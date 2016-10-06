Современные стены: 13 интересных идей для декорирования

Стены в современном интерьере стало модно украшать нишами различной формы и вида. Маленькие или большие воздухосборники в стенах – это блестящая идея, которая помогает необычным и оригинальным способом украсить дом или какую либо из комнат в нем, визуально облагораживая и наполняя пространство. Есть, конечно, миллионы способов, которые помогут украсить ниши, будь то картины, произведения искусства или другие декоративные элементы. Часто их украшают обоями или разноцветным эксклюзивным освещением. Такой подход к декорированию ниш делает их значительно более зрелищными и интересными.
Мы подобрали для 13 красивых идей украшения таких стен и предлагаем ознакомиться с ними, чтобы вы получили наиболее полное представление о том, как можно сделать внутреннюю отделку своего дома более оригинальной и изысканной.
Осуществить эти идеи легко. Возможно, из предложенных здесь вариантов, вы сможете выбрать для своего интерьера именно ту нишу, которая завоюет ваше сердце.
Ниши можно оформлять с помощью различных материалов разной формы и вида. Шикарно выглядит фон с каменной стеной, освещаемой встроенной подсветкой. Оригинальная структура камня выглядит богато и стильно. При этом подсветка сдержанно подчеркивает рисунок и создает спокойное настроение в этой части дома.
Если стены сделаны из гипса, в них очень легко создать ниши. Такой стеной с нишами различной формы и размера можно разделить комнату, если она имеет достаточные для этого параметры. В этой стенке великолепно смотрятся красивые декоративные элементы, большие кувшины с живыми или искусственными цветами. Кроме того, эта оригинальная стена может использоваться в качестве книжной полки. Учебники и художественная литература, расположенные в доступном месте, будут стимулировать к чтению и мечтам. Здесь можно предусмотреть место для телевизионной техники, музыкального центра или других полезных вещей. Если ниши еще и подсвечиваются – это имеет великолепный вид!
В целом очень минималистично обставленной комнате ниши могут быть оформлены аналогично. Можно строить ниши в любом порядке, с разной высотой и размерами конструкции. Благодаря такому подходу создаются оригинальные современные стенки, наполняемые в соответствии со стилем помещения и личными предпочтениями хозяев дома самыми разнообразными предметами интерьера. Обычно такие стены выполняются в светлых тонах, при этом они выглядят современно, стильно и довольно интересно.
Ниши могут быть использованы также в качестве разделителя комнаты. Они оригинально выполнят эту роль, украсят собой пространство и наполнят его интересными элементами декора. В нашем примере такая стена имеет небольшую высоту, и больше напоминает перегородку, которая разделяет гостиную и столовую. В результате огромное пространство мягко разделено и наполнено светом, который свободно распространяется по всему объему помещения.
В этом примере декорирование стен сделано при помощи размещения с левой и правой стороны от телевизора встроенных ниш. Элегантно оформленный интерьер комнаты органично дополнен этими оригинальными углублениями в стенах, которые обогащают обстановку и служат местами для дополнительного размещения различных вещей. Обычно это предметы декора.
Стена с нишами имеет отделку, которая по цвету совпадает с корпусной мебелью, установленной в этой комнате. Такой прием декорирования создает впечатление полной гармонии форм и цвета.
Встроенные настенные ниши в комнатах различного предназначения – спальне, гостиной, кухне, это один из вариантов декорирования стен, но они могут также быть расположенными в коридоре или на лестничной клетке. Здесь они также имеют нагрузку декоративно значимого элемента, если, например, во время применения этой техники декорирования пространства дома или квартиры, в нише устанавливаются большие яркие цветы в качестве украшения.
Такие ниши могут иметь также различные размеры и проходить по всему лестничному пролету, поднимаясь вместе со ступенями вверх как бы сопровождая посетителей.
На фоне темных стен эффектно выглядят ниши белого цвета. В этом варианте дизайна помещения квартиры полки установлены в коридоре на видном месте. В темном и длинном помещении, имеющие подсветку ниши белого цвета становятся оптической изюминкой интерьера. Они могут наполняться оригинальными, яркими и стильными предметами, которые притягивают к себе взгляд и завораживают своими формами и красотой.
Комната, оформленная в восточном стиле, имеет ниши, отражающие по форме и виду этот стиль. В них установлены любимые украшения собственников гостиной. Ниши тем самым подчеркивают эти декоративные элементы и делают их особенно заметными. Формы углублений в стенах, их освещение, размещение – все это усиливает присутствие в доме восточного стиля, который сам по себе выглядит оригинально и по-особому экзотично. Встроенные в стене ниши гармонично сочетаются с полками, расположенными рядом с ними. На них также располагаются различные сувениры и элементы восточного декора. Весь интерьер этой гостиной подчеркнуто сдержан и элегантен.
Размер помещения не имеет решающего значения для оборудования в нем ниш. Даже в небольших комнатах можно обустраивать интересные углубления в стенах. В доме, оформление которого выполнено в стиле кантри, были обустроены оригинальные ниши необычной формы.
Скругленная форма ниш в ванной комнате этого дома стала изюминкой интерьера. Они украсили собой стену, которая до этого ничего особенного собой не представляла. Выбранный цвет стен оригинально оттеняется различными маленькими аксессуарами, которые замечательно дополняют образ этой комнаты и ее стиль.
Дизайнерские идеи не имеют границ. В зависимости от вкуса хозяев дома можно выбрать самые разнообразные варианты создания ниши в доме или квартире. Эти весьма оригинальные ниши шикарно дополняют интерьер. Они выглядят довольно респектабельно и стильно. В качестве декоративного элемента служит единственный цветок, к которому привлекает внимание тонкая и изящная подсветка. Такой декор выглядит по-настоящему элегантно и импозантно одновременно.
Ниши могут вертикально или горизонтально закрепляться в различных вариациях их размеров. Материалы при оборудовании таких углублений в стенах не играют существенной роли, как видно на примере этой спальни.
Здесь ниши имеют красивое освещение, при этом они утоплены в деревянную стену.
Эффектно выглядит ниша, обустроенная в изголовье кровати. Она имеет подсветку, и оттенена обоями другого вида. Такое декорирование ниши позволяет акцентировать на ней внимание, но в связи с тем, что она сделана в спальне, переход в оформлении сделан мягко, и выполнен в тех же тонах, что и стены.
Эти красочные ниши были размещены в кабинете. Оригинальными эти углубления в стенах делают выступающие края, которые имеют отделку в виде рам. Великолепная подсветка органично и экстравагантно перекликается с цветом кресла. Вся обстановка в этой комнате творческая и гармоничная.
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