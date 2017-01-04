О том, что бывают дешевые коттеджи, мы знаем. Но на деле получается, что самостоятельная стройка, ошибки, просчеты, лишние траты, невозможность отказаться от каких-то излишеств ставит нас перед простым фактом – воплотить нашу мечту на скромный бюджет на получится.

Так как же сделать так, чтобы дом был по планам и в реальности оставался дешевым? Обращаться к специалистам! Грамотно составленный контракт со всеми ценами, сроками, неустойками, позволяет избежать абсолютно любых лишних трат и хлопот.

Возвращаясь к теме нашей Книги Идей, мы представляем вам проекты каркасных домов до 3 млн рублей (без отделки), которые доступны для реализации в российском климате.