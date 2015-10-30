Создаем мавританский газон своими руками

Сегодня существует множество подходов к оформлению газонов возле дома. Кто-то выбирает самый традиционный вариант с коротко стриженной травой, кому-то по душе восточная тематика с ее минимализмом и каменными элементами. Но настоящую популярность набирает сегодня так называемый мавританский газон.

Что же он из себя представляет? Это удивительный набор луговых трав и цветов, который завораживает и вдохновляет каждого с первого взгляда. Необычное название газона пришло к нам с давних времен, когда мавры основали свои первые государства. Именно там, вокруг роскошных дворцов, и начали появляться подобные газоны, созданные усилиями множества лучших садовников, привозившие для них семена со всего мира.

Кроме потрясающих эстетических свойств, мавританский газон совсем неприхотлив к почве и температурному режиму. Его можно не стричь совсем, либо ограничится всего одной процедурой за сезон.

Сделать мавританский газон своими руками совсем не сложно. Главное иметь земельный участок для реализации этой задумки и вдохновение. Можно подбирать растения самостоятельно, а можно купить в магазине готовый набор для создания мавританского газона.

Ниже представлены образцы подобной организации ландшафта. Вдохновляйтесь!