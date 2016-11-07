Дом для одной семьи, прекрасна каждая комната.

Комфортабельный дом для семейного проживания – то, что все мы ищем на просторах интернета. Нашу мечту, будь то польский коттедж с определенной планировкой и стоимостью возведения, либо интерьер пентхауса в Лондоне. Любая наша мечта о красивом и современном доме имеет место быть, поэтому сегодня мы представляем вам особенный проект от студии BIURO PROJEKTOWE MTM STYL, который поразил нас с первого взгляда.

Современный, традиционный, с уютной большой крышей, мансардными спальнями, балкончиками и верандой – он идеален для средней полосы РФ и даже для умеренно-холодного климата.

Этот очень удобный для жизни дом спроектирован командой польских архитекторов. Он идеально подходит для нашего климата, наших стандартных размеров участков и нашего менталитета.