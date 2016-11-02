Коттедж в стиле шале за 4 млн

Студия Good Wood знает, чего хотят люди, мечтающие о деревянном доме. Самый популярный проект студии – домик в стиле шале, сегодня он появляется и в нашей рубрике 360° на homify. Этот привлекательный, экологичный, быстрый в постройке проект можно заказать у этой студии за 4 млн рублей в формате «под отделку»* либо использовать для собственного вдохновения!

В комплект дома «под отделку» включены транспортные расходы, монтаж, зарплата рабочих, основные коммуникации, фундамент. Такой дом будет практически на 95% готовым и вам не придется строить его годами для того, чтобы начать гордиться результатом. Стоимость в 4 млн рублей за дом является действительной для Московской, Ленинградской и Нижегородской областей, где нельзя построить дом в стиле шале дешевле.