Ультра-стильный дом за 3,9 млн рублей

Этот очень красивый дом подойдет молодым семьям с завышенными требованиями по комфорту. Общая площадь в 137 кв. метров + 22-метровый гараж дает возможность развернуть свою жизнь в пригороде в современном формате. Но самой важной частью проекта здесь является даже не его формат и размер, а именно удобная и правильная планировка, позволяющая всего лишь 150 метров использовать с размахом!

Давайте посмотрим, как студия HomeKoncept удачно совместила понятия о традиционном уюте и современной лаконичности в проектировании и дизайне интерьеров. Здесь вы найдете открытую планировку с приватной кухней в нише, гараж с двойным проходом к дому и, что не менее важно, шикарные оригинальные спальни!