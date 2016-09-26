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Современный особняк с фасадом из клинкерного кирпича

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Verklinkerte Villa für die Stadt, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Гостиная в классическом стиле
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Одним из самых популярных способов оформления фасадов частных домовладений считается кирпичная кладка. Фасад под кирпич прекрасно сочетает в себе традиционную строгость, элегантность и утонченность с невероятной практичностью. Ведь кирпич – это не только оптимальный строительный материал, но и отличный вариант оформления лицевых сторон зданий. Кирпичные фасады красивы и долговечны, надежны и просты в обустройстве, смотрятся стильно, но при этом канонически. Кирпичная кладка устойчива к превратностям погоды – влаге, перепадам температуры, механическим воздействиям.

Такие фасады очень популярны и в северной Германии. Сегодня мы хотим познакомить вас с городским особняком, кирпичный фасад которого отличается особым шармом. 

Вид с улицы

Verklinkerte Villa für die Stadt, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Дома в классическом стиле
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

На первый взгляд дои имеет классический сдержанный вид с прямыми линиями, но если присмотреться, то можно заметить некоторые визуальные сюрпризы. Например, тонкий цветовой контраст светло-серых рам и кирпича придает ему очень современный вид. Вместе с тем большие панорамные окна, присущие домам современной архитектуры, наполняют интерьер большим количеством естественного света. Белая полоса под крышей словно разделяет темный низ фасада и графитовую крышу, придавая особняку характерный штрих. 

Вход со стороны сада

Verklinkerte Villa für die Stadt, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Дома в классическом стиле
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Дом имеет вход с двух сторон, что очень удобно. Лаконичную простую форму разбавляют большие окна, через которые можно частично наблюдать интерьер с улицы. С этой стороны просматривается лестница и двухуровневая гостиная

При строительстве индивидуального жилья в большинстве европейских стран архитекторы выбирают вальмовую крышу и этот дом не исключение. Такая кровля наилучшим образом противостоит ураганным ветрам и менее подвержена разрушению кровли в местах карнизных свесов, а также имеет жесткую конструкцию и не подвержена сколько-нибудь серьезным деформациям.

Интерьер

Verklinkerte Villa für die Stadt, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Гостиная в классическом стиле
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Внутри мы видим светлое пространство с открытой планировкой. На первом этаже расположены гостиная, столовая и кухня, которые плавно перетекают друг в друга. Второй свет в гостиной делает ее еще более воздушной, а красная колонна с камином визуально отделяет входную зону от жилой. В интерьер царит белый, в дополнение и контраст к нему дизайнеры ввели бордовый цвет. Такое сочетание выглядит очень свежо современно и жизнерадостно. 

Кухня – столовая

Verklinkerte Villa für die Stadt, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Столовая комната в классическом стиле
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

С этого ракурса можно ближе рассмотреть кухню и, прилегающую к ней, столовую. Два стеллажа по бокам создают имитацию входа из столовой в кухню и визуально их разделяют. Интерьер кухни выдержан в одном стиле со всем дизайном первого этажа и является его плавным продолжением. Из кухни также предусмотрен выход на улицу, что очень удобно, если вы решили устроить трапезу в саду. 

Библиотека и кабинет

Verklinkerte Villa für die Stadt, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Рабочий кабинет в классическом стиле
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

На первом этаже есть еще одно очень интересное пространство, а именно, потайной кабинет за книжными стеллажами. Стеллажи (они же створки) можно как приоткрыть, так и наглухо закрыть, отделив тем самым рабочую комнату. Такая мобильная конструкция позволяет уединиться при желании или же отдохнуть за любимой книгой, а в остальное время она позволяет не съедать пространство первого этажа. Оригинально, не правда ли?

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