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Потрясающе удобный дом в 135 метров за 3 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Бассейн в стиле модерн Белый
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Этот прекрасный дом будет идеальным решением для того, кто не хочет строить двухэтажный коттедж, но желает наслаждаться современностью своего дома. Он спроектирован архитекторами из ATELIER POTENTIEL так, чтобы у каждого члена семьи было достаточно приватного пространства.

Этот дом имеет площадь в 135 кв. метров и три спальни. Его реализация возможна в пределах 3 млн рублей «под отделку», либо с очень легкой, дешевой отделкой. В принципе, проект дома не сложен, может быть совмещен с самыми бюджетными вариантами строительства и методами отделки.

Вид со стороны улицы

homify Дома в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Со стороны улицы нам открывается вид на простой, но достаточно элегантный фасад. Окна второго уровня являются увеличенным потолком гостиной, который достигает в высоту 4-х метров! Второго этажа в доме нет.

Сам дом разделен на две части – левое крыло (с гаражом) и правое (основное), на плане вы сможете рассмотреть их подробнее.

​Вид со стороны участка

homify Дома в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

С этой стороны мы видим слева – окна для спальни родителей, справа – для двух детских комнат. По центру нас ждут два блока дверей-слайдеров в большой гостиной, в которой есть зона парадной столовой.

Окна выбраны в черных рамах, чтобы создать нужный контраст на фоне обычного, вполне стандартного экстерьера из штукатурки в бежевом цвете. Очень удачное решение!

​Планировка

homify Дома в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

На плане выше вы можете увидеть, что при кухне есть дополнительная кладовая-котельная, в прихожей – встроенные шкафы-купе, а при двух детских комнатах, каждая из которых имеет встроенные шкафы, есть дополнительная гардеробная и собственная ванная и туалет (раздельные).

При главном сьюте для родителей есть собственная душевая и туалет, а также кабинет, расположенный в красивом выступе. По проекту также запланирована терраса общей площадью более 50 кв. метров. А гараж, как видите, в доме отдельный и не имеет общего прохода с домом.

​Интерьер

homify Бассейн в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Так выглядит размер, формат и отделка гостиной с зоной столовой. Справа – проход в зону главного сьюта с кабинетом и спальней.

Глядя на сад через большие окна-слайдеры, ловишь себя на мысли, что этот вид похож на кинофильм. Особенно сильно этот эффект будет проявлен, когда здесь уже воцарится оазис за счет профессионального дизайн-проекта.

Вход в дом

homify Дома в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Здесь мы хотим обратить ваше внимание на то, что двери в гараж и дом имеют общий козырек и находятся недалеко друг от друга. В гараже есть маленькие окна для света и проветривания, собственная система вентиляции, большие ворота и рассчитан он на два автомобиля.

​Схематичное изображение

homify Дома в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Благодаря этой схеме вы можете увидеть замысел архитектора. Детская зона, гараж, главная зона с гостиной, зона родителей – каждый получил здесь достаточно места для отдыха, активности, работы по дому.

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