Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дом, в котором хочется жить

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в стиле модерн
Loading admin actions …

Такой дом будет гордостью вашей семьи в несколько поколений! В нем не просто хочется жить, а хочется жить идеальной жизнью, счастливой и современной! Проект Amarylis может подарить комфорт 21-ого века любой семье, и для многих он уже это сделал.

Студия BIURO PROJEKTOWE MTM STYL создала данный проект относительно недавно, но уже десятки домов в Польше построены именно по этому проекту. Секрет фирмы прост – они создают универсальные современные планировки, которые в итоге получаются очень удобными для любой семьи.

Эксклюзивное против Универсального

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Интересно, что проектирование «под семью» очень часто не дает нужных результатов – обычно хозяева сами не знают, как достичь того уровня комфорта, который желают, и только думают, что они – профессионалы в сфере проектирования для своей семьи. На самом деле универсальные планировки – разнообразные, современные, стильные, но сделанные именно профессионалом без оглядки на конкретную семью, дают нам то, что нам действительно нужно.

Тогда как типовая архитектура СССР и эксклюзивные проекты в Восточной Европе уходят в небытие, новые стандартные планировки ничем не напоминают «панельки» или российское прошлое, но воплощают мечту о собственном доме буквально на немецком уровне комфорта! Именно в Германии невероятно распространено строительство по типовым проектам (около 1000 проектов предлагает каждая фирма, в каждом городе есть несколько таких фирм, например, в большом городе – около 50 студий). Дома получаются очень удобными, из-за простых и профессиональных решений они строятся за один сезон и не отнимают драгоценного времени у новых хозяев.

Вид со стороны дороги

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стильный домик красиво выглядит и со стороны дороги. Мансардные спальни здесь имеют как модные окна в пол с французскими балкончиками, так и окна в кровле. На переднем плане мы нашли гараж, слева – крыльцо со входом в дом.

Планировка первого этажа

homify Стены и пол в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На первом этаже кроме стандартного набора комнат мы найдем сразу две кладовых для хозяйственных нужд. Из столовой есть выход на большую террасу на заднем дворике, а туалет расположен под лестницей.

Планировка второго этажа

homify Стены и пол в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На втором этаже находится шикарная главная спальня в 20 метров с собственным балконом и гардеробной. Еще две детских расположены в другой части этажа, имеют площадь 11 и 12,5 кв. метров. На этаже есть и общая гардеробная (6 кв. метров), позволяющая вместить, например, сезонную одежду.

При ванной комнате на втором этаже есть отдельная постирочная, что сильно облегчает работу  по дому.

Терраса

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

С этого ракуса мы можем видеть террасу возле дома и на участке. Балкон на визуализации выше относится к главной спальней родителей, как и окна справа. А вот под ними расположилась столовая и гостиная.

Столовая и гостиная

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Внутри такой дом может выглядеть именно так – стильные окна в пол с выходом на террасу, современная мебель, отделка в стиле легкой неоклассики. Кажется, что в этом доме можно счастливо прожить свою жизнь!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Потрясающая кухня

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Современная кухня даст фору многим другим проектам!

Спальня

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Одна из спален – темно-синяя, очень современная и стильная.

Далее на homify:

Все о строительстве дома на homify;

Испанский современный стиль в дизайне интерьера;

Идеи дизайна красивой кухни.

TOP-10 раздражающих гостей факторов в вашем доме
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо