Потрясающий дом с потайным уровнем

Хотите узнать все секреты этого дома-замка? Тогда давайте вместе пройдемся по интерьерам, посмотрим на люксовую отделку, дворик в стиле шале, панорамные виды из окон и найдем-таки потайной уровень в этом доме!

Архитекторы из студии Huga Arquitectos реализовали этот проект для постоянного проживания семьи с детьми-подростками. Здесь есть все для того, чтобы наслаждаться жизнью – восходы и закаты, комфортабельный формат, просторные комнаты и эстетика, которая окутывает вас, будто медовая дымка.