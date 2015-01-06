homify 360º: вертикальная вилла в Бразилии

Вилла Residência Mirante, которую мы собираемся сегодня рассмотреть поближе, находится в одном из самых престижных районов Рио-де-Жанейро. Те, кто бывал здесь знают, что это холмистый город. Поэтому приступившие к реставрации архитекторы из студии Gisele Taranto, прежде всего, внимательно изучили прилегающие участки земли, чтобы извлечь максимальную пользу от места расположения самой виллы. Одна из целей – восстановить связь между различными частями дома, которые прежде были оторваны друг от друга.
Одно из преимуществ этого дома -- размеры. Глядя на эту стену, догадаетесь ли вы, что за ней раскинулась вилла в 1000 кв. м?
Планировка дома – это основа его функциональности и удобства, именно поэтому ей было уделено такое большое внимание. Центральную роль играет лестница, которая соединяет все части этого вертикального дома. Основной материал, из которого выполнены ступени лестницы – гранит, а в качестве основы для перил использовано плотное прозрачное стекло.
В то же время фасад также являлся предметом пристального внимания архитекторов: алюминиевые жалюзи регулируют освещение комнат и контролируют сохранение тепла. Из таких окон открывается великолепнейший вид на пейзажи Рио-де-Жанейро.
Дом разделен на несколько функциональных пространств. На первом этаже находятся помещения, доступ к которым открыт не только хозяевам, но и гостям. Здесь находятся библиотека, кухня и обеденная зона. Наверху же расположен рабочий кабинет хозяев.
На фото мы видим жизнерадостный интерьер кухни в стиле модерн: белые стены, полированный бетонный пол и частично стеклянный потолок, – все это хорошо сочетается с яркой мебелью и красочными постерами. Совершенно точно, здесь всегда будет царить хорошее настроение.
Невероятный пейзаж со статуей Христа Спасителя открывается через огромные окна этой большой и комфортной гостиной, которая также включает в себя и обеденную зону.
Гостиная также предназначена для спокойного и комфортного отдыха. Из мебели в этом помещении мы видим большой и удобный диван, а также три кресла. Здесь имеется книжная полка, которая занимает практически все пространство у стены. Все это привносит теплоту и уют в яркое и современное пространство.
Целостность гостиной и столовой обеспечивается тремя элементами: этажность, большие панорамные окна и великолепное панно во всю стену.
Красный лаковый стол является ключевым предметом мебели в этой комнате. Здесь, как и на кухне, мы видим сочетание нескольких стилей.
Большая стеклянная дверь обеспечивает связь между гостиной и лестницей, ведущей к другим этажам. Присмотритесь: пальмы, расположенные на нижнем уровне, намекают на вертикальную структуру виллы.
В некоторых комнатах имеется отдельный выход в сад с бассейном, где также находится и летняя кухня. При желании, можно приготовить завтрак и отведать его здесь же под открытым небом.
Вид из окон этого дома просто потрясающий!
Эта вилла окружена потрясающими пейзажами.