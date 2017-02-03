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​Проект дома в стиле минимализм за 6 млн с планом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Maison Mv2, RIVA Architectes RIVA Architectes
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Такой проект дома не стоит пропускать в нашей ленте! Студия RIVA ARCHITECTES работает в городке Рубе, Франция и специализируется на проектах в стилях модерн и минимализм. Обычно их дома – не просто интересная планировка и современный дизайн, но еще и энергоэффективная конструкция, современная система отопления, панорамное остекление и полностью эксклюзивные детали.

Этот дом был построен на пустом участке в самом обычном пригородном районе, полном старых таунхаусов. На его месте была старая заброшенная ферма. Теперь – новый особняк, который так и хочется назвать виллой, благодаря иллюзии того, что он спроектирован для теплого климата.

На самом деле каркасная конструкция, двухкамерные стеклопакеты и плоская кровля рассчитаны как раз на умеренный климат и с легкостью могут быть использованы для реализации проекта в любой точке РФ.

​Общий вид дома

Maison Mv2, RIVA Architectes RIVA Architectes Дома в стиле модерн
RIVA Architectes

RIVA Architectes
RIVA Architectes
RIVA Architectes

Современный, стильный и минималистичный, этот дом имеет площадь в 220 кв. метров и может быть построен за 11 млн рублей с шикарной люксовой отделкой или примерно за 6 – в бюджетном исполнении.

​Планировка первого уровня

Maison Mv2, RIVA Architectes RIVA Architectes
RIVA Architectes

RIVA Architectes
RIVA Architectes
RIVA Architectes

Первый этаж с большим гаражом на два автомобиля имеет площадь около 140 кв. метров. Общая площадь дома при этом – около 220 кв. метров. У дома есть две террасы (45 и 25 кв. метров) с двух сторон, а также подъездная площадка на два гостевых автомобиля.

На фотографии выше вы можете заметить отделку фасадов в области мастер-сьюта на первом этаже деревянной черепицей (гонтом).

​Планировка второго уровня

Maison Mv2, RIVA Architectes RIVA Architectes
RIVA Architectes

RIVA Architectes
RIVA Architectes
RIVA Architectes

На втором этаже расположены четыре спальни и три ванные комнаты, а также дополнительный туалет. Здесь находятся четыре детских комнаты, а в холле есть встроенные системы хранения. У самой большой детской – собственный балкон, а у диагонально противоположной ей – большая терраса.

Так, данный этаж может быть и четырьмя детскими, и тремя + главная спальня, тогда на первом этаже разместится сьют для гостей, кабинет либо спальня для старшего поколения.

​Лаконичность минимализма

Maison Mv2, RIVA Architectes RIVA Architectes Кухня в стиле модерн
RIVA Architectes

RIVA Architectes
RIVA Architectes
RIVA Architectes

Простые линии минимализма позволяют нам жить на новом уровне комфорта, где интерьер не требует постоянной заботы, внимания, скованности в движениях или осторожности в детских играх. Исключительно практичный, он отлично подойдет для семей с маленькими и активными детьми.

​Детали декора

Maison Mv2, RIVA Architectes RIVA Architectes Ванная комната в стиле модерн
RIVA Architectes

RIVA Architectes
RIVA Architectes
RIVA Architectes

В дизайне использовалась интересная рельефная штукатурка, модные светильники, (например, прожектор в голливудском стиле) и даже семейная антикварная мебель. Отопление здесь невидимое и вмонтировано в пол как система «теплого пола».

​Мастер-сьют на первом этаже

Maison Mv2, RIVA Architectes RIVA Architectes Спальня в стиле модерн
RIVA Architectes

RIVA Architectes
RIVA Architectes
RIVA Architectes

В дизайне мастер-сьюта на первом этаже использовалась более классическая цветовая гамма, что говорит о том, что в этой спальне живут самые старшие члены семьи. Например, это была бы идеальная спальня для бабушки с дедушкой или для одного из них.

Разместить такую спальню на первом этаже очень правильно, у такой планировки есть ряд плюсов. Например, старшим членам семьи не нужно постоянно спускаться и подниматься по лестнице, у них есть собственный выход в сад, до кухни – рукой подать, а сама спальня является единственной на этаже и позволяет добиться большей приватности, особенно со стороны маленьких шумных детей.

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