Дом для одной семьи, прекрасна каждая комната.

Комфортабельный дом для семейного проживания – то, что все мы ищем на просторах интернета. Нашу мечту, будь то польский коттедж с определенной планировкой и стоимостью возведения, либо интерьер пентхауса в Лондоне. Любая наша мечта о красивом и современном доме имеет место быть, поэтому сегодня мы представляем вам особенный проект от студии BIURO PROJEKTOWE MTM STYL, который поразил нас с первого взгляда.
Современный, традиционный, с уютной большой крышей, мансардными спальнями, балкончиками и верандой – он идеален для средней полосы РФ и даже для умеренно-холодного климата.
Этот очень удобный для жизни дом спроектирован командой польских архитекторов. Он идеально подходит для нашего климата, наших стандартных размеров участков и нашего менталитета.
Официальное название дома – Meteor 2, он имеет общую площадь в 155 кв. метров + 19-метровый гараж. Кубатура дома для примерного расчета вашей сметы – 873 куб. метра. Энергоэффективность – 44.39 kWh/(m²год). Дом построен из керамического блока с железобетонными перекрытиями, имеет угол наклона кровли в 41 градус.
Общая стоимость материалов для проекта равняется 3,2 млн рублей. Сюда входят все материалы для дома (от фундамента до отделки), кровля, окна и двери. Если сюда включить полную стоимость работ по дому, то мы найдем цену в пределах около 4,8 млн рублей.
Стильный дизайн интерьера с его шикарной отделкой смотрится очень современно. Окна-слайдеры, потолки с подсветкой, красивый камин и комбинированная отделка напольного покрытия невероятно красивы в открытой планировке кухни-гостиной.
Мебель не включена в 4,8 млн рублей и может занять весомую часть вашего бюджета. Тем не менее, даже самая простая мебель в стиле модерн смотрелась бы в этом доме просто прекрасно!
Перейдя к зоне кухни, мы найдем здесь удобное расположение всех модулей, частично выпирающий остров, угловое остекление, очень хорошо освещаемые рабочие поверхности и удобные ящики.
С другой стороны кухни – холодильник side-by-side, встроенные духовка и микроволновка. Слева от них – уголок для мелкой бытовой техники.
Шикарный блок дверей-слайдеров освещает не только столовую, но и гостиную с кухней!
На втором этаже мы нашли не менее элегантную ванную комнату с акцентной отделкой зоны у раковины, окном и полукруглой ванной чашей.
Детская комната имеет собственный балкон и двери-слайдеры с выходом на него! Прелестное решение для спальни!
Гостевой туалет оформлен в лучших традициях модерна с дорогой сантехникой и подвесными унитазом.
На втором этаже в лестничном холле мы найдем просторное помещение с интересным окном!
При доме также есть прекрасная терраса возле веранды с оформление пола керамическим паркетом! Удачное решение!
Кроме большой кухни-гостиной здесь также есть гараж, котельная, кабинет и кладовая при прихожей.
На втором этаже нас ждут три спальни (две из них с балконом), гардеробная и ванная комната расширенного формата.
Стильная и уютная веранда служит второй гостиной летом.
Отдельная благодарность за фотографии – Вениамину Миреку.
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