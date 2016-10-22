Идеальный дом для современной семьи

Такой дом на вашем участке смотрелся бы просто отменно! Посмотрите на эти лаконичные линии, красивые мансардные окна, симпатичный аккуратный фасад, а планировка действительно вызывает уважение!

Студия HomeKoncept спроектировала этот дом для среднестатистической семьи из 4 человек, которые любят жизнь в пригороде и при этом живут максимально городской по уровню комфорта жизнью.

Этот дом наверняка понравится тем, кто хочет реализовать простую, быструю стройку, любит лаконичные планировки, без огромных пустых пространств и непонятных решений. В этом доме все создано для того, чтобы вам с удобством не только жилось, но и «строилось»!