Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

homify 360º: вертикальная вилла в Бразилии

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
Mirante House, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Окна и двери в стиле модерн
Loading admin actions …

Вилла Residência Mirante, которую мы собираемся сегодня рассмотреть поближе, находится в одном из самых престижных районов Рио-де-Жанейро. Те, кто бывал здесь знают, что это холмистый город. Поэтому приступившие к реставрации архитекторы из студии Gisele Taranto, прежде всего, внимательно изучили прилегающие участки земли, чтобы извлечь максимальную пользу от места расположения самой виллы. Одна из целей – восстановить связь между различными частями дома, которые прежде были оторваны друг от друга.

Размеры

Mirante House, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Окна и двери в стиле модерн
Gisele Taranto Arquitetura

Mirante House

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Одно из преимуществ этого дома -- размеры. Глядя на эту стену, догадаетесь ли вы, что за ней раскинулась вилла в 1000 кв. м? 

Планировка дома

Mirante House, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Дома в стиле модерн
Gisele Taranto Arquitetura

Mirante House

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Планировка дома – это основа его функциональности и удобства, именно поэтому ей было уделено такое большое внимание. Центральную роль играет лестница, которая соединяет все части этого вертикального дома. Основной материал, из которого выполнены ступени лестницы – гранит, а в качестве основы для перил использовано плотное прозрачное стекло.

Фасад

Mirante House, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Дома в стиле модерн
Gisele Taranto Arquitetura

Mirante House

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

В то же время фасад также являлся предметом пристального внимания архитекторов: алюминиевые жалюзи регулируют освещение комнат и контролируют сохранение тепла. Из таких окон открывается великолепнейший вид на пейзажи Рио-де-Жанейро.

Обеденная комната

Mirante House, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Столовая комната в стиле модерн
Gisele Taranto Arquitetura

Mirante House

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Дом разделен на несколько функциональных пространств. На первом этаже находятся помещения, доступ к которым открыт не только хозяевам, но и гостям. Здесь находятся библиотека, кухня и обеденная зона. Наверху же расположен рабочий кабинет хозяев.

На фото мы видим жизнерадостный интерьер кухни в стиле модерн: белые стены, полированный бетонный пол и частично стеклянный потолок, – все это хорошо сочетается с яркой мебелью и красочными постерами. Совершенно точно, здесь всегда будет царить хорошее настроение.

Панорамные окна

Mirante House, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Gisele Taranto Arquitetura

Mirante House

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Невероятный пейзаж со статуей Христа Спасителя открывается через огромные окна этой большой и комфортной гостиной, которая также включает в себя и обеденную зону.

Зона отдыха

Mirante House, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Gisele Taranto Arquitetura

Mirante House

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Гостиная также предназначена для спокойного и комфортного отдыха. Из мебели в этом помещении мы видим большой и удобный диван, а также три кресла. Здесь имеется книжная полка, которая занимает практически все пространство у стены. Все это привносит теплоту и уют в яркое и современное пространство.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Целостность

Mirante House, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Gisele Taranto Arquitetura

Mirante House

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Целостность гостиной и столовой обеспечивается тремя элементами: этажность, большие панорамные окна и великолепное панно во всю стену.

Смешение стилей

Mirante House, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Столовая комната в стиле модерн
Gisele Taranto Arquitetura

Mirante House

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Красный лаковый стол является ключевым предметом мебели в этой комнате. Здесь, как и на кухне, мы видим сочетание нескольких стилей.

Многоуровневость

Mirante House, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Gisele Taranto Arquitetura

Mirante House

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Большая стеклянная дверь обеспечивает связь между гостиной и лестницей, ведущей к другим этажам. Присмотритесь: пальмы, расположенные на нижнем уровне, намекают на вертикальную структуру виллы.

Личное пространство

Mirante House, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Спальня в стиле модерн
Gisele Taranto Arquitetura

Mirante House

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

В некоторых комнатах имеется отдельный выход в сад с бассейном, где также находится и летняя кухня. При желании, можно приготовить завтрак и отведать его здесь же под открытым небом.

Mirante House, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
Gisele Taranto Arquitetura

Mirante House

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Вид из окон этого дома просто потрясающий!

Панорамный вид

Mirante House, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
Gisele Taranto Arquitetura

Mirante House

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Эта вилла окружена потрясающими пейзажами.

Дизайн современных душевых кабин
Вам понравилась эта вилла? Не забудьте поделиться своими впечатлениями в комментариях.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо