Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дом мечты за 3,7 млн рублей с отделкой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Столовая комната в стиле модерн
Loading admin actions …

Такой дом хочется рассматривать снова и снова! Вникать в детали планировки, расставлять мебель, представлять интерьеры и свою жизнь в нем! С общей площадью в 142 кв. метра (+ гараж и котельная около 30 кв. метров), он может быть реализован «под ключ» за 3,7 млн рублей в режиме экономии.

В данную цену входит работа, материалы, транспортные и накладные расходы, полная отделка помещений в бюджетном формате. Добавив к этой сумме еще 1 млн рублей, вы получите люксовую отделку, шикарную террасу (как на плане) площадью в 40 метров и стильную лестницу.

СтудияHomekoncept спроектировала этот лаконичный и ультра-современный дом мечты для семьи с двумя детьми. Планировка понравится даже владельцам узкого участка, а у всех остальных и вовсе вызовет восторг! Давайте вместе посмотрим на все детали и выясним, подходит ли этот дом именно вашей семье.

​Милый и аккуратный

homify
homify

homify
homify
homify

Смотреть на такой дом после завершения строительства будет одно наслаждение! Наверху вы можете видеть окна для двух спален, а под ними (слева) гаражные ворота. Парадный вход находится справа, за колонной.

​Задний дворик

homify
homify

homify
homify
homify

Со стороны заднего дворика вы найдете еще два окна для третьей спальни и коридора, а на первом уровне – угловое панорамное остекление для гостиной. К дому легко пристраивается стильная терраса площадью 40 метров, которая есть на плане ниже.

​Планировка первого уровня

homify
homify

homify
homify
homify

Данный проект дома узко-фасадный, удобный для узких и вытянутых участков. Кухня-гостиная здесь находятся в части дома возле заднего дворика, а гараж, котельная, гардероб и лестница – со стороны улицы.

​Планировка второго уровня

homify
homify

homify
homify
homify

На втором уровне мы найдем двусветное освещение для гостиной, три спальни, гардероб и ванную комнату на всех. В скобках отмечена реальная площадь комнаты, вне скобок – ощущаемая, она чуть меньше из-за мансардного исполнения и неполной высоты потолков в некоторых местах.

Для спален здесь предусмотрены как фронтальные, так и мансардные окна, еще одно окно можно добавить в ванную комнату, как и в гардеробную. А вот лестница освещена по-особому – у нее мансардное остекление переходит в остекление на стене фасада, что смотрится очень современно.

​Гостиная

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Свободная планировка кухни-гостиной дополнена столовой на углу дома, которая разделяет эти два разных по функциям пространства. Тем не менее, отсутствие перегородок благоприятно влияет на микроклимат в доме в эмоциональном плане – простор всегда окупается внутренним спокойствием и уравновешенностью.

​Остекление в гостиной

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Очень интересный формат углового остекления в гостиной интересно рифмуется с угловым диваном – они дополняют друг друга по форме и структуре и создают гармоничный облик современной гостиной. У лестницы здесь есть камин, а сама она (бетонная, с отделкой деревом) спрятана за перегородкой.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Столовая

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Шикарная столовая рассчитана на 8-10 персон и отлично подойдет для семейного ужина, праздника, даже маленькой вечеринки. Плюс к столовой на кухне есть и барная стойка на двоих детей, для завтраков.

​Кухня

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стильная кухня выполнена в стиле минимализм и имеет белые глянцевые фасады, встроенную бытовую технику, барную стойку и окна прямо над раковиной с шикарным видом на сад.

Для тех, кто обожает архитектуру:

— Стройка с homify;

— 10 фантастичных современных домов;

— Все проекты домов homify.

Проект коттеджа для холодного климата
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо