Современные стены: 13 интересных идей для декорирования

Стены в современном интерьере стало модно украшать нишами различной формы и вида. Маленькие или большие воздухосборники в стенах – это блестящая идея, которая помогает необычным и оригинальным способом украсить дом или какую либо из комнат в нем, визуально облагораживая и наполняя пространство. Есть, конечно, миллионы способов, которые помогут украсить ниши, будь то картины, произведения искусства или другие декоративные элементы. Часто их украшают обоями или разноцветным эксклюзивным освещением. Такой подход к декорированию ниш делает их значительно более зрелищными и интересными.

Мы подобрали для 13 красивых идей украшения таких стен и предлагаем ознакомиться с ними, чтобы вы получили наиболее полное представление о том, как можно сделать внутреннюю отделку своего дома более оригинальной и изысканной.

Осуществить эти идеи легко. Возможно, из предложенных здесь вариантов, вы сможете выбрать для своего интерьера именно ту нишу, которая завоюет ваше сердце.