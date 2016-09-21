10 фантастических идей для дизайна стен

Вы удивитесь, насколько интересными и разными могут быть идеи для дизайна стен! И даже чтобы создать интерьер в стиле люксового минимализма, пентхауса или яхтенного стиля, совсем не нужно много знать и уметь!
Шикарный интерьер получается тогда, когда все элементы дизайна гармонично контрастируют, накладываются друг на друга. Если вам нужен яркий колоритный акцент или фокусная точка – обратитесь к первым четырем вариантам в данной Книге Идей.
Пробка, камень, бамбук, природные волокна и другие натуральные материалы могут быть очень колоритным украшением вашей стены. Перед применением стоит посмотреть варианты уже реализованных проектов или проконсультироваться с дизайнером интерьера.
Особенно интересно смотрятся рельефные акцентные стены, когда для них специально подобрана точечная подсветка на разных уровнях, как на фотографии выше. Акцентная стена – идеальный фон для полочек, стеллажа и витрины с аксессуарами и предметами искусства.
Мозаика может быть имитацией на керамической плитке или реальной мозаикой из маленьких фрагментов различных оттенков. Можно даже создавать эффекты омбре, дополняя оттенки мебели эффектными переходами по полутонам.
Мозаика лучше всего смотрится в ванной комнате и на кухне, красиво оформляет полы и акцентные панно в коридорах и на лоджиях, идеально смотрится на патио или летней кухне.
Существует множество способов использовать натуральное дерево с его брутальной теплотой и колоритностью. Сейчас доступны панели из цельного и клееного дерева, декоративные панели «под дерево» из стружечных плит, горизонтальные и вертикальные реечные панели и многие другие варианты.
При этом, очень важен оттенок используемого дерева. Так, рыжие породы подходят под стили кантри, эклектика, эко-стиль, скандинавский ретро, тогда как серые и шоколадные – под модерн, минимализм, лофт.
Декоративный кирпич (и похожие стены из камня «под кирпич») может быть идеальным решением для холла, коридора, лестничного холла, даже парадного фасада. Иногда такие материалы используются и в гостиной.
Элитные обои имеют особенную атмосферу и настроение, преображая маленькие типовые квартиры до неузнаваемости. Для создания классической обстановки вам обязательно понадобится данный вариант отделки, как минимум, в паре комнат.
Вертикальное озеленение сейчас на пике в модных торговых центрах Европы и США и только-только переходит в дизайн интерьеров в РФ и соседних странах. Реализация такой идеи стоит недорого, а обслуживание и вовсе почти самостоятельное.
Предметы современного искусства – картины, скульптуры, интересные арт-объекты – способны оживить любой интерьер. Если вы хотите добавить ему характерности, сделать эффектным и персонализированным, смело идите на местную выставку или в онлайн магазин и берите то, что вам нравится.
Для многих стран использование виниловых обоев, обычных для РФ, является весьма нетрадиционным выбором. А для нас пока нестандартным решением выглядит акцентирование одной стены с помощью обоев, тогда как остальные стены оклеиваются белыми, бежевыми обоями или окрашиваются по штукатурке.
Наклейки для стен используются не только в детских комнатах, они и в любой другой комнате дома могут выглядеть удивительно интересно.
Фото-стены нового уровня не имеют почти ничего общего с теми постерами, что развешивали некоторые в 90-ые. Сейчас они производятся настолько удивительного качества, имеют ламинированную поверхность (или даже находятся за стеклом) и выглядят просто потрясающе!
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