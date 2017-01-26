Очаровательный дом с большим сердцем

Простой проект этого дома поможет вам увидеть возможности мансардного типа коттеджей вкупе с бюджетным типом панорамного остекления. Модель Amarylis 4 от студии BIURO PROJEKTOWE MTM STYL имеет четыре спальни, просторную мансарду, три ванные комнаты, кабинет и гараж.

Конечно же, оценить по достоинству этот дом может только тот, кто в нем действительно жил, но мы постараемся приблизиться и раскрыть все его секреты.