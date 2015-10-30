Создаем мавританский газон своими руками

Сегодня существует множество подходов к оформлению газонов возле дома. Кто-то выбирает самый традиционный вариант с коротко стриженной травой, кому-то по душе восточная тематика с ее минимализмом и каменными элементами. Но настоящую популярность набирает сегодня так называемый мавританский газон.
Что же он из себя представляет? Это удивительный набор луговых трав и цветов, который завораживает и вдохновляет каждого с первого взгляда. Необычное название газона пришло к нам с давних времен, когда мавры основали свои первые государства. Именно там, вокруг роскошных дворцов, и начали появляться подобные газоны, созданные усилиями множества лучших садовников, привозившие для них семена со всего мира.
Кроме потрясающих эстетических свойств, мавританский газон совсем неприхотлив к почве и температурному режиму. Его можно не стричь совсем, либо ограничится всего одной процедурой за сезон.
Сделать мавританский газон своими руками совсем не сложно. Главное иметь земельный участок для реализации этой задумки и вдохновение. Можно подбирать растения самостоятельно, а можно купить в магазине готовый набор для создания мавританского газона.
Ниже представлены образцы подобной организации ландшафта. Вдохновляйтесь!
Если участок возле вашего дома имеет разницу высот, то можно на каждом уровне сделать мавританский газон своими руками. Достаточно оградить каменными элементами края и обозначить витиеватые тропинки. Ландшафтные архитекторы рекомендуют использовать натуральные камни разного размера и форм, чтобы конструкция выглядела более презентабельно. Сам же газон можно сделать попроще, ведь слишком пестрое буяние трав может диссонировать с окружающими пейзажами. Поэтому выбирайте несколько понравившихся растений с небольшими соцветиями – и вы увидите, как нежно смотрится подобный газон во дворе.
Многим надоели однотипные газоны с коротко стриженной зеленой травой. Хочется чего-то красочного и легкого, чтобы пробежаться с удовольствием по росе или просто выйти из дома и любоваться природной красотой. Мавританский газон подарит вам такую возможность, ведь он наполнен всевозможными красками и ароматами. Это вариант луга, только более компактный.
Подобная растительность любит солнечные места, поэтому не стоит ограждать газон кустами, деревьями либо другими типами изгороди. В солнечный день поставьте на него шезлонги и столики – и наслаждайтесь летом и свежестью трав.
Особая магия того, чтобы сделать мавританский газон своими руками, кроется в возможности долго любоваться результатами труда. Ведь засеяв газон весной, вы до поздней осени будете наблюдать, как растут и цветут любимые растения. Более того, если подобрать семена многолетников, а именно такими бывают полевые травы для мавританского газона, то они самостоятельно укроют почву своими семенами в конце сезона. И тогда в следующем году, сразу же с приходом первых теплых деньков, начнут активно проростать, формируя мавританский газон без вашей помощи. Согласитесь – это очень удобно и экономно.
Уютный сад в классическом стиле придется по душе всем поколениям, проживающим в доме. Каждый найдет здесь что-то для себя. Кому-то приятно стричь газон, кто-то охотно поваляется на мягкой траве в окружении цветов, а другие просто любят наблюдать за этим издалека. И чтобы не спорить о том, каким образом обустроить участок, предлагаем отличный вариант компромисса. Попробуйте совместить сразу несколько видов газонов – английский и мавританский, например. Первый подразумевает ровно стриженную газонную траву, плотно покрывающую почву, а второй – луговое разнотравье. Реализовав данную идею вы убедитесь, как гармонируют различные подходы в дизайне зеленой зоны и по достоинству оцените все преимущества каждого из них.
При создании мавританского газона своими руками самое интересное и ответственное занятие – выбор подходящих растений. Конечно, можно купить в магазине готовую смесь, но, согласитесь – это не так захватывающе, как создавать индивидуальный ансамбль самостоятельно.
Лучше выбирать долгоцветущие растения, чтобы газон все время был наполнен яркими красками. Более того, нужно учитывать сроки цветения и подбирать сорта исходя из этого. Дело в том, что на смену одним растениям, которые отцветают, должны успевать раскрываться другие. Таким образом можно достичь желаемого буйства красок и ароматов.
Цветы выбирают, исходя из собственных предпочтений. Главное – их неприхотливость и средняя высота. Обычно в мавританском газоне присутствуют декоративные маки, васильки, ромашки, лен, эхинацея, декоративная гвоздика, мать-и-мачеха. Обязательно включайте в смесь семена луговой травы, ведь ее зеленая и сочная основа станет своеобразным полотном для разнообразных цветов.
Замечено, что очень часто идея создания мавританского газона своими руками приходит к людям старшего возраста. Это связывают с тем, что они начинают по-настоящему ценить естественную красоту природы, простые ландшафты и ностальгируют за детством, когда они могли босиком бегать по лугу и на ходу срывать цветы. Действительно, такой газон располагает к созерцанию и раздумьям. Вот почему после тяжелого дня вы сможете полноценно отдохнуть, прогуливаясь по мавританскому газону. А потом сделать свежий букет из ароматных полевых растений, которые растут прямо у дома.
Мы уже упоминали, что при создании мавританского газона своими руками в него часто включают декоративные маки. Давайте остановимся на этом растении отдельно.
Во-первых, можем вас заверить – мак будет самым заметным цветком на вашем газоне. Его ярко-красные головки среднего размера уверенно держатся на изящных ножках, не поддаваясь ветру, и послушно поворачиваются вслед за солнцем. Это многолетнее растение, поэтому высадив мак однажды, он будет появляться на газоне из года в год. Цветет он, к сожалению, не все лето, а только пару недель, зато отлично сохраняется в букетах. Обязательно посейте мак на своем мавританском газоне и наслаждайтесь его красотой и нежностью.
Помимо маков, конечно же, стоит добавить в смесь для мавританского газона и другие цветущие растения. Небесную голубизну подчеркнут яркие васильки, солнечные лучи – оранжевая календула, нежность привнесет в композицию провинциальная ромашка, а изящности добавит немезия и эхинацея. Кроме отменных эстетических характеристик, названные цветы обладают и лекарственными свойствами, поэтому стоит сделать соответствующие заготовки растений на зиму, высушив их. Высадку семян лучше производить утром в хорошо увлажненную почву. Пока не видно всходов, поливайте участок ежедневно. Создать мавританский газон своими руками так просто!
Цветущие растения и сочная трава станут самыми лучшими индикаторами вашего отличного настроения и теплого лета. Не поленитесь в начале дачного сезона и создайте мавританский газон своими руками, чтобы любоваться им изо дня в день. И поверьте – даже ваш дом значительно преобразится.
Но с приходом весны у хозяев появляется много забот на участке, помимо создания мавританского газона. О них очень познавательно написано в Книге идей
Начало дачного сезона – к чему готовиться.
Одной из характерных особенностей мавританского газона является то, что он отлично смотрится на небольших участках. Поэтому, даже имея весьма скромный участок возле дома, попробуйте создать мавританский газон своими руками.
Расположив по центру мощенную камнями дорожку, высадите полевые травы, злаки и цветы с обеих сторон от нее. Как раз к средине лета вы получите пеструю картину цветущих растений, которые наполнят приятными ароматами ваш сад.