Семейный дом – классический снаружи, современный внутри

Не всегда получается создать ультрасовременный внешний вид дома. Но даже если построить классический двухэтажный дом, это не означает, что он не может иметь современный интерьер. Этот проект был реализован польскими специалистами, в нем воплощен настоящий стиль.
Со стороны сада нет каких-либо сюрпризов. Классический семейный дом представлен и здесь.Мы видим террасу, а также снова сочетание белого фасада и кирпича. Войти в сад можно при помощи раздвижных стеклянных дверей, а полюбоваться им через большие окна.
Это семейный дом, который представлен двумя этажами с черепичной крышей в классическом стиле. Гараж был интегрирован в здание. Часть белого фасада отделана кирпичом, который имеет почти золотое сияние на солнце.
Внутри есть открытый план этажа, в котором разные по функциональности помещения сливаются воедино. Большие окна в задней части дома обеспечивает заполнение естественным светом. Декор очень современный и основан на чистых линиях, нейтральных цветах и материалах высокого качества.
Открытая конструкция пространства и большие окна столовой выглядят особенно яркими и уютными. Здесь есть сиденья с современной мебелью и лампами, барная стойка кажется оптически изолированной.
Кухня также имеет большие окна, сверкающую белую мебель и фасады без ручек, это придает очень современное и стильное впечатление. К ним присоединяются высокотехнологичное оборудование и большое количество мест для хранения, так что функция и дизайн идут рука об руку.