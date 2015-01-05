Керамическая плитка в интерьере

Сегодня мы собираемся рассказать вам о керамической плитке и области её применения. До сих пор бытует ошибочное мнение, что этот материал предназначен только для ванной и кухни. Предлагаем убедиться, что керамическое покрытие может шикарно смотреться и в других комнатах.
Например…
На фотографии мы видим прекрасный результат использования керамической плитки в спальне. Подвесная кровать, например, позволяет дизайнерам использовать оригинальные напольные покрытия, которые очень хорошо могут вписаться в дизайн комнаты или подчеркнуть его. В данном случае керамическая плитка была использована для создания своеобразного эклектичного ковра, рисунок которой добавляет в интерьер помещения привкус античности.
Также с помощью керамического покрытия можно зрительно скорректировать пространство, выделяя отдельные зоны помещения или расставляя акценты на определенных дизайнерских решениях. В данном случае акцент смещен на стены.
Несмотря на очевидную кропотливую работу дизайнеров интерьера, сам декор помещения намеренно остается очень простым и ненавязчивым. Таким образом, изюминкой остается сочетание цветов, форм и текстур.
Мы также можем увидеть красивые керамические полы в гостиной или столовой. Такое решение не лишено оригинальности и стиля. Шестиугольная плитка, которую мы видели выше, прекрасно сочетается с деревянным паркетом, разделяя комнату на две функциональные зоны.
Если вы являетесь поклонником причудливых цветов и орнаментов, безусловно, вам понравится этот пример. Сочетание узоров создает теплую домашнюю атмосферу.
Давайте признаемся, что мы частенько забываем о прихожей в нашем доме или квартире и не уделяем ей много внимания. Несмотря ни на что, это все-таки то, что видят наши гости, когда заходят в дом, поэтому желательно, чтобы входная зона создавала хорошее впечатление о хозяине и поддерживала приветливую атмосферу. Пример на фото показывает, что такой ковер из керамической плитки может смотреться благородно практически в любом интерьере. Обратите внимание на цветовую гармонию пола, стен, мебели и элементов декора.
Посмотрите на этот невероятный 3D-эффект, который способна создать керамика! Мы считаем, что это идеальное решение для прихожей или коридора.
Возможно вы любите белый цвет. В этом проекте керамическая плитка создает игру света и цвета. Такое решение идеально для интерьера в стиле минимализма.
Скорее всего, вы точно никогда не задумывались об использовании керамической плитки в такой комнате, как рабочий кабинет. Давайте посмотрим на фото поближе, так как здесь есть маленький сюрприз…
Вид из окон этого дома просто потрясающий!