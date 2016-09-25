10 интересных идей для интерьера спален

Мы все такие разные, а спальня – это место, где каждый хочет чувствовать себя максимально комфортно, быть самим собой в своем пространстве уюта и покоя. Поэтому мы подобрали примеры спален самых разных стилей и характеров, среди которых вы возможно найдете интерьер, интересный для вас и вдохновляющий на обновление своей комнаты.