Приличный дом 130 метров за 2,5 млн

Современный, стильный, максимально экономичный и с традиционным обликом красивого мансардного дома – это мечта, которая легко может стать вашей реальностью! В этой Книге Идей мы покажем вам несколько домов с идентичной планировкой, но выполненных в различных стилях архитектуры. Вы можете выбрать подходящий вариант и обратиться с данной информацией к любому местному архитектору, который составит вам подробный проект.
Этот дом не только позволяет разместить сразу четыре спальни в очень маленьком доме, но и выглядит как качественный европейский проект. Стоимость дома в 2,5 млн рублей рассчитана как минимально возможная для возведения данного проекта из блоков, с газовым котлом, простыми окнами и самой легкой отделкой
В итальянском стиле можно использовать охристые оттенки для штукатурки, красную кровлю, черные или темно-коричневые окна и двери. Итальянский стиль, пожалуй, самый уютный (в традиционном смысле) из всех, но французский смотрится более мило и даже идиллически, а английский выглядит дороже.
Второй вариант дома с такой планировкой имеет немецкий формат и оформлен в стиле модерн. С этого ракурса отлично видно, как компактно размещены спальни на втором этаже (при этом их там целых четыре!).
Этот вариант является максимально экономичным – отделка фасадов из штукатурки, окна пластиковые, интерьеры простые.
Так подобный дом будет выглядеть со стороны улицы. В принципе, он напоминает как раз немецкие, а не русские коттеджи.
Обращаясь к планировке, мы видим, то на первом этаже есть кухня, гостиная и отдельная столовая, лестничный холл, котельная-кладовая и гостевой туалет.
На втором этаже мы найдем четыре небольших спальни и ванную комнату с окном (джакузи + душевая кабина + постирочная). Данный проект невероятно рационально разместил четыре спальни на столь маленькой площади.
В английском стиле такой дом имел бы немного другую отделку фасадов. Например, из красного или другого клинкерного кирпича.
В стиле французский прованс использована декоративная отделка кирпичом, красивые окна в бежевом цвете со ставнями и симпатичный формат подшивки крыши.
Еще один вариант можно сделать исключительно в теплых тонах, с современными пластиковыми окнами «под дерево».
Обратите внимание на то, что планировка дома в различных вариантах строительства и отделки фасадов никак не менялась. Прекрасное решение для тех, кто очень хочет маленький, дешевый, красивый дом с возможностью постройки в любом стиле и бюджетной манере!
Напоминаем вам, что цена в 2,5 млн рублей доступна для этого дома при использовании в некоторых случаях собственной рабочей силы. Правда, 90% работ здесь все-таки выполнят профессионалы. Тем не менее, практически по цене квартиры вы получаете дом в четыре спальни с отдельной столовой и котельной, что равняется по площади почти 6-комнатной квартире! А стоит она, согласитесь, довольно недешево!
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