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Семейный дом – классический снаружи, современный внутри

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
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Не всегда получается создать ультрасовременный внешний вид дома. Но даже если построить классический двухэтажный дом, это не означает, что он не может иметь современный интерьер. Этот проект был реализован польскими специалистами, в нем воплощен настоящий стиль.

Вид с сада

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Со стороны сада нет каких-либо сюрпризов. Классический семейный дом представлен и здесь.Мы видим террасу, а также снова сочетание белого фасада и кирпича. Войти в сад можно при помощи раздвижных стеклянных дверей, а полюбоваться им через большие окна.

Вид с улицы

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Это семейный дом, который представлен двумя этажами с черепичной крышей в классическом стиле. Гараж был интегрирован в здание. Часть белого фасада отделана кирпичом, который имеет почти золотое сияние на солнце.

Общая площадь жилых помещений

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Внутри есть открытый план этажа, в котором разные по функциональности помещения сливаются воедино. Большие окна в задней части дома обеспечивает заполнение естественным светом. Декор очень современный и основан на чистых линиях, нейтральных цветах и материалах высокого качества.

Обеденная зона

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Открытая конструкция пространства и большие окна столовой выглядят особенно яркими и уютными. Здесь есть сиденья с современной мебелью и лампами, барная стойка кажется оптически изолированной.

Кухня

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homify
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Кухня также имеет большие окна, сверкающую белую мебель и фасады без ручек, это придает очень современное и стильное впечатление. К ним присоединяются высокотехнологичное оборудование и большое количество мест для хранения, так что функция и дизайн идут рука об руку.

Ванная комната

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В ванной комнате современный стиль очень схож с кухней. Здесь нейтральные цвета и минимализм, удобная мебель. Все это обещает роскошь и расслабление.

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