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8 красивых домов, которые стоят дешево

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Балкон и терраса в стиле модерн
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Устали от люксовых проектов? Хотите чего-то настоящего – того, что можете сделать своим? Давайте тогда посмотрим на эти 8 красивых и доступных домов, реализация которых не займет у вас много средств.

А по пути узнаем, какие интересные методы и материалы можно применять для строительства дешевых домов!

Современный и простой

Puerto Roldán - Lote 390, Erb Santiago Erb Santiago Дома в стиле модерн
Erb Santiago

Erb Santiago
Erb Santiago
Erb Santiago

Этот небольшой домик с интересным тропическим навесом для машины имеет простую планировку и современный внешний вид. Копируя испанский колониальный стиль в архитектуре, он красиво разместился на узком участке.

Построен он из керамических блоков (теплой керамики), имеет гостиную и кухню внизу и три спальни с двумя ванными комнатами – наверху. Его площадь – 210 кв. метров, и он может быть реализован примерно за 3 млн рублей «под ключ». Планировку вы можете найти здесь.

Красавец среди гор

Casa Evans, A4estudio A4estudio Дома в стиле модерн
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

Этот интересный домик является сборным инновационным проектом. Сборные проекты в итоге стоят дешевле, так как не требуют дополнительных трат, накладных и транспортных расходов, даже зарплата строителей здесь уменьшается в 5-10 раз.

Правда, сама технология выходит, конечно же, дороже. Но в итоге без нервотрепки вы получаете шикарный домик с двумя-тремя спальнями и панорамным остеклением за те же 3 млн рублей. Площадь именно этого проекта – 270 кв. метров, он будет стоить немного дороже. Ссылка на интерьеры.

Технология SIP-панелей

화성 봉가리주택 - 아빠와 아들의 아지트가 있는 집, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Дома в стиле модерн
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Строительство с помощью деревянного каркаса и SIP-панелей по праву может считаться самым экономичным из простых и доступных способов. Но все же стоит выбирать не самый дешевый из предлагаемых застройщиком вариантов, а тот, где стены потолще, чтобы дом был теплее. Строительство дома с тремя спальнями может даже уложиться в 2-2,5 млн рублей, но обслуживание будет стоит дороже.

Фасад из палетт

Casa Manifiesto, James & Mau Arquitectura James & Mau Arquitectura
James &amp; Mau Arquitectura

James & Mau Arquitectura
James &amp; Mau Arquitectura
James & Mau Arquitectura

Интересный фасад из палетт для дома из двух 40-футовых контейнеров выглядит очень необычно. Интересно, что такой дом можно реализовать и вовсе за смешную цену. Стоимость контейнеров, транспортировки, утепления и отделки может уложиться в 1,5 млн рублей + 400 тысяч на отопительную систему для домика с двумя спальнями.

Дом фабричного производства (сборный)

Modernes Ferienwohnhaus in Anlehnung an ein traditionelles Drempelhaus, Möhring Architekten Möhring Architekten Двускатные крыши
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

Этот шикарный сборный дом может быть идеальным решением для тех, кто хочет на своем участке быстрой, безопасной и очень эстетичной стройки. Такой дом буквально на ваших глазах соберут с помощью крана. Выглядеть он будет очень стильно, стоить – чуть дороже обычного коттеджа, но все это за счет остекления, современных коммуникаций и прочих систем.

Технология CUBE

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот домик в 75 кв. метров спроектирован компанией Casas Cube и является самым интересным вариантом в линейке маленьких домов. В нем – три спальни и кухня-гостиная. Для реализации в Испании такие дома предлагаются по ценам в районе 70 тыс. евро, но если технология перейдет в РФ, то вы сможете довольствоваться 2-миллионным домиком для старта новой жизни.

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Ну очень дешевый!

homify
homify

homify
homify
homify

Такой дом без отопления можно поставить даже дешевле, чем по цене самостоятельно построенной деревянной дачи!

Дом из контейнера

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Балкон и терраса в стиле модерн
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Супер-бюджетный, ультра-стильный и технологичный проект стартового мини-дома будущего выглядит именно так! Подходящий для пары с одним или двумя детьми, он решает большинство проблем семейного быта за одну покупку! Вам даже не придется долго ждать стройки – всего за неделю профессионалы доставят ваш дом на участок и подключат к коммуникациям.

Этот маленький домик из контейнера имеет две спальни и будет стоить около 1 млн рублей + 300 тысяч на систему отопления. Домик создан из одного контейнера с площадью в 37-39 кв. метров. Более подробно узнать о нем вы можете в статье с интерьерами и планировкой.

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