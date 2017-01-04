О том, что бывают дешевые коттеджи, мы знаем. Но на деле получается, что самостоятельная стройка, ошибки, просчеты, лишние траты, невозможность отказаться от каких-то излишеств ставит нас перед простым фактом – воплотить нашу мечту на скромный бюджет на получится.
Так как же сделать так, чтобы дом был по планам и в реальности оставался дешевым? Обращаться к специалистам! Грамотно составленный контракт со всеми ценами, сроками, неустойками, позволяет избежать абсолютно любых лишних трат и хлопот.
Возвращаясь к теме нашей Книги Идей, мы представляем вам проекты каркасных домов до 3 млн рублей (без отделки), которые доступны для реализации в российском климате.
Этот красивый коттедж в три спальни имеет дополнительную игровую комнату, кабинет и открытую планировку кухни-гостиной с барной стойкой. Да, в такой комбинации небольшой коттедж в стиле кантри выглядит очень привлекательно!
Студия YunsungHousing реализовала данный проект в упрощенной и очень бюджетной манере. На фотографии ниже вы можете видеть лаконичную террасу-крыльцо из древесины, простую отделку под кирпич, декоративные ставни на окнах и очень компактный вид всего дома.
Общая площадь дома – 144 кв. метра. В нем есть три спальни, две ванные комнаты, кабинет и дополнительная детская игровая. Прихожая и коридор имеют встроенные гардеробы, есть отдельная топочная и кладовая для кухни. В детских и в спальне – встроенные шкафы большого формата, а при одной из детских – балкон. Дом построен на легком деревянном каркасе с заполнением утеплителем.
Интересный вариант полу-мансарды смотрится очень красиво на фоне простого пригорода.
Отделка деревом главного фасада делает простой дом очень характерным и запоминающимся.
Этот дом имеет вполне презентабельный внешний вид и может стать основой для вашего проекта коттеджа.
Невероятно лаконичный проект дома, который имеет право на воплощение на узком участке (дачном, например), представлен здесь.
Традиционный азиатский проект коттеджа для современной семьи – это всегда стыковка двух, совершенно различных по убеждениям поколений. Новый образ жизни, продиктованный технологиями и стремительным темпом жизни крупных городов, здесь состязается с милым и аккуратным обликом небольшого коттеджа. Те, кто больше склоняются к первому варианту, пытаются создать из дома подобие квартиры, вторые упирают на традиционные интерьеры с отсутствием европейских кроватей и перегородками из рисовой бумаги, а те, кто ищут золотую середину, как дизайнеры из студии WOODSUN, реализуют примерно такие проекты, как этот.
Прекрасный вариант дома, который поражает своей лаконичностью и планировкой на площади всего лишь в 120 кв. метров, вы можете увидеть здесь.
Этот интересный проект очень бюджетного дома порадовал нас отделкой первого этажа декоративным камнем, мини-балкончиком наверху и шикарной планировкой, описанной в статье.
Еще один интересный азиатский проект вы сможете найти здесь.
Дом в японском стиле может быть вашей мечтой по праву. При своей бюджетности (2,5 млн рублей за дом в 150 кв. метров с отделкой, но без работы строителей) он оказывается очень привлекательным вариантом для семейной жизни.
Изумительный проект коттеджа в средиземноморском стиле, возможно, натолкнет вас на мысль о гениальности данного стиля. Маленькая площадь дома (всего лишь 152 квадратных метра) не помешала архитекторам создать законченный образ идеального пригородного дома с изысканным декором и эффектными деталями.
Среди последних – красивое крыльцо с колоннами, балкончик с арками, мансардный этаж с полукруглыми сводами окон и пара пристроек, элегантно выступающих из общего объема здания с очаровательной черепичной крышей.
Авторы данного проекта – архитекторы из студии Yun Sung Housing, они хотели воссоздать в Республике Корея атмосферу средиземноморской сказки, используя традиционные элементы и современный подход в отделке и планировке. Посмотреть на все фотографии проекта можно, кликнув по фото, и нажав на ссылку о проекте.
Далее на homify:
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;