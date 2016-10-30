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Ультра-стильный дом за 3,9 млн рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify
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Этот очень красивый дом подойдет молодым семьям с завышенными требованиями по комфорту. Общая площадь в 137 кв. метров + 22-метровый гараж дает возможность развернуть свою жизнь в пригороде в современном формате. Но самой важной частью проекта здесь является даже не его формат и размер, а именно удобная и правильная планировка, позволяющая всего лишь 150 метров использовать с размахом!

Давайте посмотрим, как студия HomeKoncept удачно совместила понятия о традиционном уюте и современной лаконичности в проектировании и дизайне интерьеров. Здесь вы найдете открытую планировку с приватной кухней в нише, гараж с двойным проходом к дому и, что не менее важно, шикарные оригинальные спальни!

​Задний дворик

homify
homify

homify
homify
homify

Большая 30-метровая терраса на заднем дворике обрамляет дом с двух сторон. Она позволяет расширить зону отдыха летом и красиво подчеркивает фасад. Два блока панорамного остекления на фотографии выше (левый для гостиной и правый для столовой) отлично смотрятся на фоне обычной штукатурки.

​Вид с улицы

homify
homify

homify
homify
homify

Еще более интересный вид у этого дома с улицы. Гараж находится справа, над ними нет комнаты, лишь терраса, выйти на которую можно из детской с шикарным остеклением в потолке. Еще одна детская находится левее – с двумя мансардными окнами и дверью в пол, дополненной французским балконом.

​Планировка первого этажа

homify
homify

homify
homify
homify

Обратите внимание на планировка главной общественной зоны первого этажа. Кухня находится в нише, дальше от входа, а столовая и гостиная – на виду, рядом с лестничным холлом.

Планировка первого этажа отличается полноценной душевой/постирочной возле лестничного холла и потрясающей угловой террасой, часть из которой остается скрытой от взглядов из дома, что очень удобно.

​Планировка второго этажа

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Внизу на плане мы можем заметить две детские комнаты (правая с террасой на гараже и левая с двумя мансардными окнами и дверью в пол). Также здесь есть главный сьют с гардеробной площадью 20 кв. метров и балконом, а также общая ванная комната.

​Дизайн интерьера

Projekt domu HomeKONCEPT 37, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Эффектный пример угловой кухни, которая могла быть реализована и в данном проекте, выполнена той же фирмой для аналогичного. Остекление здесь расширенного формата, а между столовой и кухней есть экран, создающий приватность и слегка тонированный в черный. Большая часть техники находится слева, во встроенном модуле, что очень удобно и оставляет облик кухни лаконичным.

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homify
homify

homify
homify
homify

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homify
homify
homify

homify
homify

homify
homify
homify

homify
homify

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homify
homify

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homify

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homify
homify
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