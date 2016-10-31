Дом, в котором хочется жить

Такой дом будет гордостью вашей семьи в несколько поколений! В нем не просто хочется жить, а хочется жить идеальной жизнью, счастливой и современной! Проект Amarylis может подарить комфорт 21-ого века любой семье, и для многих он уже это сделал.
Студия BIURO PROJEKTOWE MTM STYL создала данный проект относительно недавно, но уже десятки домов в Польше построены именно по этому проекту. Секрет фирмы прост – они создают универсальные современные планировки, которые в итоге получаются очень удобными для любой семьи.
Интересно, что проектирование «под семью» очень часто не дает нужных результатов – обычно хозяева сами не знают, как достичь того уровня комфорта, который желают, и только думают, что они – профессионалы в сфере проектирования для своей семьи. На самом деле универсальные планировки – разнообразные, современные, стильные, но сделанные именно профессионалом без оглядки на конкретную семью, дают нам то, что нам действительно нужно.
Тогда как типовая архитектура СССР и эксклюзивные проекты в Восточной Европе уходят в небытие, новые стандартные планировки ничем не напоминают «панельки» или российское прошлое, но воплощают мечту о собственном доме буквально на немецком уровне комфорта! Именно в Германии невероятно распространено строительство по типовым проектам (около 1000 проектов предлагает каждая фирма, в каждом городе есть несколько таких фирм, например, в большом городе – около 50 студий). Дома получаются очень удобными, из-за простых и профессиональных решений они строятся за один сезон и не отнимают драгоценного времени у новых хозяев.
Стильный домик красиво выглядит и со стороны дороги. Мансардные спальни здесь имеют как модные окна в пол с французскими балкончиками, так и окна в кровле. На переднем плане мы нашли гараж, слева – крыльцо со входом в дом.
На первом этаже кроме стандартного набора комнат мы найдем сразу две кладовых для хозяйственных нужд. Из столовой есть выход на большую террасу на заднем дворике, а туалет расположен под лестницей.
На втором этаже находится шикарная главная спальня в 20 метров с собственным балконом и гардеробной. Еще две детских расположены в другой части этажа, имеют площадь 11 и 12,5 кв. метров. На этаже есть и общая гардеробная (6 кв. метров), позволяющая вместить, например, сезонную одежду.
При ванной комнате на втором этаже есть отдельная постирочная, что сильно облегчает работу по дому.
С этого ракуса мы можем видеть террасу возле дома и на участке. Балкон на визуализации выше относится к главной спальней родителей, как и окна справа. А вот под ними расположилась столовая и гостиная.
Внутри такой дом может выглядеть именно так – стильные окна в пол с выходом на террасу, современная мебель, отделка в стиле легкой неоклассики. Кажется, что в этом доме можно счастливо прожить свою жизнь!
Одна из спален – темно-синяя, очень современная и стильная.
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