10 интересных идей для интерьера спален

Мы все такие разные, а спальня – это место, где каждый хочет чувствовать себя максимально комфортно, быть самим собой в своем пространстве уюта и покоя. Поэтому мы подобрали примеры спален самых разных стилей и характеров, среди которых вы возможно найдете интерьер, интересный для вас и вдохновляющий на обновление своей комнаты.
Изголовье – это та деталь, которая придает любой кровати индивидуальный характер и добавляет вам комфорта, служит отправной точкой в оформлении дизайна спальни. Поэтому конструкции изголовья кровати стоит уделить особое внимание, добавить все, что нужно вам для удобства: полочки для книг, уютные светильники. В этой комнате изголовье кровати выполнено в стильной сочетании серого гранита и светлой древесины теплых оттенков, лаконичное по форме.
Пробуждение в спальне, наполненной рассветными лучами солнца, всегда будет легким, а интерьер – светлым и воздушным. Гамма песочных оттенков древесины и текстиля на белом фоне создает атмосферу уюта и расслабленности, а широкие панорамные окна открывают вид на пейзажи вокруг.
Для сильных духом индивидуалистов одним из наиболее подходящих стилей оформления спальни станет индустриальная тематика: кирпичные стены, металл черных светильников. Брутальный интерьер лофта яркий и элегантный, насыщенный техническими деталями и природными материалами.
Минималистичный дизайн, теплые краски природных материалов и оригинальные белые светильники, спускающиеся белыми нитями с потолка у изголовья кровати делают образ такой спальни легким и элегантным, светлым и уютным.
Серый цвет – сложный для подбора тонких сочетаний, многогранный и очень разнообразный. В этой спальне лаконичность дизайна оправдана набором текстур и материалов, выполненных в оттенках от темносерого до почти белого цвета. И смотрится такое оформление очень достойно, не смотря на цветовую скромность палитры.
Сдержанный дизайн спальни выполнен в бежевых оттенках, на полу – белый пушистый ковер, широкое мягкое изголовье кровати дарит уют. Но настоящим визуальным центром этого классического дизайна стало яркое панно на стене, притягивающее взгляд и наполняющее комнату жизненной энергией.
Классическое сочетание белоснежного и угольно-черного контрастно и элегантно всегда, а в спальне вы можете использовать такое сочетания для придания помещению безупречного стиля, подчеркнув при этом свежесть мягкой постели и богатые текстуры темных поверхностей. Особая изюминка интерьера – глянцевые светильники, оригинального дизайна.
Простота и естественность – это те мотивы, которые отлично вписываются в расслабленную атмосферу интерьера спальни. Минимум деталей и подчеркнутая природная текстура материалов делают дизайн этой комнаты похожим на эксклюзивный спа-отдых, ничего лишнего, только лучшее.
Как часто вы поднимаете взгляд вверх, чтобы взглянуть на ночное небо, усыпанное звездами или встретить утренние лучи солнца? В спальне на мансарде с окошком над кроватью у вас появится возможность сделать это намного чаще. Интерьер мягкий и уютный, а солнечный свет, льющийся с крыши придает уют маленькому помещению под самым небом.
Интерьер спальни важно подбирать не только по цвету и стилю, но и по качеству текстур, приятных на ощупь. Мягкие изголовье, кожаная обивка кровати, текстурный деревянный паркет на полу – все это сделает интерьер не только притягательным визуально, но и комфортным для отдыха и сна.