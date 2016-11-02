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Коттедж в стиле шале за 4 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
КД-225, GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в классическом стиле
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Студия Good Wood знает, чего хотят люди, мечтающие о деревянном доме. Самый популярный проект студии – домик в стиле шале, сегодня он появляется и в нашей рубрике 360° на homify. Этот привлекательный, экологичный, быстрый в постройке проект можно заказать у этой студии за 4 млн рублей в формате «под отделку»* либо использовать для собственного вдохновения!

В комплект дома «под отделку» включены транспортные расходы, монтаж, зарплата рабочих, основные коммуникации, фундамент. Такой дом будет практически на 95% готовым и вам не придется строить его годами для того, чтобы начать гордиться результатом. Стоимость в 4 млн рублей за дом является действительной для Московской, Ленинградской и Нижегородской областей, где нельзя построить дом в стиле шале дешевле.

​Планировка по экстерьеру

Проект КД-225 GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в классическом стиле
GOOD WOOD

Проект КД-225 GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

В данный момент мы смотрим на балкон при двух спальнях, точно такие же спальни находятся на другой стороне дома, а всего их четыре. Внизу: окно слева относится к кабинету, окно  справа – к котельной.

​Настоящее шале

Проект КД-225 GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в классическом стиле
GOOD WOOD

Проект КД-225 GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Данный дом выделяется среди остальных проектов шале тем, что он построен в оригинальной, именно альпийской манере. Первый уровень выполнен из твердого материала – кирпича, второй – из дерева, клееного бруса. Данный факт позволяет назвать такой дом настоящим шале, а вовсе не имитацией.

Общая площадь дома – 225 кв. метров. В доме 4 спальни и 2 ванные комнаты, он очень удобен и компактен, также имеет дополнительный кабинет на первом этаже, крыльцо и террасу (17 кв. метров) и 17-метровый балкон на втором этаже в стиле шале. В доме есть тамбур, а при нем находится котельная.

​Планировка первого и второго этажа

Проект КД-225 GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в классическом стиле
GOOD WOOD

Проект КД-225 GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

На первом этаже мы найдем огромную кухню-гостиную площадью около 45 кв. метров (с кладовой). Рядом есть кабинет (11 метров), прихожая (10 метров), ванная комната/постирочная (8 кв. метров) и тамбур с котельной. При гостиной – 17-метровая терраса, с которой открывается шикарный вид на задний дворик.

На втором этаже мы найдем четыре спальни по углам дома, а по центру – лестничный холл и общую ванную комнату площадью 9 кв. метров. Площади спален одинаковые – ровно 17 кв. метров. При двух из них есть балкон площадью 17 кв. метров, который виден на некоторых фотографиях экстерьера прямо над крыльцом. В каждой спальне на мансарде есть два окна или окно и дверь, если спальня имеет выход на балкон.

Терраса при гостиной

Проект КД-225 GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в классическом стиле
GOOD WOOD

Проект КД-225 GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

*Данная цена действительна до 30.09.2016 и не является публичной офертой.

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