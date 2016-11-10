Приличный дом 130 метров за 2,5 млн

Современный, стильный, максимально экономичный и с традиционным обликом красивого мансардного дома – это мечта, которая легко может стать вашей реальностью! В этой Книге Идей мы покажем вам несколько домов с идентичной планировкой, но выполненных в различных стилях архитектуры. Вы можете выбрать подходящий вариант и обратиться с данной информацией к любому местному архитектору, который составит вам подробный проект.

Этот дом не только позволяет разместить сразу четыре спальни в очень маленьком доме, но и выглядит как качественный европейский проект. Стоимость дома в 2,5 млн рублей рассчитана как минимально возможная для возведения данного проекта из блоков, с газовым котлом, простыми окнами и самой легкой отделкой