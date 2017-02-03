​Проект дома в стиле минимализм за 6 млн с планом

Такой проект дома не стоит пропускать в нашей ленте! Студия RIVA ARCHITECTES работает в городке Рубе, Франция и специализируется на проектах в стилях модерн и минимализм. Обычно их дома – не просто интересная планировка и современный дизайн, но еще и энергоэффективная конструкция, современная система отопления, панорамное остекление и полностью эксклюзивные детали.
Этот дом был построен на пустом участке в самом обычном пригородном районе, полном старых таунхаусов. На его месте была старая заброшенная ферма. Теперь – новый особняк, который так и хочется назвать виллой, благодаря иллюзии того, что он спроектирован для теплого климата.
На самом деле каркасная конструкция, двухкамерные стеклопакеты и плоская кровля рассчитаны как раз на умеренный климат и с легкостью могут быть использованы для реализации проекта в любой точке РФ.
Современный, стильный и минималистичный, этот дом имеет площадь в 220 кв. метров и может быть построен за 11 млн рублей с шикарной люксовой отделкой или примерно за 6 – в бюджетном исполнении.
Первый этаж с большим гаражом на два автомобиля имеет площадь около 140 кв. метров. Общая площадь дома при этом – около 220 кв. метров. У дома есть две террасы (45 и 25 кв. метров) с двух сторон, а также подъездная площадка на два гостевых автомобиля.
На фотографии выше вы можете заметить отделку фасадов в области мастер-сьюта на первом этаже деревянной черепицей (гонтом).
На втором этаже расположены четыре спальни и три ванные комнаты, а также дополнительный туалет. Здесь находятся четыре детских комнаты, а в холле есть встроенные системы хранения. У самой большой детской – собственный балкон, а у диагонально противоположной ей – большая терраса.
Так, данный этаж может быть и четырьмя детскими, и тремя + главная спальня, тогда на первом этаже разместится сьют для гостей, кабинет либо спальня для старшего поколения.
Простые линии минимализма позволяют нам жить на новом уровне комфорта, где интерьер не требует постоянной заботы, внимания, скованности в движениях или осторожности в детских играх. Исключительно практичный, он отлично подойдет для семей с маленькими и активными детьми.
В дизайне использовалась интересная рельефная штукатурка, модные светильники, (например, прожектор в голливудском стиле) и даже семейная антикварная мебель. Отопление здесь невидимое и вмонтировано в пол как система «теплого пола».
В дизайне мастер-сьюта на первом этаже использовалась более классическая цветовая гамма, что говорит о том, что в этой спальне живут самые старшие члены семьи. Например, это была бы идеальная спальня для бабушки с дедушкой или для одного из них.
Разместить такую спальню на первом этаже очень правильно, у такой планировки есть ряд плюсов. Например, старшим членам семьи не нужно постоянно спускаться и подниматься по лестнице, у них есть собственный выход в сад, до кухни – рукой подать, а сама спальня является единственной на этаже и позволяет добиться большей приватности, особенно со стороны маленьких шумных детей.
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