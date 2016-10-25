До и После: Обустройство 5 террас

Эти пять террас покажут вам, что нет ничего невозможного в дизайне собственного сада. Вам кажется, что ваше положение безнадежно? Вовсе не так! Многие вещи можно сделать своими руками, другие – купить по-дешевке, а идеи найти… конечно же, на homify!
Давайте вместе найдем хотя бы две-три идеи, которые вам понравятся, и подумаем, как можно спроектировать ваш дачный или приусадебный участок. Место для 10-15-метровой террасы, которую легко сделать своими руками, газонной площадки и дорожки вглубь сада, к грядками или фруктовым деревьям, можно найти заранее. Начнем?
У этого дома раньше не было сада, но владельцам так его хотелось И сад, и террасы, и патио, и красоту!
Так, сначала была спланирована мощеная площадка площадью 30 кв. метров. Затем были добавлены три клумбы – две с экранами и одна простая, напольная, в виде ящика. Затем владелец поставил сюда стулья со столом, еще несколько растений и добавил зонтик! Вуаля!
Такая терраса основана на деревянной мебели и декоре, что отлично подходит под стили рустик, кантри и шале. Если покрасить все в белый, то можно создать стили прованс, шебби-шик или скандинавский. А если добавить немного позолоты из спрея и розовых элементов, то будет стильный гламурный шик! А вот если вы тяготеете к этническому текстилю, добавив его, вы получите стиль богемный шик.
Так будет выглядеть ваша идея после того, как вы закончите конструкцию террасы и посадите газонную траву.
А вот такой она станет, когда вы добавите немного мебели, растения в кадках, вазы и подушки.
Красивое патио – тоже отличный вариант для дачной или приусадебной террасы. Мебель может стоить дешево (ок. 10-15 тысяч рублей за диван), если купить ее со скидкой осенью, в конце дачного сезона. А можно поставить здесь и обычный диван-книжку (тоже за 8-15 тысяч рублей), а на зиму заносить его в дом.
Если на вашем приусадебном участке множество надворных построек, различных материалов, цветов и т.п., покрасьте все в один цвет, добавьте мини-террасу там, где сможете, и поставьте на нее кресло или небольшую столовую группу!
Такая мини-терраса не заберет много средств из вашего бюджета, но позволит организовать зону отдыха, которая даст возможность вам переводить дух, дышать свежим воздухом, встречаться с друзьями.
Такая терраса с мангалом понравится всем любителям вкусно покушать! Чтобы не понадобилось ограждение, по периметру добавьте кадки и посадите туда ваши любимые растения. Кроме того, можно предусмотреть здесь зонтик, навес или даже шезлонг и летний душ.
Данная терраса выполнена в стиле модерн и выглядит очень шикарно и люксово. Подобная планировка будет очень удачной для всех стилей, включая кантри, шале, модерн, скандинавский стиль или прованс.
Эта шикарная терраса вровень с полом в гостиной внутри дома отлично дополняет современный коттедж. Весь теплый период (около 6 месяцев) здесь будто существуют две гостиные, и они отлично смотрятся на фоне друг друга.
Для такой террасы просто необходимы двери-слайдеры или распашные двери в пол, которые позволят вам чувствовать простор и свободу. Заметьте, двери-слайдеры зимой однозначно теплее обычных распашных, правда, и среди последних есть теплые, зимние варианты для террас.
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