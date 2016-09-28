Уютная спальня в загородном стиле

Ощущение теплоты, исходящее от дерева, и природная цветовая гамма в интерьере создает оазис спокойствия, который возможен только в дикой природе. Тем, кто хочет окружить себя этим маленьким раем в собственной спальне, необходимо позаботиться о мебели и аксессуарах, которые будут постоянно напоминать о жизни в окружении природы. Так, спальни в стиле кантри-шик станут идеальным местом для шикарного отдыха и приятного сна. В такой спальне основным отделочным материалом является дерево. Оно не только создает обстановку в загородном стиле, но и способствует здоровому микроклимату в помещении.

Дерево может использоваться в спальне, отделанной в стиле кантри в отделке стен, потолка, пола – практически везде. При этом обстановка в этой комнате становится только более роскошной и стильной.