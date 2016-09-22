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11 вдохновляющих ванных комнат из камня

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Дом по Рублево-Успенскому шоссе , GM-interior GM-interior Ванная комната в эклектичном стиле
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Камень – один из наиболее популярных материалов в дизайне. Его нам подарила сама природа, и во все времена люди использовали его для строительства и отделки своих жилищ. Сегодня камень является фаворитом молодых дизайнеров, которые используют его во всех стилях – от кантри и рустики до модерна и даже футуризма.

Homify сделал для вас подборку из 11 великолепных ванных комнат, в интерьере которых использован камень. Если вы хотите преобразить собственную ванную, и ищете источники для вдохновения, то это именно то, что вам нужно.

1. Средиземноморский дизайн

Cosy bathroom Hart Design and Construction Ванная комната в стиле кантри
Hart Design and Construction

Cosy bathroom

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

Классический тандем дерева и камня всегда смотрится выигрышно – так же, как и сочетание естественных, неровных, грубых фактур с гладкими поверхностями, прямыми углами и четкими линиями. Многие боятся использовать древесину при отделке небольших комнат, считая, что она затемнит пространство и сделает его теснее. Но в этой ванной, как видите, все замечательно. Большое зеркало, лишенное занавесок окно и правильное освещение делают помещение просторнее даже при его скромной площади.

2. Светло и уютно

Der Traum vom eigenen Wochenend-Domizil Entspannung pur auf verschiedenen Ebenen, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Ванная комнатаРаковины
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Эта чудесная ванная, оформленная в бежевых тонах, очень светла и просторна. Стены покрыты кремовой плиткой, на умывальнике – массивная деревянная столешница. Но настроение всему помещению задает одна из стен, облицованная узкими горизонтально расположенными камнями. Все они имеют естественную фактуру и различаются оттенками, из-за чего стена становится похожей на каменистое морское дно. Сходство усиливают светильники, вмонтированные в пол, и отбрасывающие на стену легкие блики, неровно разбегающиеся по рельефным камням.

3. Элегантность черного

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura Ванная комната в стиле модерн Камень Черный
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

Черная ванная все еще кажется вам чересчур смелой и экстравагантной идеей? Попробуйте отбросить стереотипы и представить в своей собственной ванной комнате такой же дизайн, как вы видите на фотографии. Впечатляет, не правда ли? Вертикально уложенная антрацитовая плитка на стене в свете ламп кажется пепельно-синей. Естественные оттенки камня немного разнятся между собой, благодаря чему комната, несмотря на более чем сдержанную цветовую гамму, вовсе не выглядит скучной. А большое зеркало на стене, к тому же, визуально делает ее более просторной.

4. Дух Средневековья

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Ванная комната в рустикальном стиле
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Kayakapi Premium Caves - Cappadocia
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia
Kayakapi Premium Caves - Cappadocia

Потрясающая ванная в средневековом стиле – вариант для романтичных натур. Потолочный свод отделан натуральным камнем, как и часть стен. На полу – фактурная темно-коричневая плитка. Чтобы из-за обилия тяжелых каменных деталей пространство не казалось слишком тесным и давящим, было подобрано особое освещение, делающее комнату уютной.

Однако используя необработанный камень в интерьере, позаботьтесь о том, чтобы на стенах не заводилась плесень – регулярно проветривайте помещение и обрабатывайте поверхности специальными средствами.

5. Контраст фактур

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Ванная комната в стиле модерн
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Эта ванная – чудесный пример того, как сочетаются в интерьере совершенно противоположные друг другу вещи. Например, естественная грубая фактура натурального камня и идеально гладкие поверхности (зеркало и отполированная деревянная столешница). Подобные контрасты и использование «живых» материалов – любимые приемы современных дизайнеров. С их помощью можно создать по-настоящему оригинальный и запоминающийся интерьер даже при условии скудной цветовой гаммы.

6. Раковина в камне

prywatny apartament w Megeve, Francja, Bosc Vej s.r.l. Bosc Vej s.r.l. Ванная комната в рустикальном стиле
Bosc Vej s.r.l.

Bosc Vej s.r.l.
Bosc Vej s.r.l.
Bosc Vej s.r.l.

Раковина, выдолбленная в камне – идея оригинальная и стильная, но не очень практичная. Из-за особенностей фактуры натуральный камень достаточно трудно чистить, да и ремонтные работы в случае чего проводить будет непросто. Неплохая альтернатива – сделать имитацию каменных чаш из металла, как на фото. Внешняя поверхность напоминает шероховатую структуру камня, внутренняя – идеально гладкая, с легким блеском.

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7. Дерево и камень: идеальное сочетание

Дом по Рублево-Успенскому шоссе , GM-interior GM-interior Ванная комната в эклектичном стиле
GM-interior

Дом по Рублево-Успенскому шоссе

GM-interior
GM-interior
GM-interior

И снова мы возвращаемся к прекрасному сочетанию камня и древесины – любоваться им можно вечно. В этой ванной мы видим контрастные детали, образующие собой целостную гармоничную композицию. Атмосферу в помещении задает цветовая гамма – сочетание темно-серого камня и рыжевато-золотистой древесины. Особый шарм комнате придают мягкое равномерное освещение и великолепный душ-водопад. Броская деталь – необычный деревянный стул, словно бы сделанный из размягченной доски.

8. Неразрывная связь с природой

Fazenda Santo Antônio do Leite, Mario Caetano e Eliane Pinheiro Mario Caetano e Eliane Pinheiro Ванная комната в стиле кантри
Mario Caetano e Eliane Pinheiro

Mario Caetano e Eliane Pinheiro
Mario Caetano e Eliane Pinheiro
Mario Caetano e Eliane Pinheiro

Концепция единства с природой сегодня чрезвычайно популярна, а ее воплощение в дизайне интерьеров порой просто восхищает. Например, взгляните на эту ванную. В ее дизайне использованы простые природные материалы, однако выглядит она очень благородно и по-настоящему роскошно. Но главная ее особенность состоит в другом. Если открыть окно в помещении, можно увидеть, что стены комнаты будто бы являются продолжением каменного забора, окружающего двор. Этот необычный эффект, вместе с максимально естественным освещением в ванной, делает помещение гармоничной частью окружающей природы.

9. Камни как украшение

Wohnhaus W. in Nüdlingen, Achtergarde + Welzel Architektur + Interior Design Achtergarde + Welzel Architektur + Interior Design Ванная комната в стиле кантри
Achtergarde + Welzel Architektur + Interior Design

Achtergarde + Welzel Architektur + Interior Design
Achtergarde + Welzel Architektur + Interior Design
Achtergarde + Welzel Architektur + Interior Design

Камень – материал непритязательный. Он прекрасно вписывается в любой стиль и сочетается практически с любым декором. Поэтому если вы хотите применить его в интерьере ванной, но не готовы к серьезным переменам и затратным ремонтным работам, вы можете использовать камень в качестве украшения. Например, сделать оригинальную облицовку для ванны из гальки, как на снимке. Выглядит такая деталь очень просто, и при этом оживляет весь интерьер.

10. Дыхание пустыни

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca Ванная в стиле лофт
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

Если вы в восторге от вестернов и эстетики пустынь, вам наверняка понравится такой дизайн в ванной комнате. Светлая цветовая гамма помогает визуально сделать пространство просторнее, поэтому такой вариант отлично подходит для маленьких помещений с нестандартной планировкой. Например, на фото мы видим узкую тесную ванную, которая благодаря правильному освещению, светлым стенам и большому зеркалу кажется гораздо просторнее. Особый пустынный колорит комнате придает стена, покрытая плоскими рыжими камнями, и композиция из сухих ветвей.

11. Камни и растения

Conviviendo con lo natural, Chukum Chukum Ванная комната в стиле кантри
Chukum

Chukum
Chukum
Chukum

Впустите природу в свою ванную! Отличным дополнением к натуральному камню станут живые растения – такая композиция превратит помещение в настоящий тропический уголок. Зеленые насаждения прекрасно впишутся в любой стиль. Самое главное – правильно подобрать растения, которые будут хорошо себя чувствовать при специфическом освещении и повышенной влажности. Впрочем, если у вас в ванной есть окно, дело упрощается.

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