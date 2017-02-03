​Проект дома в стиле минимализм за 6 млн с планом

Такой проект дома не стоит пропускать в нашей ленте! Студия RIVA ARCHITECTES работает в городке Рубе, Франция и специализируется на проектах в стилях модерн и минимализм. Обычно их дома – не просто интересная планировка и современный дизайн, но еще и энергоэффективная конструкция, современная система отопления, панорамное остекление и полностью эксклюзивные детали.

Этот дом был построен на пустом участке в самом обычном пригородном районе, полном старых таунхаусов. На его месте была старая заброшенная ферма. Теперь – новый особняк, который так и хочется назвать виллой, благодаря иллюзии того, что он спроектирован для теплого климата.

На самом деле каркасная конструкция, двухкамерные стеклопакеты и плоская кровля рассчитаны как раз на умеренный климат и с легкостью могут быть использованы для реализации проекта в любой точке РФ.