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Уникальный дом на склоне холма

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homify Гостиная в стиле модерн
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Этот уникальный дом на склоне был построен по проекту молодых архитекторов из Гамбурга GRID architektur + design. Заказчики хотели современный дом с открытой планировкой и интерьером в индустриальном стиле. Участок строительства представляет собой довольно крутой холм, который архитекторам удалось умело обыграть, разделив объем дома визуально и функционально на две части. Давайте же ближе познакомимся с неординарным и впечатляющим результатом.

Общий вид

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

По задумке архитекторов дом должен был одновременно вписываться в окружающую среду и сохранять идентичность, выделяясь на фоне типичной архитектуры вокруг. В результате получился дом с деревянным каркасом и фасадом. Объем разделен на две жилые единицы. Дом имеет простую форму с двускатной крышей, однако, за счет контраста темно-серого и дерева на фасаде выглядит очень современно.  

Вид из сад

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Из сада можно рассмотреть дом во всей красе. В это сторону обращены большие панорамные окна и стеклянные раздвижные двери, а также балкон во всю ширину дома и терраса. За счет обширного остекления граница между живописной природой и интерьером практически стерается. По небольшой лестнице из сада можно сразу подняться на второй этаж, что очень удобно. 

Интерьер

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Внутри дом похож на смесь интерьера охотничьего домика с дизайном в стиле лофт. Пространство с открытой планировкой выглядит очень просторно, но в тоже время уютно. Зонирование обеспечивают несущие стены и конструкции.  За счет большого количества окон интерьер наполнен естественным светом. 

Второй этаж больше похож на чердак, но так и было задумано хозяевами и архитекторами. Металлическая лестница с деревянными ступенями, ведущая в спальню, имеет достаточно простую конструкцию и отлично вписывается в общий дизайн. 

Индустриальный декор

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Декор и мебель выполнены в современном индустриальном стиле. В качестве основных цветов были выбраны: нейтральный белый, несколько оттенков серого и коричневого. Также в оформлении дизайнеры использовали материалы, присущие этому стилю, такие как: дерево, натуральная кожа, сталь и бетон.  

Cпальня

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На втором этаже расположена спальня – это довольно просторное и светлое пространство. Наклонный потолок делает ее более уютной, а панорамные окна в пол наполняют светом и открывают прекрасный вид на сад и окрестности. Цветовая гамма повторяет остальной интерьер дома. 

Ванная комната

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

И, наконец, ванная комната. Индустриальный грубоватый, но, в тоже время, элегантный стиль представлен здесь во всей красе. Пространство оформлено довольно просто, без излишеств, однако дизайнеры не пренебрегли комфортом, поэтому здесь есть все необходимое как для водных, так и для спа процедур. 

Несмотря на темные цвета, промышленные светильники и металлические поверхности в ванной царит спокойная и уютная атмосфера. Добиться такого эффекта дизайнерам удалось за счет кремовых штор в пол, дерева в отделке и большого панорамного окна. 

Семейный дом - классический снаружи, современный внутри

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