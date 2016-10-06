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Современные стены: 13 интересных идей для декорирования

Shunny_Star Shunny_Star
The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 Гостиная в стиле кантри
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Стены в современном интерьере стало модно украшать нишами различной формы и вида. Маленькие или большие воздухосборники в стенах – это блестящая идея, которая помогает необычным и оригинальным способом украсить дом или какую либо из комнат в нем, визуально облагораживая и наполняя пространство. Есть, конечно, миллионы способов, которые помогут украсить ниши, будь то картины, произведения искусства или другие декоративные элементы. Часто их украшают обоями или разноцветным эксклюзивным освещением. Такой подход к декорированию ниш делает их значительно более зрелищными и интересными.

Мы подобрали для 13 красивых идей украшения таких стен и предлагаем ознакомиться с ними, чтобы вы получили наиболее полное представление о том, как можно сделать внутреннюю отделку своего дома более оригинальной и изысканной.

Осуществить эти идеи легко. Возможно, из предложенных здесь вариантов, вы сможете выбрать для своего интерьера именно ту нишу, которая завоюет ваше сердце.

1. Ниша с каменной отделкой

PRIVADA MIRAMAR, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Ниши можно оформлять с помощью различных материалов разной формы и вида. Шикарно выглядит фон с каменной стеной, освещаемой встроенной подсветкой. Оригинальная структура камня выглядит богато и стильно. При этом подсветка сдержанно подчеркивает рисунок и создает спокойное настроение в этой части дома.

2. Ниши из гипса

Projeto Comercial, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA Конференц-центры в стиле модерн Кабинеты врачей
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

Если стены сделаны из гипса, в них очень легко создать ниши. Такой стеной с нишами различной формы и размера можно разделить комнату, если она имеет достаточные для этого параметры. В этой стенке великолепно смотрятся красивые декоративные элементы, большие кувшины с живыми или искусственными цветами. Кроме того, эта оригинальная стена может использоваться в качестве книжной полки. Учебники и художественная литература, расположенные в доступном месте, будут стимулировать к чтению и мечтам. Здесь можно предусмотреть место для телевизионной техники, музыкального центра или других полезных вещей. Если ниши еще и подсвечиваются – это имеет великолепный вид!

3. Современные и полезные ниши

La ventana indiscreta, ACABADOMATE ACABADOMATE Спальня в стиле модерн
ACABADOMATE

ACABADOMATE
ACABADOMATE
ACABADOMATE

В целом очень минималистично обставленной комнате ниши могут быть оформлены аналогично. Можно строить ниши в любом порядке, с разной высотой и размерами конструкции. Благодаря такому подходу создаются оригинальные современные стенки, наполняемые в соответствии со стилем помещения и личными предпочтениями хозяев дома самыми разнообразными предметами интерьера. Обычно такие стены выполняются в светлых тонах, при этом они выглядят современно, стильно и довольно интересно.

4. Ниши в качестве разделителя комнаты

CASA ENTREJARDINES, PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA Коридор, прихожая и лестница в тропическом стиле
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA

PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA

Ниши могут быть использованы также в качестве разделителя комнаты. Они оригинально выполнят эту роль, украсят собой пространство и наполнят его интересными элементами декора. В нашем примере такая стена имеет небольшую высоту, и больше напоминает перегородку, которая разделяет гостиную и столовую. В результате огромное пространство мягко разделено и наполнено светом, который свободно распространяется по всему объему помещения.

5. Ниши по обе стороны

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В этом примере декорирование стен сделано при помощи размещения с левой и правой стороны от телевизора встроенных ниш. Элегантно оформленный интерьер комнаты органично дополнен этими оригинальными углублениями в стенах, которые обогащают обстановку и служат местами для дополнительного размещения различных вещей. Обычно это предметы декора.

Стена с нишами имеет отделку, которая по цвету совпадает с корпусной мебелью, установленной в этой комнате. Такой прием декорирования создает впечатление полной гармонии форм и цвета.

6. Ниша в виде уголка

Kiko House, RH Casas de Campo Design RH Casas de Campo Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
RH Casas de Campo Design

Kiko House

RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design

Встроенные настенные ниши в комнатах различного предназначения – спальне, гостиной, кухне, это один из вариантов декорирования стен, но они могут также быть расположенными в коридоре или на лестничной клетке. Здесь они также имеют нагрузку декоративно значимого элемента, если, например, во время применения этой техники декорирования пространства дома или квартиры, в нише устанавливаются большие яркие цветы в качестве украшения.

Такие ниши могут иметь также различные размеры и проходить по всему лестничному пролету, поднимаясь вместе со ступенями вверх как бы сопровождая посетителей.

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7. Белые ниши

PAINEL COM NICHOS | ESTAR , Ana Levy | Arquitetura + Interiores Ana Levy | Arquitetura + Interiores Гостиная в стиле модерн
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

На фоне темных стен эффектно выглядят ниши белого цвета. В этом варианте дизайна помещения квартиры полки установлены в коридоре на видном месте. В темном и длинном помещении, имеющие подсветку ниши белого цвета становятся оптической изюминкой интерьера. Они могут наполняться оригинальными, яркими и стильными предметами, которые притягивают к себе взгляд и завораживают своими формами и красотой.

8. Ниши в восточном стиле

The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 Гостиная в стиле кантри
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

Комната, оформленная в восточном стиле, имеет ниши, отражающие по форме и виду этот стиль. В них установлены любимые украшения собственников гостиной. Ниши тем самым подчеркивают эти декоративные элементы и делают их особенно заметными. Формы углублений в стенах, их освещение, размещение – все это усиливает присутствие в доме восточного стиля, который сам по себе выглядит оригинально и по-особому экзотично. Встроенные в стене ниши гармонично сочетаются с полками, расположенными рядом с ними. На них также располагаются различные сувениры и элементы восточного декора. Весь интерьер этой гостиной подчеркнуто сдержан и элегантен.

9. Ниши округлые, в стиле кантри

Sala de Banho Diferente, Régua Arquitetura Régua Arquitetura Ванная комната в рустикальном стиле
Régua Arquitetura

Régua Arquitetura
Régua Arquitetura
Régua Arquitetura

Размер помещения не имеет решающего значения для оборудования в нем ниш. Даже в небольших комнатах можно обустраивать интересные углубления в стенах. В доме, оформление которого выполнено в стиле кантри, были обустроены оригинальные ниши необычной формы.

Скругленная форма ниш в ванной комнате этого дома стала изюминкой интерьера. Они украсили собой стену, которая до этого ничего особенного собой не представляла. Выбранный цвет стен оригинально оттеняется различными маленькими аксессуарами, которые замечательно дополняют образ этой комнаты и ее стиль.

10. Элегантные ниши в виде окон

homify Окна и двери в тропическом стиле
homify

homify
homify
homify

Дизайнерские идеи не имеют границ. В зависимости от вкуса хозяев дома можно выбрать самые разнообразные варианты создания ниши в доме или квартире. Эти весьма оригинальные ниши шикарно дополняют интерьер. Они выглядят довольно респектабельно и стильно. В качестве декоративного элемента служит единственный цветок, к которому привлекает внимание тонкая и изящная подсветка. Такой декор выглядит по-настоящему элегантно и импозантно одновременно.

11. Ниши в деревянных стенах

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Ниши могут вертикально или горизонтально закрепляться в различных вариациях их размеров. Материалы при оборудовании таких углублений в стенах не играют существенной роли, как видно на примере этой спальни.

Здесь ниши имеют красивое освещение, при этом они утоплены в деревянную стену.

12. Ниши, отделанные обоями

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Эффектно выглядит ниша, обустроенная в изголовье кровати. Она имеет подсветку, и оттенена обоями другого вида. Такое декорирование ниши позволяет акцентировать на ней внимание, но в связи с тем, что она сделана в спальне, переход в оформлении сделан мягко, и выполнен в тех же тонах, что и стены.

13. Красочные ниши

homify Рабочий кабинет в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Эти красочные ниши были размещены в кабинете. Оригинальными эти углубления в стенах делают выступающие края, которые имеют отделку в виде рам. Великолепная подсветка органично и экстравагантно перекликается с цветом кресла. Вся обстановка в этой комнате творческая и гармоничная.

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Какие из предложенных вашему вниманию ниш вызвали у вас восторг? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях.

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