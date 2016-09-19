8 красивых домов, которые стоят дешево

Устали от люксовых проектов? Хотите чего-то настоящего – того, что можете сделать своим? Давайте тогда посмотрим на эти 8 красивых и доступных домов, реализация которых не займет у вас много средств.
А по пути узнаем, какие интересные методы и материалы можно применять для строительства дешевых домов!
Этот небольшой домик с интересным тропическим навесом для машины имеет простую планировку и современный внешний вид. Копируя испанский колониальный стиль в архитектуре, он красиво разместился на узком участке.
Построен он из керамических блоков (теплой керамики), имеет гостиную и кухню внизу и три спальни с двумя ванными комнатами – наверху. Его площадь – 210 кв. метров, и он может быть реализован примерно за 3 млн рублей «под ключ». Планировку вы можете найти здесь.
Этот интересный домик является сборным инновационным проектом. Сборные проекты в итоге стоят дешевле, так как не требуют дополнительных трат, накладных и транспортных расходов, даже зарплата строителей здесь уменьшается в 5-10 раз.
Правда, сама технология выходит, конечно же, дороже. Но в итоге без нервотрепки вы получаете шикарный домик с двумя-тремя спальнями и панорамным остеклением за те же 3 млн рублей. Площадь именно этого проекта – 270 кв. метров, он будет стоить немного дороже. Ссылка на интерьеры.
Строительство с помощью деревянного каркаса и SIP-панелей по праву может считаться самым экономичным из простых и доступных способов. Но все же стоит выбирать не самый дешевый из предлагаемых застройщиком вариантов, а тот, где стены потолще, чтобы дом был теплее. Строительство дома с тремя спальнями может даже уложиться в 2-2,5 млн рублей, но обслуживание будет стоит дороже.
Интересный фасад из палетт для дома из двух 40-футовых контейнеров выглядит очень необычно. Интересно, что такой дом можно реализовать и вовсе за смешную цену. Стоимость контейнеров, транспортировки, утепления и отделки может уложиться в 1,5 млн рублей + 400 тысяч на отопительную систему для домика с двумя спальнями.
Этот шикарный сборный дом может быть идеальным решением для тех, кто хочет на своем участке быстрой, безопасной и очень эстетичной стройки. Такой дом буквально на ваших глазах соберут с помощью крана. Выглядеть он будет очень стильно, стоить – чуть дороже обычного коттеджа, но все это за счет остекления, современных коммуникаций и прочих систем.
Этот домик в 75 кв. метров спроектирован компанией Casas Cube и является самым интересным вариантом в линейке маленьких домов. В нем – три спальни и кухня-гостиная. Для реализации в Испании такие дома предлагаются по ценам в районе 70 тыс. евро, но если технология перейдет в РФ, то вы сможете довольствоваться 2-миллионным домиком для старта новой жизни.
Такой дом без отопления можно поставить даже дешевле, чем по цене самостоятельно построенной деревянной дачи!
Супер-бюджетный, ультра-стильный и технологичный проект стартового мини-дома будущего выглядит именно так! Подходящий для пары с одним или двумя детьми, он решает большинство проблем семейного быта за одну покупку! Вам даже не придется долго ждать стройки – всего за неделю профессионалы доставят ваш дом на участок и подключат к коммуникациям.
Этот маленький домик из контейнера имеет две спальни и будет стоить около 1 млн рублей + 300 тысяч на систему отопления. Домик создан из одного контейнера с площадью в 37-39 кв. метров. Более подробно узнать о нем вы можете в статье с интерьерами и планировкой.
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— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;