Стильный дом для счастливой семьи

Мы все любим такие дома, они напоминают нам о том, как важна семья и дети, простое будничное счастье и каникулы! Студия Moda Interiors солидарна с нами в этом вопросе и поделилась фотографиями дома, который вдохновляет на гармоничную семейную жизнь, как минимум, с тремя детьми!
Итак, давайте же посмотрим, как выглядит этот дом снаружи и изнутри и какие секреты он припрятал для нас напоследок…
Чтобы отказаться от простого сплошного забора вдоль улицы, архитектор придумал бетонную конструкцию с декоративной железной вставкой и орнаментом, высокие клумбы вдоль нее и ландшафтный дизайн, спроектированный для того, чтобы отвлечь внимание от бокового дворика.
Дизайн фасадов дома выдержан в стиле модернизма – простая штукатурка молочного и бледно-серого оттенка отлично смотрится с остеклением в белых рамах и на фоне зелени.
Сам дом расположен на очень маленьком участке, его площадь – всего лишь 3,5 сотки! Площадь первого этажа дома – около 140 кв. метров (с гаражом), площадь застройки – около 2-х соток, еще 1,45 сотки уходит на сад и заборы.
В доме есть две гостиные, одна из которых находится в одном помещении с кухней, а другая (отдельная) является домашним кинотеатром. На фотографии выше мы можем заметить первую гостиную с двумя диванами, красивой столовой и глянцевой кухней с островом, а также остеклением сразу в трех местах!
Лаконичная барная стойка дополнена минималистичными пуфами вместо барных стульев со спинками, визуально они почти невидимые и не нагружают пространство. Так сохраняется элегантный облик кухни, и она более плавно перетекает в столовую, которая является фокусной точкой помещения.
На заднем плане мы видим красивый блок дверей-слайдеров, который дополнен дорожкой в саду в азиатском стиле. Сам же вид из окон упирается в бетонный забор с эффектным декоративным бамбуком на переднем плане. Так архитектор справляется с проблемой маленького участка для большого коттеджа.
Вторая гостиная является более темной, имеет ореховые акценты в виде современного паркета и штор и лучше подходит для просмотра телевизора поздно вечером. На акцентной стене мы нашли фото-обои с изображением Бруклинского моста в Нью-Йорке, одного из самых популярных мостов в мире, который можно причислить к списку современных «чудес света».
На втором этаже – три спальни, каждая из которых оформлена с любовью к американскому неоклассическому формату в дизайне интерьера. Так, нежные французские традиции и элегантность совмещены здесь с простором и простой отделкой, как в стиле модерн.
В целом дом напоминает американский, даже в планировках. При каждой из трех спален есть отдельная ванная комната, встроенные шкафы и гардеробные, что очень удобно для семьи со взрослыми и маленькими детьми.
Спальня старшего ребенка оформлена достаточно лаконично. В доме есть еще одна большая детская комната. На полу – нежнейший ковролин высочайшего качества.
Из-за маленькой площади участка вместо заднего дворика – боковой дворик с бассейном и террасой, настоящий оазис красоты и спокойствия! Стеклянные экраны здесь обязательны, дом построен в Австралии, где их наличие определяется законом.
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