Геометрия в вашем саду

Все более популярным становится минимализм со своими базовыми принципами: четкость линий, как можно меньше деталей, абсолютный пуризм, четкие и простые силуэты. У дизайнеров и архитекторов даже существует нечто вроде девиза: меньше – значит больше. Меньше лишних деталей – больше красоты.

Сегодня этот лозунг популярен, как никогда, а основные принципы минимализма стали актуальными даже в дизайне садов. Сегодня Homify принес вам настоящий букет вдохновения – чарующие садики, оформленные в минималистичном духе. Из визитная карточка – элегантная, изящная геометрия, которая никого не оставит равнодушным. Эта подборка показывает, что минимализм вовсе не должен быть скучным и однообразным – особенно, если воплощать его заповеди вместе с самой природой.