более приятных видов.
Это та же часть квартиры, но в новом виде все радикально поменялось, и здесь появился оригинальный мульти-уголок, в котором поместилось все, что прежде не находило себе места. Компактная мебель позволила привести в порядок это пространство, освободила его от безвкусной мебели, на месте которой появился маленький практичный столик и оригинально сделанный шкаф. Это креативное решение! Здесь можно удобно позавтракать (пообедать или поужинать), вдыхая приятные ароматы свежеприготовленных блюд.
Фактически кухня была не самым убогим местом в доме, здесь полно пространства, которое требует оптимизации. Но очевидно, что если это спальня, то сон на полу не является идеальным решением. Какой это отдых? Твердая постель, холодом веет от дверей и окон, неуютно и некрасиво вокруг.
К счастью, ситуацию можно изменить и с использованием совсем не сложных приемов. Благодаря тому, что условия для жизни здесь были, можно сказать, спартанские, это повлияло на принятие решения о полном изменении обстановки. И благодаря креативному подходу дизайнера его практические дейсьвия предоставили возможность увидеть новый, довольно необычный и интересный интерьер.
Первое, что особенно бросается в глаза, это идеальный порядок, который кто-то здесь навел. Кое что от старого интерьера осталось – это пол, его было решено оставить, так как состояние он имел довольно приличное и отлично вписывался в планируемые изменения. Но прежде чем продолжить преобразования, напольное покрытие было отреставрировано, и оно засияло новизной.
Матрас убрали. Но теперь возникает вопрос: а где же постель, где в этом доме можно поспать? И что это за белая лестница?
Вы, наверное, имеете смутные подозрения по поводу белой лестницы, куда она ведет? Да, это ступени для кровати. Это тоже вариант, но очень творческий: кровать смонтирована под потолком и днем убирается так, что ее вообще не видно – это просто чистый белый потолок, а на этом месте располагается удобное кресло, мягкий диванчик или все, что угодно.
Чтобы появилась постель, спальное место оборудовали специальными механизмами, при помощи которых оно опускается и фиксируется в разложенном состоянии. И не нужно убирать мебель, которая стоит под ней! Очень удобно и то, что есть также и два ночника. Все продумано и творчески реализовано – гениально!
Остается окинуть этот дом, размером 24 квадратных метра, последним, восхищенным взглядом: получилась удобная и аккуратно обставленная студия. Здесь много творческих примеров, реализовать которые очень просто – было бы желание. Предложенные в этом случае решени сделают любой дом просторнее, светлее, оптимистичнее и уютнее.
Особенно радует то, что студия стала местом, в котором теперь жизнь станет значительно более практичной и удобной. Яркие пятна в виде оригинального дизайнерского кресла в фиолетовом цвете, сияющих белизной и чистотой поверхностей мебели наполняют дом особым настроением и комфортом.
Нам эта маленькая и талантливо обставленная квартира очень понравилась. Надеемся, что и вам тоже. В такой восхитительной атмосфере изменится не только быт, но и вся жизнь. Маленькая квартира – еще не значит, что эти неудобства навсегда. Можно выгодно изменить все ее пространство, чтобы из тесной конуры она превратилась в уютный домашний очаг.
Если у вас подобная ситуация – крошечная и тесная квартира, есть шанс все изменить, чтобы жилые помещения стали выглядеть также весело и привлекательно, как в этом доме.
Этот проект вы ни в коем случае не должны пропустить. Это огромное удовольствие – изменить свое личное пространство и в какой-то степени, свою жизнь!
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