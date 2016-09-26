Современный особняк с фасадом из клинкерного кирпича

Одним из самых популярных способов оформления фасадов частных домовладений считается кирпичная кладка. Фасад под кирпич прекрасно сочетает в себе традиционную строгость, элегантность и утонченность с невероятной практичностью. Ведь кирпич – это не только оптимальный строительный материал, но и отличный вариант оформления лицевых сторон зданий. Кирпичные фасады красивы и долговечны, надежны и просты в обустройстве, смотрятся стильно, но при этом канонически. Кирпичная кладка устойчива к превратностям погоды – влаге, перепадам температуры, механическим воздействиям.
Такие фасады очень популярны и в северной Германии. Сегодня мы хотим познакомить вас с городским особняком, кирпичный фасад которого отличается особым шармом.
На первый взгляд дои имеет классический сдержанный вид с прямыми линиями, но если присмотреться, то можно заметить некоторые визуальные сюрпризы. Например, тонкий цветовой контраст светло-серых рам и кирпича придает ему очень современный вид. Вместе с тем большие панорамные окна, присущие домам современной архитектуры, наполняют интерьер большим количеством естественного света. Белая полоса под крышей словно разделяет темный низ фасада и графитовую крышу, придавая особняку характерный штрих.
Дом имеет вход с двух сторон, что очень удобно. Лаконичную простую форму
разбавляют большие окна, через которые можно частично наблюдать интерьер с улицы. С этой стороны просматривается лестница и двухуровневая гостиная.
При строительстве индивидуального жилья в большинстве европейских стран архитекторы выбирают вальмовую крышу и этот дом не исключение. Такая кровля наилучшим образом противостоит ураганным ветрам и менее подвержена разрушению кровли в местах карнизных свесов, а также имеет жесткую конструкцию и не подвержена сколько-нибудь серьезным деформациям.
Внутри мы видим светлое пространство с открытой планировкой. На первом этаже расположены гостиная, столовая и кухня, которые плавно перетекают друг в друга. Второй свет в гостиной делает ее еще более воздушной, а красная колонна с камином визуально отделяет входную зону от жилой. В интерьер царит белый, в дополнение и контраст к нему дизайнеры ввели бордовый цвет. Такое сочетание выглядит очень свежо современно и жизнерадостно.
С этого ракурса можно ближе рассмотреть кухню и, прилегающую к ней, столовую. Два стеллажа по бокам создают имитацию входа из столовой в кухню и визуально их разделяют. Интерьер кухни выдержан в одном стиле со всем дизайном первого этажа и является его плавным продолжением. Из кухни также предусмотрен выход на улицу, что очень удобно, если вы решили устроить трапезу в саду.
На первом этаже есть еще одно очень интересное пространство, а именно,
потайной кабинет за книжными стеллажами. Стеллажи (они же створки) можно как приоткрыть, так и наглухо закрыть, отделив тем самым рабочую комнату. Такая мобильная конструкция позволяет уединиться при желании или же отдохнуть за любимой книгой, а в остальное время она позволяет
не съедать пространство первого этажа. Оригинально, не правда ли?