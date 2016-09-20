Потрясающий дом с потайным уровнем

Хотите узнать все секреты этого дома-замка? Тогда давайте вместе пройдемся по интерьерам, посмотрим на люксовую отделку, дворик в стиле шале, панорамные виды из окон и найдем-таки потайной уровень в этом доме!
Архитекторы из студии Huga Arquitectos реализовали этот проект для постоянного проживания семьи с детьми-подростками. Здесь есть все для того, чтобы наслаждаться жизнью – восходы и закаты, комфортабельный формат, просторные комнаты и эстетика, которая окутывает вас, будто медовая дымка.
Этот вид на дом запечатлен прямо с проезжей дороги. Кажется, оказавшись на этой улице, вы полчаса не смогли бы отвести взгляд от этого красивого строения. Вокруг участка расположены крупные деревья, которые видны из панорамных окон и поддерживают настроение в стиле кантри. Кроме того, дом имеет еще и панорамный вид на горы.
Шикарная отделка фасадов и забора натуральным камнем выглядит просто поразительно! Учитывая местные традиции в архитектуре, авторы данного проекта постарались вписать новую постройку не только в пейзаж, но и в историю края.
Уровень грунта в этом проекте ранее был гораздо меньше того, что мы видим сейчас. Благодаря приподнятому основанию теперь из гостиной видны горы, а цокольный этаж является хозяйственным – с гаражом, кладовыми, котельной, гардеробной.
На первом же этаже расположены две гостиные, кухня и спальни с собственными ванными комнатами, а также огромная терраса над проездом в гараж. Удивительно, что дом получается недоступным с этой участи улицы, в принципе, лишь цокольный этаж.
Со стороны сада мы видим еще один парадный вход, который тоже в конечном итоге ведет к проезжей части, но все-таки используется очень редко и предназначен просто для выхода в сад.
Мы можем заметить здесь, что кровля у дома черепичная и не плоская, как можно было бы подумать изначально.
Центральный объем здания над въездом в гараж занят шикарной гостиной и парадной столовой. Здесь есть каменная стена с подсветкой, подвесной камин, выход на террасу и шикарные предметы искусства – элитный турецкий ковер, картина в стиле импрессионизм и модные золотые светильники.
Панорамное остекление позволяет объединить интерьеры, изобилующие отделкой из натуральных материалов (дерева, камня, кожи), и пейзаж вокруг. Позволяя зелени от деревьев и сада проникать в дом и быть его частью, дизайнер освободил себя от надобности использовать данный оттенок в самом доме, при этом все-таки не игнорируя его полностью.
Эта шикарная кухня находится в правом блоке здания, а для завтраков имеет еще и барную стойку на четверых. Люксовая бытовая техника здесь соседствует с просто гениальным гарнитуром с мраморными столешницами, форматом от пола до потолка, отдельным винным холодильником и композицией вокруг острова с плитой и раковиной.
В коридорах и холлах дизайнер повторяет колоритные этнические мотивы, использует антикварную мебель и картины.
Спальни расположены на первом этаже слева и справа от гостиной. Все они имеют выход в сад, панорамное остекление, а также основу из современной отделки с этническими акцентами.
Шикарная ванная комната впечатляет эксклюзивным столиком из массива дерева, который смотрится просто потрясающей подставкой под раковину и аксессуары!
Вторая гостиная с зоной кабинета расположена напротив кухни через гостиную и выглядит, как комната в старом деревянном доме!
Удивительная терраса с кашпо в стиле шале и модной мебелью из техноротанга не менее эстетична, чем все остальные интерьеры, если не более.
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