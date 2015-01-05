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Керамическая плитка в интерьере

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WALL GAME, ANDRE VENTURA DESIGNER ANDRE VENTURA DESIGNER Стены и пол в стиле минимализм
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Сегодня мы собираемся рассказать вам о керамической плитке и области её применения. До сих пор бытует ошибочное мнение, что этот материал предназначен только для ванной и кухни. Предлагаем убедиться, что керамическое покрытие может шикарно смотреться и в других комнатах. 

Например…

В спальне

PASTORELLI Shade Carpet, Pastorelli Pastorelli Стены и полПол и стены
Pastorelli

Pastorelli
Pastorelli
Pastorelli

На фотографии мы видим прекрасный результат использования керамической плитки в спальне. Подвесная кровать, например, позволяет дизайнерам использовать оригинальные напольные покрытия, которые очень хорошо могут вписаться в дизайн комнаты или подчеркнуть его. В данном случае керамическая плитка была использована для создания своеобразного эклектичного ковра, рисунок которой добавляет в интерьер помещения привкус античности.

Rewind, Ragno Ragno Стены и полПлитка
Ragno

Ragno
Ragno
Ragno

Также с помощью керамического покрытия можно зрительно скорректировать пространство, выделяя отдельные зоны помещения или расставляя акценты на определенных дизайнерских решениях. В данном случае акцент смещен на стены.

homify Спальня в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Несмотря на очевидную кропотливую работу дизайнеров интерьера, сам декор помещения намеренно остается очень простым и ненавязчивым. Таким образом, изюминкой остается сочетание цветов, форм и текстур.

В гостиной или столовой

Rewind, Ragno Ragno Стены и полПлитка
Ragno

Ragno
Ragno
Ragno

Мы также можем увидеть красивые керамические полы в гостиной или столовой. Такое решение не лишено оригинальности и стиля. Шестиугольная плитка, которую мы видели выше, прекрасно сочетается с деревянным паркетом, разделяя комнату на две функциональные зоны. 

homify Стены и пол в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Если вы являетесь поклонником причудливых цветов и орнаментов, безусловно, вам понравится этот пример. Сочетание узоров создает теплую домашнюю атмосферу.

Nuove collezioni FAP Ceramiche, Fap Ceramiche Fap Ceramiche Стены и полПол и стены
Fap Ceramiche

Fap Ceramiche
Fap Ceramiche
Fap Ceramiche

Давайте признаемся, что мы частенько забываем о прихожей в нашем доме или квартире и не уделяем ей много внимания. Несмотря ни на что, это все-таки то, что видят наши гости, когда заходят в дом, поэтому желательно, чтобы входная зона создавала хорошее впечатление о хозяине и поддерживала приветливую атмосферу. Пример на фото показывает, что такой ковер из керамической плитки может смотреться благородно практически в любом интерьере. Обратите внимание на цветовую гармонию пола, стен, мебели и элементов декора.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Westfield Headquarters, Giles Miller Studio Giles Miller Studio Стены и пол в стиле модерн
Giles Miller Studio

Westfield Headquarters

Giles Miller Studio
Giles Miller Studio
Giles Miller Studio

Посмотрите на этот невероятный 3D-эффект, который способна создать керамика! Мы считаем, что это идеальное решение для прихожей или коридора.

WALL GAME, ANDRE VENTURA DESIGNER ANDRE VENTURA DESIGNER Стены и пол в стиле минимализм
ANDRE VENTURA DESIGNER

WALL GAME

ANDRE VENTURA DESIGNER
ANDRE VENTURA DESIGNER
ANDRE VENTURA DESIGNER

Возможно вы любите белый цвет. В этом проекте керамическая плитка создает игру света и цвета. Такое решение идеально для интерьера в стиле минимализма.

В кабинете

homify Рабочий кабинет в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Скорее всего, вы точно никогда не задумывались об использовании керамической плитки в такой комнате, как рабочий кабинет. Давайте посмотрим на фото поближе, так как здесь есть маленький сюрприз…

Mirante House, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
Gisele Taranto Arquitetura

Mirante House

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Вид из окон этого дома просто потрясающий!

homify Рабочий кабинет в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

При ближайшем рассмотрении становятся видны изящные рисунки на поверхности керамических плит. Это еще один пример того, как керамическое покрытие пола может по достоинству украсить помещение, не перегружая его.

Кухня с открытой планировкой

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