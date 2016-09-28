Уютная спальня в загородном стиле

Ощущение теплоты, исходящее от дерева, и природная цветовая гамма в интерьере создает оазис спокойствия, который возможен только в дикой природе. Тем, кто хочет окружить себя этим маленьким раем в собственной спальне, необходимо позаботиться о мебели и аксессуарах, которые будут постоянно напоминать о жизни в окружении природы. Так, спальни в стиле кантри-шик станут идеальным местом для шикарного отдыха и приятного сна. В такой спальне основным отделочным материалом является дерево. Оно не только создает обстановку в загородном стиле, но и способствует здоровому микроклимату в помещении.
Дерево может использоваться в спальне, отделанной в стиле кантри в отделке стен, потолка, пола – практически везде. При этом обстановка в этой комнате становится только более роскошной и стильной.
Спальню загородного дома, выполненного в стиле кантри, невозможно представить, если в ней нет самого характерного для такого дизайна натурального компонента – дерева. В качестве теплого настила могут быть использованы доски, обработанные специальными составами, воском или лаком. Такая обработка подчеркнет структуру дерева, его природную красоту и изысканность. Великолепно впишутся в интерьер спальни также и элегантные паркетные полы.
Декорирование потолка грубыми балками создает в этой комнате особенно уютную атмосферу. Использование прикроватного столика, сделанного из пня, отделка стены деревом – его здесь много, но ого не перенасыщает пространство, а создает приятную обстановку, которая располагает к полноценному отдыху.
Без мебели из дерева в спальне кантри-шик трудно обойтись. Лучше всего в таком интерьере использовать массивную деревянную мебель. Дерево, обработанное маслом или воском, сохраняет свой внешний вид и полезные свойства, оно дышит и вносит свой вклад в оздоровление климата в помещении.
Романтический дизайн спальни, в которой в качестве отделочного материала преобладает дерево, не обязательно должен выдерживаться в темных тонах. Тем, кто хочет ощутить все преимущества древесины в интерьере, но комфортнее чувствует себя в светлых помещениях, можно принять для себя решение меблировать спальню белой деревянной мебелью. Яркий серый цвет дерева придаст помещению современный, стильный вид. Восхитительно будет выглядеть белая мебель из дерева на фоне стен, отделка которых имеет сероватый оттенок. Многие комнаты, декорированные в стиле кантри, выглядят легко и романтично, гармонично сочетая в себе светлое дерево, светлые стены, светлую мебель – все в белом цвете.
Чтобы немного оттенить белизну всего интерьера, можно использовать для декорирования слегка кремовый текстиль. Это восхитительное сочетание цвета делает спальню нежной, легкой и романтичной.
Камин не обязательно располагать исключительно в гостиной. Тепло и свет мерцающего огня камина может согреть не только тело, но и душу, если он установлен в спальне. Что может быть романтичнее, чем в холодный зимний день провести приятные часы возле камина, который отапливает спальню.
Поленья, необходимые для поддержания огня в камине, играют в выбранном стиле роль натуральных аксессуаров. Они станут оригинальным элементом декора комнаты, еще больше приблизив интерьер спальни природной среде.
Если для кого-либо камин в спальне – это не вариант, можно расставить в этой комнате свечи, в таком количестве, которое буде необходимо, чтобы вдоволь наслаждаться теплыми отблесками их света.
Спальня в стиле кантри-шик, заполненная различными стилистическими аксессуарами, нуждается в дополнении интерьера элементами природы. Чтобы пространство этой комнаты не казалось перегруженным, а ее убранство не напоминало кладовую, нужно выбрать основную тему, которая будет мягко проходить по всему интерьеру.
Владельцы спален, предпочитающих мир цветов, могут выбрать для декорирования спальни текстиль с цветочными узорами, украсить комнату свежесрезанными живыми цветами или горшочными цветущими растениями. Любителям животных предпочтительнее было бы украсить комнату вместо цветов или растений зверушками в принтах текстиля и в декорировании интерьера, выбрав этот рисунок в качестве основной темы. Порхающие бабочки, отпечатанные на текстиле, принты или рисунки с животными мотивами в спальне, дизайнерски оформленной в стиле кантри, оригинально украсят эту комнату и сделают ее более живой и насыщенной.
Можно наполнить интерьер спальни, декорированной в стиле кантри, шотландскими мотивами. Что может лучше охарактеризовать это направление, чем шотландская клетка? Узоры, напоминающие шотландское нагорье, позволят не ограничивать себя только уютными пледами. Кресло с обивкой в объемную клетку напоминает очарование шотландской природы. Интерьер спальни можно наполнить выдающимися аксессуарами из античной латуни, или украсить высушенным чертополохом, окаймленным в рамку с растительным орнаментом в серебре.
Декораторы помогут подобрать нужные аксессуары и мебель, и сделать спальню в шотландском кантри-шике совершенной.
Использовать спальню только для сна было бы очень хорошо. Гармоничная атмосфера этой комнаты располагает именно к использованию ее в ночное время. Здесь можно уединиться для тихого чтения в элегантной, комфортабельной обстановке, или весело проводить время на пижамных вечеринках с лучшим другом. Для спальни, которая может быть использована более широко, можно приобрести диван-кровать на деревянной основе – это стильный выбор.
Также натуральные ткани, такие как лен, оптимально подходят для канапе в загородном доме с комфортной спальней. На диван можно бросить мягкий плед из чистой шерсти. Он может иметь орнамент с игривыми узорами, такими как косы или цветочные мотивы, эти детали наполнят пространство совершенно особыми деталями.
Небольшой чайный столик из дерева обеспечивает достаточную опорную поверхность для того, чтобы на нем можно было поставить чашечку из глины для чая или кофе.
Чтобы спальня в стиле кантри-шик выглядела красочно и уютно, необходимо позаботиться о ее наполнении соответствующим текстилем. Цветовая гамма должна исходить все также от природы. Чем богаче декор штор, подушек и постельного белья, тем более спокойной должен быть основной тон стен и мебели.
Коричневый тон в интерьере может олицетворять собой насыщенный цвет матери-земли, красный будет светиться ярким цветом мака или розы, желтые стены будут ассоциироваться с тоннами песка на пляже.
В природе встречаются практически все цвета, поэтому при выборе цветовой гаммы для спальни в стиле кантри-шик можно применять очень широкий спектр различных цветовых сочетаний. Главное, чтобы эти цвета хорошо между собой сочетались и не создавали беспорядка. Яркие цвета гармонично действуют, если они сочетаются с их дополняющими оттенками или , если они дополняются цветами из той же палитры.
Сделать уютной спальню в кантри стиле очень просто, нужно только вложить в ее создание и декорирование частичку своей души.