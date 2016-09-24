Практичные советы для оформления маленьких квартир

Зачастую, несмотря на скромные размеры помещений, задачи перед ними стоят весьма серьезные. Нужно вместить в одну комнату и спальню, и кабинет, и гостиную, и столовую, а может быть еще и домашний фитнесс-уголок. Естественно, что если под каждую из этих задач приобрести отдельный набор всех необходимых предметов и попытаться втиснуть все это в ограниченные рамки одного помещения, то получится невероятное нагромождение неудобных предметов. Отказаться от части столь нужных функций? К счастью, есть альтернативное решение: совместить в одном предмете ряд важных для вас задач. Пространство под кроватью, рядом с изголовьем, над окном – все это можно использовать для размещения систем хранения. В шкафах можно оборудовать раскладные столы, гладильные доски и даже целый рабочий кабинет, скрывающийся за выдвижной дверкой в основное время.