Разнообразие идей расположения мебели в квартире-студии

Значительным преимуществом квартиры-студии с высокими потолками может стать возможность разместить дополнительный уровень, например, для организации отдельной спальни. В зоне спальне не нужно много пространства, достаточно создать уединенный уголок, а на нижнем уровне этой конструкции оборудована зона отдыха с вместительным диваном у широкого окна. Такая двухуровневая система размещения зон в пространстве оставляет нетронутым главное преимущество этой квартиры – простор и свободу высокого пространства, наполненного светом и воздухом.

И мебель в квартире расположена так, чтобы максимально использовать все великолепие высоких панорамных окон, открывающих вид на город. Зона столовой заняла уютное место с великолепным перспективным обзором из окон. Почувствовать весь объем светлого студии можно поднявшись в спальню на втором уровне. Окруженный видом на все панорамные окна, этот обособленный уголок соединяет ощущение уединенности и безграничной свободы, легкости и уверенности.

Подробнее рассмотреть все разнообразие планировки этой студии можно в статье Двухэтажный рай.