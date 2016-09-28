Уникальный дом на склоне холма

Этот уникальный дом на склоне был построен по проекту молодых архитекторов из Гамбурга GRID architektur + design. Заказчики хотели современный дом с открытой планировкой и интерьером в индустриальном стиле. Участок строительства представляет собой довольно крутой холм, который архитекторам удалось умело обыграть, разделив объем дома визуально и функционально на две части. Давайте же ближе познакомимся с неординарным и впечатляющим результатом.
По задумке архитекторов дом должен был одновременно вписываться в окружающую среду и сохранять идентичность, выделяясь на фоне типичной архитектуры вокруг. В результате получился дом с деревянным каркасом и фасадом. Объем разделен на две жилые единицы. Дом имеет простую форму с двускатной крышей, однако, за счет контраста темно-серого и дерева на фасаде выглядит очень современно.
Из сада можно рассмотреть дом во всей красе. В это сторону обращены большие панорамные окна и стеклянные раздвижные двери, а также балкон во всю ширину дома и терраса. За счет обширного остекления граница между живописной природой и интерьером практически стерается. По небольшой лестнице из сада можно сразу подняться на второй этаж, что очень удобно.
Внутри дом похож на смесь интерьера охотничьего домика с дизайном в стиле лофт. Пространство с открытой планировкой выглядит очень просторно, но в тоже время уютно. Зонирование обеспечивают несущие стены и конструкции. За счет большого количества окон интерьер наполнен естественным светом.
Второй этаж больше похож на чердак, но так и было задумано хозяевами и архитекторами. Металлическая лестница с деревянными ступенями, ведущая в спальню, имеет достаточно простую конструкцию и отлично вписывается в общий дизайн.
Декор и мебель выполнены в современном индустриальном стиле. В качестве основных цветов были выбраны: нейтральный белый, несколько оттенков серого и коричневого. Также в оформлении дизайнеры использовали материалы, присущие этому стилю, такие как: дерево, натуральная кожа, сталь и бетон.
На втором этаже расположена спальня – это довольно просторное и светлое пространство. Наклонный потолок делает ее более уютной, а панорамные окна в пол наполняют светом и открывают прекрасный вид на сад и окрестности. Цветовая гамма повторяет остальной интерьер дома.
И, наконец, ванная комната. Индустриальный грубоватый, но, в тоже время, элегантный стиль представлен здесь во всей красе. Пространство оформлено довольно просто, без излишеств, однако дизайнеры не пренебрегли комфортом, поэтому здесь есть все необходимое как для водных, так и для спа процедур.
Несмотря на темные цвета, промышленные светильники и металлические поверхности в ванной царит спокойная и уютная атмосфера. Добиться такого эффекта дизайнерам удалось за счет кремовых штор в пол, дерева в отделке и большого панорамного окна.