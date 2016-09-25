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10 интересных идей для интерьера спален

Перла Вереника Перла Вереника
Tulipán, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Спальня в стиле модерн Многоцветный
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Мы все такие разные, а спальня – это место, где каждый хочет чувствовать себя максимально комфортно, быть самим собой в своем пространстве уюта и покоя. Поэтому мы подобрали примеры спален самых разных стилей и характеров, среди которых вы возможно найдете интерьер, интересный для вас и вдохновляющий на обновление своей комнаты.

Изголовье кровати – в центре внимания

Bielsko-Biała, dom - 230m2, razoo-architekci razoo-architekci Спальня в стиле модерн
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

Изголовье – это та деталь, которая придает любой кровати индивидуальный характер и добавляет вам комфорта, служит отправной точкой в оформлении дизайна спальни. Поэтому конструкции изголовья кровати стоит уделить особое внимание, добавить все, что нужно вам для удобства: полочки для книг, уютные светильники. В этой комнате изголовье кровати выполнено в стильной  сочетании серого гранита и светлой древесины теплых оттенков, лаконичное по форме.

Навстречу солнцу

CASA CUERNAVACA, gOO Arquitectos gOO Arquitectos Спальня в колониальном стиле
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

Пробуждение в спальне, наполненной рассветными лучами солнца, всегда будет легким, а интерьер – светлым и воздушным. Гамма песочных оттенков древесины и текстиля на белом фоне создает атмосферу уюта и расслабленности, а широкие панорамные окна открывают вид на пейзажи вокруг.

Яркий стиль лофт для спальни

Proyectos Interiorismo, Seven Arquitectos Seven Arquitectos Спальня в стиле модерн
Seven Arquitectos

Seven Arquitectos
Seven Arquitectos
Seven Arquitectos

Для сильных духом индивидуалистов одним из наиболее подходящих стилей оформления спальни станет индустриальная тематика: кирпичные стены, металл черных светильников. Брутальный интерьер лофта яркий и элегантный, насыщенный техническими деталями и природными материалами.

Акцент на освещении

Projekt sypialni w drewnie, Ale design Grzegorz Grzywacz Ale design Grzegorz Grzywacz Спальня в стиле минимализм
Ale design Grzegorz Grzywacz

Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz

Минималистичный дизайн, теплые краски природных материалов и оригинальные белые светильники, спускающиеся белыми нитями с потолка у изголовья кровати делают образ такой спальни легким и элегантным, светлым и уютным.

Игра оттенков

Gabriel Mancera, Sulkin Askenazi Sulkin Askenazi Спальня в стиле модерн
Sulkin Askenazi

Sulkin Askenazi
Sulkin Askenazi
Sulkin Askenazi

Серый цвет – сложный для подбора тонких сочетаний, многогранный и очень разнообразный. В этой спальне лаконичность дизайна оправдана набором текстур и материалов, выполненных в оттенках от темносерого до почти белого цвета. И смотрится такое оформление очень достойно, не смотря на цветовую скромность палитры.

Взрыв цвета

Теплый модерн с очаровательной детской, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Спальня в стиле модерн
Tatiana Zaitseva Design Studio

Теплый модерн с очаровательной детской

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

Сдержанный дизайн спальни выполнен в бежевых оттенках, на полу – белый пушистый ковер, широкое  мягкое изголовье кровати дарит уют. Но настоящим визуальным центром этого классического дизайна стало яркое панно на стене, притягивающее взгляд и наполняющее комнату жизненной энергией.

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Черно-белое кино

THE NEW LOOK REVOLUTION | Wnętrze domu, ARTDESIGN architektura wnętrz ARTDESIGN architektura wnętrz Спальня в стиле минимализм
ARTDESIGN architektura wnętrz

ARTDESIGN architektura wnętrz
ARTDESIGN architektura wnętrz
ARTDESIGN architektura wnętrz

Классическое сочетание белоснежного и угольно-черного контрастно и элегантно всегда, а в спальне вы можете использовать такое сочетания для придания помещению безупречного стиля, подчеркнув при этом свежесть мягкой постели и богатые текстуры темных поверхностей. Особая изюминка интерьера – глянцевые светильники, оригинального дизайна.

Минимализм эко-дизайна

Dom Sadyba, Bartek Włodarczyk Architekt Bartek Włodarczyk Architekt Спальня в стиле минимализм
Bartek Włodarczyk Architekt

Bartek Włodarczyk Architekt
Bartek Włodarczyk Architekt
Bartek Włodarczyk Architekt

Простота и естественность – это те мотивы, которые отлично вписываются в расслабленную атмосферу интерьера спальни. Минимум деталей и подчеркнутая природная текстура материалов делают дизайн этой комнаты похожим на эксклюзивный спа-отдых, ничего лишнего, только лучшее.

Спальня на мансарде

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Как часто вы поднимаете взгляд вверх, чтобы взглянуть на ночное небо, усыпанное звездами или встретить утренние лучи солнца? В спальне на мансарде с окошком над кроватью у вас появится возможность сделать это намного чаще. Интерьер мягкий и уютный, а солнечный свет, льющийся с крыши придает уют маленькому помещению под самым небом.

Мягкие текстуры

Tulipán, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Спальня в стиле модерн Многоцветный
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Интерьер спальни важно подбирать не только по цвету и стилю, но и по качеству текстур, приятных на ощупь. Мягкие изголовье, кожаная обивка кровати, текстурный деревянный паркет на полу – все это сделает интерьер не только притягательным визуально, но и комфортным для отдыха и сна. 

Современный дом в голландской провинции
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