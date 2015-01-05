Керамическая плитка в интерьере

Давайте признаемся, что мы частенько забываем о прихожей в нашем доме или квартире и не уделяем ей много внимания. Несмотря ни на что, это все-таки то, что видят наши гости, когда заходят в дом, поэтому желательно, чтобы входная зона создавала хорошее впечатление о хозяине и поддерживала приветливую атмосферу. Пример на фото показывает, что такой ковер из керамической плитки может смотреться благородно практически в любом интерьере. Обратите внимание на цветовую гармонию пола, стен, мебели и элементов декора.