Современный особняк с фасадом из клинкерного кирпича

Одним из самых популярных способов оформления фасадов частных домовладений считается кирпичная кладка. Фасад под кирпич прекрасно сочетает в себе традиционную строгость, элегантность и утонченность с невероятной практичностью. Ведь кирпич – это не только оптимальный строительный материал, но и отличный вариант оформления лицевых сторон зданий. Кирпичные фасады красивы и долговечны, надежны и просты в обустройстве, смотрятся стильно, но при этом канонически. Кирпичная кладка устойчива к превратностям погоды – влаге, перепадам температуры, механическим воздействиям.

Такие фасады очень популярны и в северной Германии. Сегодня мы хотим познакомить вас с городским особняком, кирпичный фасад которого отличается особым шармом.