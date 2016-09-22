11 вдохновляющих ванных комнат из камня

Камень – один из наиболее популярных материалов в дизайне. Его нам подарила сама природа, и во все времена люди использовали его для строительства и отделки своих жилищ. Сегодня камень является фаворитом молодых дизайнеров, которые используют его во всех стилях – от кантри и рустики до модерна и даже футуризма.

Homify сделал для вас подборку из 11 великолепных ванных комнат, в интерьере которых использован камень. Если вы хотите преобразить собственную ванную, и ищете источники для вдохновения, то это именно то, что вам нужно.