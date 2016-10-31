Дом, в котором хочется жить

Интересно, что проектирование «под семью» очень часто не дает нужных результатов – обычно хозяева сами не знают, как достичь того уровня комфорта, который желают, и только думают, что они – профессионалы в сфере проектирования для своей семьи. На самом деле универсальные планировки – разнообразные, современные, стильные, но сделанные именно профессионалом без оглядки на конкретную семью, дают нам то, что нам действительно нужно.

Тогда как типовая архитектура СССР и эксклюзивные проекты в Восточной Европе уходят в небытие, новые стандартные планировки ничем не напоминают «панельки» или российское прошлое, но воплощают мечту о собственном доме буквально на немецком уровне комфорта! Именно в Германии невероятно распространено строительство по типовым проектам (около 1000 проектов предлагает каждая фирма, в каждом городе есть несколько таких фирм, например, в большом городе – около 50 студий). Дома получаются очень удобными, из-за простых и профессиональных решений они строятся за один сезон и не отнимают драгоценного времени у новых хозяев.