До и После: Как строился коттедж современной мечты

Может ли дом мечты шикарного формата быть построен и оформлен за 3 месяца? Может! Если работой занимается крупная фирма со слаженной командой! Именно столько строился этот монолитный дом, который призван показать нам все плюсы данной технологии строительства.

Пока ведутся работу по дому, уже выкопана и залита чаша для бассейна, наверху монтируется остекление, а внизу все пока находится на совершенно другом этапе. Так работает крупная фирма – делает всё и сразу, быстро и очень качественно.