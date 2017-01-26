Очаровательный дом с большим сердцем

Простой проект этого дома поможет вам увидеть возможности мансардного типа коттеджей вкупе с бюджетным типом панорамного остекления. Модель Amarylis 4 от студии BIURO PROJEKTOWE MTM STYL имеет четыре спальни, просторную мансарду, три ванные комнаты, кабинет и гараж.
Конечно же, оценить по достоинству этот дом может только тот, кто в нем действительно жил, но мы постараемся приблизиться и раскрыть все его секреты.
Простой дизайн фасадов на основе штукатурки и покраски может сэкономить до 10% бюджета на строительство, что очень удобно для семьи из среднего класса. Радуют лаконичные формы панорамного остекления, не слишком маленького, не слишком большого – идеального для современного образа жизни.
Терраса на заднем дворике имеет достаточно компактный формат, а на ее колоннах базируется удобный балкон на втором этаже. Для справки: такие балконы могут специальным образом слегка отапливаться, чтобы снег таял. Такой способ применяется уже несколько десятков лет в Европе и США. Популярны системы жидкостного обогрева на основе теплоносителя (вода, антифриз). Снег распознается датчиком на поверхности. Для простого потребителя такая система выглядит почти также, как система «теплого пола», но ориентированная на уличное использование.
Большое и красивое крыльцо удобно для расположения велосипедов, детских игрушек, садового инструмента и даже маленькой столовой группы для чаепитий. Гараж размещен справа от крыльца и имеет лаконичные формы. Наверху – балкон для двух детских комнат. Подшив кровли сделан из натурального дерева, что выглядит очень традиционно.
Здесь мы показываем, как может выглядеть дизайн гостиной в проекте такого дома от данной студии. Данный интерьер не принадлежит этому проекту дома, но легко может быть скопирован.
Дизайн интерьера кухни тоже взят из другого проекта, но от той же студии-проектировщика.
Похожий на таунхаус, этот милый домик имеет вытянутую форму и очень удобный для современного образа жизни формат. Гостиная со столовой имеют площадь более 30 кв. метров, и это плюс к 10-метровой кухне с 3-метровой кладовой. На первом этаже есть просторный тамбур-прихожая, коридор, кабинет и ванная комната, а также гараж для одной машины.
Обратите внимание на то, что у кабинета есть своя мини-терраса, а комната может быть спальней или гостевой. Интересно и расположение гостиной в нише без окон, что позволяет сделать ее более практичной, тогда как столовая залита светом сразу из трех окон.
На втором этаже мы нашли три детские с общей ванной комнатой и главный мастер-сьют с ванной комнатой и гардеробной. Каждая пара спален имеет собственный балкон и двери-слайдеры с выходом на него.
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