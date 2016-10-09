Потрясающе удобный дом в 135 метров за 3 млн

Этот прекрасный дом будет идеальным решением для того, кто не хочет строить двухэтажный коттедж, но желает наслаждаться современностью своего дома. Он спроектирован архитекторами из ATELIER POTENTIEL так, чтобы у каждого члена семьи было достаточно приватного пространства.

Этот дом имеет площадь в 135 кв. метров и три спальни. Его реализация возможна в пределах 3 млн рублей «под отделку», либо с очень легкой, дешевой отделкой. В принципе, проект дома не сложен, может быть совмещен с самыми бюджетными вариантами строительства и методами отделки.