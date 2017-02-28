До и После: Как строился коттедж современной мечты

Может ли дом мечты шикарного формата быть построен и оформлен за 3 месяца? Может! Если работой занимается крупная фирма со слаженной командой! Именно столько строился этот монолитный дом, который призван показать нам все плюсы данной технологии строительства.
Пока ведутся работу по дому, уже выкопана и залита чаша для бассейна, наверху монтируется остекление, а внизу все пока находится на совершенно другом этапе. Так работает крупная фирма – делает всё и сразу, быстро и очень качественно.
Строительство такого дома лучше всего доверить одной фирме, так вы получите предсказуемый результат и среди бригад не будет недопонимания – за этим проследят специалисты.
В этом регионе на холме стоит сразу несколько шикарных вилл с панорамным остеклением и видами на море и долину! Потрясающее место!
Необычная планировка дома включает около 600 кв. метров площади, две гостиных и кабинет, четыре спальни и шесть ванных комнат. Стоимость реализации такого проекта «под ключ» с бассейном и террасами начинается примерно от 30 млн рублей при простой отделке и от 60 млн рублей – при люксовой, с мебелью.
Отдельного внимания заслуживает винный погреб, тренажерный зал, апартаменты для прислуги с мини-кухней и ванной комнатой, большой гараж на три автомобиля. Данные характеристики ставят этот проект в ранг самых прекрасных резиденций в Кейптауне, ЮАР. В полностью автоматизированном интерьере, где панорамные окна, жалюзи, климат-контроль и подогрев пола работают на вас, жить легко и приятно.
Поразительный L-образный угловой бассейн имеет вид на море и мерцающие вдали городские огни. Посадки расположены по периметру участка, принося ощущение уюта на крутом склоне и приватность.
Натуральные мраморные полы, теплое остекление, стильная отделка фасадов натуральным деревом и минималистичный облик всего дома делают образ не столько лаконичным, сколько просто шикарным. В духе 21-ого века!
Нежные переходы по полутонам в этой огромной гостиной с высотой
Так выглядит внутренний дворик виллы в солнечный день, на заднем плане – мангал для летней кухни при террасе.
А это вид из дома на бассейн и море. Дом находится в пригороде Кейптауна и ощущается уединенным оазисом посреди шумного мегаполиса.
Декоративные символичные реечные экраны добавляют приватности каждой из 4-х спален на втором этаже. При каждой из них есть собственная гардеробная и ванная комната, в доме живет семья из четырех человек, а одна спальня является дополнительной или гостевой.
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