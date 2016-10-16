Дом мечты за 3,7 млн рублей с отделкой

Такой дом хочется рассматривать снова и снова! Вникать в детали планировки, расставлять мебель, представлять интерьеры и свою жизнь в нем! С общей площадью в 142 кв. метра (+ гараж и котельная около 30 кв. метров), он может быть реализован «под ключ» за 3,7 млн рублей в режиме экономии.

В данную цену входит работа, материалы, транспортные и накладные расходы, полная отделка помещений в бюджетном формате. Добавив к этой сумме еще 1 млн рублей, вы получите люксовую отделку, шикарную террасу (как на плане) площадью в 40 метров и стильную лестницу.

СтудияHomekoncept спроектировала этот лаконичный и ультра-современный дом мечты для семьи с двумя детьми. Планировка понравится даже владельцам узкого участка, а у всех остальных и вовсе вызовет восторг! Давайте вместе посмотрим на все детали и выясним, подходит ли этот дом именно вашей семье.