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Проекты каркасных домов до 3 млн рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Totoro, キリコ設計事務所 キリコ設計事務所 Дома в азиатском стиле
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О том, что бывают дешевые коттеджи, мы знаем. Но на деле получается, что самостоятельная стройка, ошибки, просчеты, лишние траты, невозможность отказаться от каких-то излишеств ставит нас перед простым фактом – воплотить нашу мечту на скромный бюджет на получится.

Так как же сделать так, чтобы дом был по планам и в реальности оставался дешевым? Обращаться к специалистам! Грамотно составленный контракт со всеми ценами, сроками, неустойками, позволяет избежать абсолютно любых лишних трат и хлопот.

Возвращаясь к теме нашей Книги Идей, мы представляем вам проекты каркасных домов до 3 млн рублей (без отделки), которые доступны для реализации в российском климате.

Проект коттеджа в стиле кантри

아기자기함과 따스함을 모두 담은 행복터 (양평 도장리 주택), 윤성하우징 윤성하우징 Дома в стиле кантри
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Этот красивый коттедж в три спальни имеет дополнительную игровую комнату, кабинет и открытую планировку кухни-гостиной с барной стойкой. Да, в такой комбинации небольшой коттедж в стиле кантри выглядит очень привлекательно!

Студия YunsungHousing реализовала данный проект в упрощенной и очень бюджетной манере. На фотографии ниже вы можете видеть лаконичную террасу-крыльцо из древесины, простую отделку под кирпич, декоративные ставни на окнах и очень компактный вид всего дома.

Общая площадь дома – 144 кв. метра. В нем есть три спальни, две ванные комнаты, кабинет и дополнительная детская игровая. Прихожая и коридор имеют встроенные гардеробы, есть отдельная топочная и кладовая для кухни. В детских и в спальне – встроенные шкафы большого формата, а при одной из детских – балкон. Дом построен на легком деревянном каркасе с заполнением утеплителем.

Современное шале

弁天橋通の家, 株式会社山口工務店 株式会社山口工務店 Дома в стиле модерн
株式会社山口工務店

株式会社山口工務店
株式会社山口工務店
株式会社山口工務店

Интересный вариант полу-мансарды смотрится очень красиво на фоне простого пригорода.

Компактный рустик

市野山の家, 株式会社山口工務店 株式会社山口工務店 Дома в стиле модерн
株式会社山口工務店

株式会社山口工務店
株式会社山口工務店
株式会社山口工務店

Отделка деревом главного фасада делает простой дом очень характерным и запоминающимся.

Уникальный вариант

Totoro facade キリコ設計事務所 Дома в азиатском стиле
キリコ設計事務所

Totoro facade

キリコ設計事務所
キリコ設計事務所
キリコ設計事務所

Этот дом имеет вполне презентабельный внешний вид и может стать основой для вашего проекта коттеджа.

Узкофасадное чудо

K邸 2012, ELD INTERIOR PRODUCTS ELD INTERIOR PRODUCTS Дома в стиле модерн
ELD INTERIOR PRODUCTS

ELD INTERIOR PRODUCTS
ELD INTERIOR PRODUCTS
ELD INTERIOR PRODUCTS

Невероятно лаконичный проект дома, который имеет право на воплощение на узком участке (дачном, например), представлен здесь.

Маленький, зато свой

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Традиционный азиатский проект коттеджа для современной семьи – это всегда стыковка двух, совершенно различных по убеждениям поколений. Новый образ жизни, продиктованный технологиями и стремительным темпом жизни крупных городов, здесь состязается с милым и аккуратным обликом небольшого коттеджа. Те, кто больше склоняются к первому варианту, пытаются создать из дома подобие квартиры, вторые упирают на традиционные интерьеры с отсутствием европейских кроватей и перегородками из рисовой бумаги, а те, кто ищут золотую середину, как дизайнеры из студии WOODSUN, реализуют примерно такие проекты, как этот.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Дом, который может построить каждый

햇살품은 미니멀리즘 주택 [용인 방아리], 윤성하우징 윤성하우징 Дома в стиле модерн
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Прекрасный вариант дома, который поражает своей лаконичностью и планировкой на площади всего лишь в 120 кв. метров, вы можете увидеть здесь.

Домик в горах

Z House, 봄 하우스플랜 봄 하우스플랜 Дома в стиле модерн
봄 하우스플랜

봄 하우스플랜
봄 하우스플랜
봄 하우스플랜

Этот интересный проект очень бюджетного дома порадовал нас отделкой первого этажа декоративным камнем, мини-балкончиком наверху и шикарной планировкой, описанной в статье.

Дом в стиле дзэн

暖炉のある家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン Дома в азиатском стиле
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

Еще один интересный азиатский проект вы сможете найти здесь.

Сказочный японский домик

N邸 リフォーム, 株式会社 鳴尾工務店 株式会社 鳴尾工務店 Дома в азиатском стиле
株式会社　鳴尾工務店

株式会社　鳴尾工務店
株式会社　鳴尾工務店
株式会社　鳴尾工務店

Дом в японском стиле может быть вашей мечтой по праву. При своей бюджетности (2,5 млн рублей за дом в 150 кв. метров с отделкой, но без работы строителей) он оказывается очень привлекательным вариантом для семейной жизни.

Семейный традиционный коттедж

동화속 나만의 공간 [안성 미산리], 윤성하우징 윤성하우징 Дома в средиземноморском стиле
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Изумительный проект коттеджа в средиземноморском стиле, возможно, натолкнет вас на мысль о гениальности данного стиля. Маленькая площадь дома (всего лишь 152 квадратных метра) не помешала архитекторам создать законченный образ идеального пригородного дома с изысканным декором и эффектными деталями.

Среди последних – красивое крыльцо с колоннами, балкончик с арками, мансардный этаж с полукруглыми сводами окон и пара пристроек, элегантно выступающих из общего объема здания с очаровательной черепичной крышей.

Авторы данного проекта – архитекторы из студии Yun Sung Housing, они хотели воссоздать в Республике Корея атмосферу средиземноморской сказки, используя традиционные элементы и современный подход в отделке и планировке. Посмотреть на все фотографии проекта можно, кликнув по фото, и нажав на ссылку о проекте.

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