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10 фантастических идей для дизайна стен

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Гостиная в стиле модерн
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Вы удивитесь, насколько интересными и разными могут быть идеи для дизайна стен! И даже чтобы создать интерьер в стиле люксового минимализма, пентхауса или яхтенного стиля, совсем не нужно много знать и уметь!

Шикарный интерьер получается тогда, когда все элементы дизайна гармонично контрастируют, накладываются друг на друга. Если вам нужен яркий колоритный акцент или фокусная точка – обратитесь к первым четырем вариантам в данной Книге Идей.

Натуральные материалы

A902, ArquitectosERRE ArquitectosERRE Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ArquitectosERRE

ArquitectosERRE
ArquitectosERRE
ArquitectosERRE

Пробка, камень, бамбук, природные волокна и другие натуральные материалы могут быть очень колоритным украшением вашей стены. Перед применением стоит посмотреть варианты уже реализованных проектов или проконсультироваться с дизайнером интерьера.

Особенно интересно смотрятся рельефные акцентные стены, когда для них специально подобрана точечная подсветка на разных уровнях, как на фотографии выше. Акцентная стена – идеальный фон для полочек, стеллажа и витрины с аксессуарами и предметами искусства.

Мозаика

Privada El Secreto, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos Ванная комната в стиле модерн
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

Мозаика может быть имитацией на керамической плитке или реальной мозаикой из маленьких фрагментов различных оттенков. Можно даже создавать эффекты омбре, дополняя оттенки мебели эффектными переходами по полутонам.

Мозаика лучше всего смотрится в ванной комнате и на кухне, красиво оформляет полы и акцентные панно в коридорах и на лоджиях, идеально смотрится на патио или летней кухне.

Натуральное дерево

Herman Miller, Herman Miller México Herman Miller México Столовая комната в стиле модерн
Herman Miller México

Herman Miller México
Herman Miller México
Herman Miller México

Существует множество способов использовать натуральное дерево с его брутальной теплотой и колоритностью. Сейчас доступны панели из цельного и клееного дерева, декоративные панели «под дерево» из стружечных плит, горизонтальные и вертикальные реечные панели и многие другие варианты.

При этом, очень важен оттенок используемого дерева. Так, рыжие породы подходят под стили кантри, эклектика, эко-стиль, скандинавский ретро, тогда как серые и шоколадные – под модерн, минимализм, лофт.

Декоративный кирпич

Remodelación Casa Habitación Interlomas, Huixquilucan Estado de México, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Декоративный кирпич (и похожие стены из камня «под кирпич») может быть идеальным решением для холла, коридора, лестничного холла, даже парадного фасада. Иногда такие материалы используются и в гостиной.

Гобелены и шелковые обои

Sabi, Prestigious Textiles Prestigious Textiles Гостиные в эклектичном стиле
Prestigious Textiles

Sabi

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

Элитные обои имеют особенную атмосферу и настроение, преображая маленькие типовые квартиры до неузнаваемости. Для создания классической обстановки вам обязательно понадобится данный вариант отделки, как минимум, в паре комнат.

«Зеленые стены»

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Вертикальное озеленение сейчас на пике в модных торговых центрах Европы и США и только-только переходит в дизайн интерьеров в РФ и соседних странах. Реализация такой идеи стоит недорого, а обслуживание и вовсе почти самостоятельное.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Современное искусство

Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Гостиная в стиле модерн
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Предметы современного искусства – картины, скульптуры, интересные арт-объекты – способны оживить любой интерьер. Если вы хотите добавить ему характерности, сделать эффектным и персонализированным, смело идите на местную выставку или в онлайн магазин и берите то, что вам нравится.

Виниловые обои

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Для многих стран использование виниловых обоев, обычных для РФ, является весьма нетрадиционным выбором. А для нас пока нестандартным решением выглядит акцентирование одной стены с помощью обоев, тогда как остальные стены оклеиваются белыми, бежевыми обоями или окрашиваются по штукатурке.

Наклейки для стен

BANKSY STREETART: coole Wandsticker, Urban ART Berlin Urban ART Berlin Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Urban ART Berlin

Urban ART Berlin
Urban ART Berlin
Urban ART Berlin

Наклейки для стен используются не только в детских комнатах, они и в любой другой комнате дома могут выглядеть удивительно интересно.

Пейзажные постеры и фото-стены

TÜM YAŞAM ALANLARINDA TADİLAT VE DEKORASYON, AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON Гостиная в средиземноморском стиле
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON

AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON

Фото-стены нового уровня не имеют почти ничего общего с теми постерами, что развешивали некоторые в 90-ые. Сейчас они производятся настолько удивительного качества, имеют ламинированную поверхность (или даже находятся за стеклом) и выглядят просто потрясающе!

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