homify 360º: вертикальная вилла в Бразилии

Дом разделен на несколько функциональных пространств. На первом этаже находятся помещения, доступ к которым открыт не только хозяевам, но и гостям. Здесь находятся библиотека, кухня и обеденная зона. Наверху же расположен рабочий кабинет хозяев.

На фото мы видим жизнерадостный интерьер кухни в стиле модерн: белые стены, полированный бетонный пол и частично стеклянный потолок, – все это хорошо сочетается с яркой мебелью и красочными постерами. Совершенно точно, здесь всегда будет царить хорошее настроение.