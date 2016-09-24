Практичные советы для оформления маленьких квартир

Интерьер небольших квартир испытывает серьезную нагрузку из-за перегруженности нужными по функциональности, но излишне основательными для маленькой площади предметами. Не секрет, что и стиль, и декор большинства интерьеров складывается, подчиняясь элементарным задачам практичности. Но дизайнеры в своих проектах стараются максимально учесть и этот вопрос, предлагая разумные решения для маленьких квартир.
Зачастую, несмотря на скромные размеры помещений, задачи перед ними стоят весьма серьезные. Нужно вместить в одну комнату и спальню, и кабинет, и гостиную, и столовую, а может быть еще и домашний фитнесс-уголок. Естественно, что если под каждую из этих задач приобрести отдельный набор всех необходимых предметов и попытаться втиснуть все это в ограниченные рамки одного помещения, то получится невероятное нагромождение неудобных предметов. Отказаться от части столь нужных функций? К счастью, есть альтернативное решение: совместить в одном предмете ряд важных для вас задач. Пространство под кроватью, рядом с изголовьем, над окном – все это можно использовать для размещения систем хранения. В шкафах можно оборудовать раскладные столы, гладильные доски и даже целый рабочий кабинет, скрывающийся за выдвижной дверкой в основное время.
Стандартная конструкция кровати задает излишне жесткие рамки своим большим размером и прямоугольной формой, что не всегда удобно вписывается в площадь маленькой квартиры. Но ничего не мешает вам сделать спальное место нужного размера, оформив его в виде деревянного подиума. Кроме того, что вы получаете индивидуальное решение под габариты вашей комнаты, нижнюю часть подиума можно весьма эффективно использовать для хранения крупных вещей.
Маленькая квартира – интересная задачка для дизайнера по работе с разными планами пространства. Нетривиальные решения перелиновывают стандартный куб комнаты по вертикали и диагонали, открывая незаметные с первого взгляда резервы.
Стоит лишь отказаться от стандартных стереотипов использования тех или иных пространств в квартире, и вы удивитесь сколько интересных вариантов у вас появится в той же привычной квартире. Спальня или кухня – на утепленном балконе, гардеробная в торцевой части длинного коридора, рабочий кабинет на кухне и т.д.
Большие вещи – большая проблема, особенно в маленькой квартире. Чтобы такие предметы не занимали лишнее место и в то же время, всегда были доступны для пользования, лучше под их хранение задействовать пространство стен и потолка. Велосипеды, спортивное снаряжение, инструмент можно закрепить вдоль стен, расположить на крепких крючках в верхней части помещений. Также стоит поступить и на кухне с кастрюльками и сковородами, подвесив их над кухонной плитой.
Основательные перегородки делают маленькие помещения слишком зажатыми в четкие рамки, да и не всегда требуется столь постоянное деление пространства. Достаточно легких визуальных границ, сохраняющих ощущение целостности общей комнаты. Таким образом можно ненавязчиво обозначить рабочий кабинет в гостиной, отделить столовую от кухни, организовать уютное пространство для каждого из детей в их общей комнате.
Чтобы не сделать небольшую комнату визуально еще меньше, нужно учитывать некоторые хитрости в оформлении пространства. Самое главное – вопреки стереотипам, что в маленьких комнатах нет места большим предметам, не мельчите. Один крупный акцент намного лучше смотрится в маленькой комнате, чем десяток мелких деталей, загружающих и без того тесное помещение. Будьте сдержаны в выборе деталей интерьера и цветов, но сделайте и какой-то масштабный элемент, привлекающий внимание.