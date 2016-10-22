Идеальный дом для современной семьи

Такой дом на вашем участке смотрелся бы просто отменно! Посмотрите на эти лаконичные линии, красивые мансардные окна, симпатичный аккуратный фасад, а планировка действительно вызывает уважение!
Студия HomeKoncept спроектировала этот дом для среднестатистической семьи из 4 человек, которые любят жизнь в пригороде и при этом живут максимально городской по уровню комфорта жизнью.
Этот дом наверняка понравится тем, кто хочет реализовать простую, быструю стройку, любит лаконичные планировки, без огромных пустых пространств и непонятных решений. В этом доме все создано для того, чтобы вам с удобством не только жилось, но и «строилось»!
В этом доме вы найдете все, что нужно, чтобы жить на удобном уровне мегаполиса, но при этом в собственном доме. Как говорится «маленький, зато свой», и в этом главное преимущество такого аккуратного и привлекательного коттеджа – он действительно может быть именно вашим.
Общая площадь дома в 148 кв. метров не учитывает 22-метровый гараж на один автомобиль и площадь маленькой котельной. Красивое панорамное остекление продумано для гостиной и столовой, при доме также есть терраса, мангал на заднем дворике и навес для террасы.
Его легко можно назвать и Домом Мечты, ведь такой коттедж поможет вырастить прекрасное, современное поколение за пределами мегаполиса, в приятном и дружелюбном пригороде или коттеджном поселке!
Красивый вид с обратной стороны дома позволяет назвать его симпатичным со всех сторон! Мансардный этаж здесь практически незаметен, а крупногабаритная серая кровля позволяет ощущать дом как надежное, безопасное место для жизни.
Реализация данного дома займет из вашего бюджета 3,8 млн рублей в режиме экономии. В эту цену входит работа строителей, материалы, накладные и транспортные расходы, полная отделка помещений. Если брать отделку получше, то стоимость дома увеличивается до 4,8 млн рублей, и ваш дом уже перестает быть «русским» и становится почти «немецким».
На первом этаже кроме угловой гостиной и шикарной кухни с угловым остеклением вы найдете кабинет, гостевой санузел и котельную. Терраса площадью 65 кв. метров не является частью общей площади, озвученной ранее.
Первый этаж очень хорошо рассчитан на приватность со стороны улицы – все главные помещения находятся со стороны сада, выходят окнами на сад или вбок, что очень удобно и ощущается комфортно.
На втором этаже нас ждут три спальни, гардеробная, встроенные шкафы и ванная комната. В скобках указана реальная площадь комнаты, вне скобок вначале – то, какой она ощущается. Всего три спальни могут отлично подойти для жизни семьи с 2-3 детьми, а кабинет на первом этаже может стать и еще одной детской.
Шикарная терраса запланирована для данного проекта с несколькими ступенями, она красиво обрамляет угловую гостиную и выглядит просто как оазис тотального спокойствия!
Такой интерьер кухни может быть реализован в доме с данной планировкой – лаконичный, стильный, современный. Угловое остекление помогает сделать комнату солнечной, а рулонные шторы спрячут от солнца днем. Красивый вид на сад из кухни – мечта многих хозяек, а уж такой минималистичный гарнитур и подавно!
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