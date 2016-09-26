Геометрия в вашем саду

Все более популярным становится минимализм со своими базовыми принципами: четкость линий, как можно меньше деталей, абсолютный пуризм, четкие и простые силуэты. У дизайнеров и архитекторов даже существует нечто вроде девиза: меньше – значит больше. Меньше лишних деталей – больше красоты.
Сегодня этот лозунг популярен, как никогда, а основные принципы минимализма стали актуальными даже в дизайне садов. Сегодня Homify принес вам настоящий букет вдохновения – чарующие садики, оформленные в минималистичном духе. Из визитная карточка – элегантная, изящная геометрия, которая никого не оставит равнодушным. Эта подборка показывает, что минимализм вовсе не должен быть скучным и однообразным – особенно, если воплощать его заповеди вместе с самой природой.
Думаете, минималистичный сад непременно должен быть голым и скучным, лишенным всякой растительности? Вовсе нет! Один из проектов студии Terra доказывает нам, что чистота линий и буйство живой природы чудесно уживаются в одной композиции. Самое главное – не лениться ухаживать за садом, дабы он всегда оставался аккуратным и соответствовал выбранной стилевой концепции. Грамотное зонирование пространства, четкое разделение участков, прямые линии – и ваш минималистичный сад готов.
Зачем нужен декор, если есть живые растения? Именно по такому принципу дизайнеры студии DF Arquitectos создали великолепную террасу. Грубый серый дощатый пол, каменный парапет, самый обыкновенный белый стол – композиция казалась бы скучной, если бы ее не обрамляли густые заросли папоротника и других замечательных растений. Особую изюминку придает диагональное расположение досок на полу – при взгляде из окна терраса выглядит очень эффектно.
Уже много лет установка перголы остается одним из наиболее популярных способов создания тени у себя в саду или на террасе. Как правило, она представляет собой решетчатую конструкцию, по которой вьются сочные ветви винограда, плюща или цветущих лиан. Но в минималистичном саду оформить перголу можно несколько иначе – оставить ее без зеленого одеяния и сделать ставку на ее собственный дизайн с простотой линий и легкостью. А для того, чтобы навес создавал тень, в крыше можно сделать вставку из затемненного стекла, как сделали это Bladgound-Tuinen.
Садовая мебель должна быть не только практичной, но и эстетичной. Дизайнеры Osol:E GMBH прекрасно понимают это, и именно из этих соображений они создали великолепную коллекцию мебели из нержавеющей стали. Эффектный сверкающий материал сохраняет свою прочность и безупречный внешний вид на долгие годы, а стильный дизайн прекрасно подходит для минималистичного сада. Взгляните, например, на этот шезлонг. Благодаря своей волнообразной форме он не только оригинально и футуристично выглядит, но и дарит максимальный комфорт, повторяя естественные изгибы человеческого тела в расслабленном состоянии.
Вы не фанат непритязательного пуризма, но хотите идти в ногу со временем? Нет проблем. Даже классический, романтичный или деревенский стиль сада можно интерпретировать в современном ключе. Конечно, с точки зрения цвета и формы это несколько ограничивает, но в выборе растений и материалов вы все равно можете оставаться верны своему стилю. Так и возникают по-настоящему оригинальные идеи, которые, совпадая с модными трендами, позволяют сохранить индивидуальность. На фото вы можете увидеть пример интересной геометрической игры – сама природа создала идеальную шарообразную форму кактусов, которые стали центральной фигурой в закрытом патио.
Если вам нравится помпезный классический декор в саду, и вы хотите совместить его с элементами минимализма, обратитесь, снова-таки, к старушке-геометрии. Правильное расположение растений и декоративных элементов – ключ к успеху. Вспомните, по какому принципу оформляются парки: максимум свободного пространства для гуляющих людей, четкость и симметрия, чтобы всегда можно было сориентироваться, и, конечно же, эстетика.
Вам нравится вода в саду, но вы не знаете, как оформить пруд или фонтан в современном минималистичном духе? Попробуйте сделать водоем вроде небольшого бассейна. Сдержанная цветовая гамма и четкие линии идеально вписываются в минималистскую концепцию, создавая в саду именно ту атмосферу, которая вам нужна.