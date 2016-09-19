8 красивых домов, которые стоят дешево

Устали от люксовых проектов? Хотите чего-то настоящего – того, что можете сделать своим? Давайте тогда посмотрим на эти 8 красивых и доступных домов, реализация которых не займет у вас много средств.

А по пути узнаем, какие интересные методы и материалы можно применять для строительства дешевых домов!