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Дом для одной семьи, прекрасна каждая комната.

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Кухня в стиле модерн
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Комфортабельный дом для семейного проживания – то, что все мы ищем на просторах интернета. Нашу мечту, будь то польский коттедж с определенной планировкой и стоимостью возведения, либо интерьер пентхауса в Лондоне. Любая наша мечта о красивом и современном доме имеет место быть, поэтому сегодня мы представляем вам особенный проект от студии BIURO PROJEKTOWE MTM STYL, который поразил нас с первого взгляда.

Современный, традиционный,  с уютной большой крышей, мансардными спальнями, балкончиками и верандой – он идеален для средней полосы РФ и даже для умеренно-холодного климата.

Этот очень удобный для жизни дом спроектирован командой польских архитекторов. Он идеально подходит для нашего климата, наших стандартных размеров участков и нашего менталитета.

​Общие характеристики

homify Зимний сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Официальное название дома – Meteor 2, он имеет общую площадь в 155 кв. метров + 19-метровый гараж. Кубатура дома для примерного расчета вашей сметы – 873 куб. метра. Энергоэффективность – 44.39 kWh/(m²год). Дом построен из керамического блока с железобетонными перекрытиями, имеет угол наклона кровли в 41 градус.

​Стоимость проекта

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Общая стоимость материалов для проекта равняется 3,2 млн рублей. Сюда входят все материалы для дома (от фундамента до отделки), кровля, окна и двери. Если сюда включить полную стоимость работ по дому, то мы найдем цену в пределах около 4,8 млн рублей.

​Дизайн интерьера

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стильный дизайн интерьера с его шикарной отделкой смотрится очень современно. Окна-слайдеры, потолки с подсветкой, красивый камин и комбинированная отделка напольного покрытия невероятно красивы в открытой планировке кухни-гостиной.

Мебель не включена в 4,8 млн рублей и может занять весомую часть вашего бюджета. Тем не менее, даже самая простая мебель в стиле модерн смотрелась бы в этом доме просто прекрасно!

​Кухня

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Перейдя к зоне кухни, мы найдем здесь удобное расположение всех модулей, частично выпирающий остров, угловое остекление, очень хорошо освещаемые рабочие поверхности и удобные ящики.

​Встроенная мебель

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

С другой стороны кухни – холодильник side-by-side, встроенные духовка и микроволновка. Слева от них – уголок для мелкой бытовой техники.

​Вид на столовую

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Шикарный блок дверей-слайдеров освещает не только столовую, но и гостиную с кухней!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Ванная комната

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На втором этаже мы нашли не менее элегантную ванную комнату с акцентной отделкой зоны у раковины, окном и полукруглой ванной чашей.

​Детская

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Детская комната имеет собственный балкон и двери-слайдеры с выходом на него! Прелестное решение для спальни!

​Гостевой туалет

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Гостевой туалет оформлен в лучших традициях модерна с дорогой сантехникой и подвесными унитазом.

​Лестничный холл

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

На втором этаже в лестничном холле мы найдем просторное помещение с интересным окном!

​Терраса

homify Зимний сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

При доме также есть прекрасная терраса возле веранды с оформление пола керамическим паркетом! Удачное решение!

​Планировка первого уровня

homify Стены и пол в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Кроме большой кухни-гостиной здесь также есть гараж, котельная, кабинет и кладовая при прихожей.

​Планировка второго уровня

homify Стены и пол в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На втором этаже нас ждут три спальни (две из них с балконом), гардеробная и ванная комната расширенного формата.

​Веранда

homify Зимний сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стильная и уютная веранда служит второй гостиной летом.

Отдельная благодарность за фотографии – Вениамину Миреку.

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