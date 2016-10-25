До и После: Обустройство 5 террас

Эти пять террас покажут вам, что нет ничего невозможного в дизайне собственного сада. Вам кажется, что ваше положение безнадежно? Вовсе не так! Многие вещи можно сделать своими руками, другие – купить по-дешевке, а идеи найти… конечно же, на homify!

Давайте вместе найдем хотя бы две-три идеи, которые вам понравятся, и подумаем, как можно спроектировать ваш дачный или приусадебный участок. Место для 10-15-метровой террасы, которую легко сделать своими руками, газонной площадки и дорожки вглубь сада, к грядками или фруктовым деревьям, можно найти заранее. Начнем?