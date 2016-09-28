Уникальный дом на склоне холма

Внутри дом похож на смесь интерьера охотничьего домика с дизайном в стиле лофт. Пространство с открытой планировкой выглядит очень просторно, но в тоже время уютно. Зонирование обеспечивают несущие стены и конструкции. За счет большого количества окон интерьер наполнен естественным светом.

Второй этаж больше похож на чердак, но так и было задумано хозяевами и архитекторами. Металлическая лестница с деревянными ступенями, ведущая в спальню, имеет достаточно простую конструкцию и отлично вписывается в общий дизайн.