Дом мечты за 3,7 млн рублей с отделкой

Такой дом хочется рассматривать снова и снова! Вникать в детали планировки, расставлять мебель, представлять интерьеры и свою жизнь в нем! С общей площадью в 142 кв. метра (+ гараж и котельная около 30 кв. метров), он может быть реализован «под ключ» за 3,7 млн рублей в режиме экономии.
В данную цену входит работа, материалы, транспортные и накладные расходы, полная отделка помещений в бюджетном формате. Добавив к этой сумме еще 1 млн рублей, вы получите люксовую отделку, шикарную террасу (как на плане) площадью в 40 метров и стильную лестницу.
СтудияHomekoncept спроектировала этот лаконичный и ультра-современный дом мечты для семьи с двумя детьми. Планировка понравится даже владельцам узкого участка, а у всех остальных и вовсе вызовет восторг! Давайте вместе посмотрим на все детали и выясним, подходит ли этот дом именно вашей семье.
Смотреть на такой дом после завершения строительства будет одно наслаждение! Наверху вы можете видеть окна для двух спален, а под ними (слева) гаражные ворота. Парадный вход находится справа, за колонной.
Со стороны заднего дворика вы найдете еще два окна для третьей спальни и коридора, а на первом уровне – угловое панорамное остекление для гостиной. К дому легко пристраивается стильная терраса площадью 40 метров, которая есть на плане ниже.
Данный проект дома узко-фасадный, удобный для узких и вытянутых участков. Кухня-гостиная здесь находятся в части дома возле заднего дворика, а гараж, котельная, гардероб и лестница – со стороны улицы.
На втором уровне мы найдем двусветное освещение для гостиной, три спальни, гардероб и ванную комнату на всех. В скобках отмечена реальная площадь комнаты, вне скобок – ощущаемая, она чуть меньше из-за мансардного исполнения и неполной высоты потолков в некоторых местах.
Для спален здесь предусмотрены как фронтальные, так и мансардные окна, еще одно окно можно добавить в ванную комнату, как и в гардеробную. А вот лестница освещена по-особому – у нее мансардное остекление переходит в остекление на стене фасада, что смотрится очень современно.
Свободная планировка кухни-гостиной дополнена столовой на углу дома, которая разделяет эти два разных по функциям пространства. Тем не менее, отсутствие перегородок благоприятно влияет на микроклимат в доме в эмоциональном плане – простор всегда окупается внутренним спокойствием и уравновешенностью.
Очень интересный формат углового остекления в гостиной интересно рифмуется с угловым диваном – они дополняют друг друга по форме и структуре и создают гармоничный облик современной гостиной. У лестницы здесь есть камин, а сама она (бетонная, с отделкой деревом) спрятана за перегородкой.
Шикарная столовая рассчитана на 8-10 персон и отлично подойдет для семейного ужина, праздника, даже маленькой вечеринки. Плюс к столовой на кухне есть и барная стойка на двоих детей, для завтраков.
Стильная кухня выполнена в стиле минимализм и имеет белые глянцевые фасады, встроенную бытовую технику, барную стойку и окна прямо над раковиной с шикарным видом на сад.
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