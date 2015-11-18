Разнообразие идей расположения мебели в квартире-студии

Многих прельщает дизайн квартиры-студии своей просторной планировкой и возможностью гибко создавать в интерьере многофункциональное пространство. Но, обдумывая варианты превращения своей квартиры в такое open-space помещение, не строит забывать, студия – это не просто квартира без перегородок. Весь практический смысл и красота интерьера раскрываются в полной мере при правильном, эргономичном расположении и сочетании различных функциональных зон.
Зонирование пространства в квартире-студии достигается различными приемами: разноуровневый пол, цветовое выделение различных частей студии и, конечно же, комплексной организацией мебели в каждой из частей квартиры-студии.
В планировке квартиры-студии всегда есть возможность сохранить общность пространства и оборудовать небольшой уголок для расслабленного отдыха в спокойной обстановке. Можно, например, расположить в одном из углов студии большие уютные диваны и условно отделить эту часть от остального помещения легкой полупрозрачной перегородкой с встроенным стеклянным кубом биокамина. Такое решение позволяет не только создать отдельную зону для отдыха, но и добавляет студии оригинальную колонну мерцающего в камине огня. В открытом пространстве блики огня в камине станут основным декором темно-серых стен, обволакивая вечером всю квартиру теплым и таинственным движением полутеней.
Значительным преимуществом квартиры-студии с высокими потолками может стать возможность разместить дополнительный уровень, например, для организации отдельной спальни. В зоне спальне не нужно много пространства, достаточно создать уединенный уголок, а на нижнем уровне этой конструкции оборудована зона отдыха с вместительным диваном у широкого окна. Такая двухуровневая система размещения зон в пространстве оставляет нетронутым главное преимущество этой квартиры – простор и свободу высокого пространства, наполненного светом и воздухом.
И мебель в квартире расположена так, чтобы максимально использовать все великолепие высоких панорамных окон, открывающих вид на город. Зона столовой заняла уютное место с великолепным перспективным обзором из окон. Почувствовать весь объем светлого студии можно поднявшись в спальню на втором уровне. Окруженный видом на все панорамные окна, этот обособленный уголок соединяет ощущение уединенности и безграничной свободы, легкости и уверенности.
Подробнее рассмотреть все разнообразие планировки этой студии можно в статье Двухэтажный рай.
Удобным и оригинальным вариантом, облегчающим размещение мебели в квартире-студии, является использование конструкции подиума. С помощью такого решения можно и создать уютный уединенный уголок для сна, и целый ряд сидений-диванчиков для гостей, и кроме всего решить раз и навсегда вопрос хранения вещей. Под подиумом дизайнеры компактно расположили вместительные ящики, в которые точно поместиться все необходимое, избавив пространство комнаты от дополнительных шкафов и полок. Поэтому все остальное пространство комнаты – сводное от тяжелой и массивной мебели, наполнено простором и свежестью легкого белого цвета интерьера.
Зачастую первым, что приходит в голову при расположении мебели в квартире-студии является расположение нескольких зон вдоль противоположных зон и оставляя общее пустое пространство в центре студии между зонами. Но можно подойти к этому вопросу с диаметрально противоположной точки зрения и сделать центр комнаты стержнем всей планировки пространства, например, с помощью массивной колонны, вокруг которой нанизаны все зоны студии.
Вытянутый прямоугольник квартиры-студии можно разделить на несколько совершенно отдельных зон, каждая из которых живет своей жизнью. Такое функциональное деление осуществляется в первую очередь с помощью группировки мебели: в спальной зоне – только кровать и ничего лишнего, в противоположной части студии – кухня и столовая, а по центру, в зоне гостиной – компактные диванчики для сбора большой дружной компании. Функциональные группы мебели разделяют небольшие декоративные перегородки-полочки, что хотя и отделяет зоны друг от друга, но придает всей студии стилевое единство.
В качестве центрального элемента композиции пространства квартиры-студии вполне можно использовать крупные элементы мебели: диван, стол, тумбу. Например, яркий желтый диван отлично выполнит такую роль визуального и функционального центра квартиры-студии. За его широкой спинкой можно расположить зону кухни с высоким столом наподобие барной стойки. Таким образом пространство студии делится диваном на две части – столовую и гостиную, хотя, конечно, деление это очень условно, что и делает таким просторным и свободным весь объем студии, а яркие цвета мебели придают настроению еще больше настроений открытости и жизнерадостности.
Легкость интерьера белого лофта подчеркивается организацией помещения в виде квартиры-студии, простой и свежей, естественной в своей белизне открытой кирпичной кладки стен, открытых и плавно переходящих друг в друга пространств. Расположение мебели сообразно общему настроению лофта – простые и комфортные решения, чуть нарочито небрежные, как например, большой потертый чемодан вместо журнального столика. Зона спальни лишь немного отделена от общего пространства, сохраняя общую идею просторной и открытой квартиры-студии.
Неожиданный вариант оформления в классической стилистике современной квартиры-студии, тем не менее оправдывает смелость этого эксперимента. Обширное пространство идеально зонировано гармоничным расположением групп мебели. Угловую часть квартиры между окном и камином эффектно занял широкий диван, создавая тихую и уютную зону для отдыха и бесед. В центральной части, подчеркнутой фактурой напольного покрытия – элегантная и лаконичная композиция столовой.
Округлые лаконичные формы мебели в стиле hi-tech образуют динамичное сочетание различных зон пространства в квартире-студии. Светлые оттенки мебели и четкая, простая форма, продуманная до мелочей позволяет во всей полноте ощутить простор студии. Тонкая невесомость групп светильников, расположенных над каждой из зон подчеркивает функциональное разделение студии, в остальном же, это – полностью открытое пространство, в котором лишь расстановкой мебели заданы определенные функциональные части, вполне мобильные и условные.
Строгие, по-мужски волевые линии интерьера, исключительно функциональная расстановка мебели в квартире-студии, все подчинено идее максимального удобства и соответствия характеру хозяина квартиры. Зона спальни вплотную примыкает к небольшому дивану и эргономичному креслу, образуя единую часть квартиры для отдыха, в противовес небольшой лаконичной кухонной зоне.