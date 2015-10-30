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Создаем мавританский газон своими руками

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
'Tutti giù per terra', Barbara Negretti - Garden design - Barbara Negretti - Garden design - Сад
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Сегодня существует множество подходов к оформлению газонов возле дома. Кто-то выбирает самый традиционный вариант с коротко стриженной травой, кому-то по душе восточная тематика с ее минимализмом и каменными элементами. Но настоящую популярность набирает сегодня так называемый мавританский газон. 

Что же он из себя представляет? Это удивительный набор луговых трав и цветов, который завораживает и вдохновляет каждого с первого взгляда. Необычное название газона пришло к нам с давних времен, когда мавры основали свои первые государства. Именно там, вокруг роскошных дворцов, и начали появляться подобные газоны, созданные усилиями множества лучших садовников, привозившие для них семена со всего мира. 

Кроме потрясающих эстетических свойств, мавританский газон совсем неприхотлив к почве и температурному режиму. Его можно не стричь совсем, либо ограничится всего одной процедурой за сезон. 

Сделать мавританский газон своими руками совсем не сложно. Главное иметь земельный участок для реализации этой задумки и вдохновение. Можно подбирать растения самостоятельно, а можно купить в магазине готовый набор для создания мавританского газона. 

Ниже представлены образцы подобной организации ландшафта. Вдохновляйтесь!

Мавританский газон на разных уровнях

Карельская усадьба Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Сад в стиле кантри
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Карельская усадьба

Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Если участок возле вашего дома имеет разницу высот, то можно на каждом уровне сделать мавританский газон своими руками. Достаточно оградить каменными элементами края и обозначить витиеватые тропинки. Ландшафтные архитекторы рекомендуют использовать натуральные камни разного размера и форм, чтобы конструкция выглядела более презентабельно. Сам же газон можно сделать попроще, ведь слишком пестрое буяние трав может диссонировать с окружающими пейзажами. Поэтому выбирайте несколько понравившихся растений с небольшими соцветиями – и вы увидите, как нежно смотрится подобный газон во дворе. 

Мавританский газон у дома

​Вид из сада на дом. Руслан Михайлов rmgarden Сад в средиземноморском стиле
Руслан Михайлов rmgarden

​Вид из сада на дом.

Руслан Михайлов rmgarden
Руслан Михайлов rmgarden
Руслан Михайлов rmgarden

Многим надоели однотипные газоны с коротко стриженной зеленой травой. Хочется чего-то красочного и легкого, чтобы пробежаться с удовольствием по росе или просто выйти из дома и любоваться природной красотой. Мавританский газон подарит вам такую возможность, ведь он наполнен всевозможными красками и ароматами. Это вариант луга, только более компактный. 

Подобная растительность любит солнечные места, поэтому не стоит ограждать газон кустами, деревьями либо другими типами изгороди. В солнечный день поставьте на него шезлонги и столики – и наслаждайтесь летом и свежестью трав. 

Многолетние растения на газоне

Ландшафтный дизайн в д. Кучки Aster Garden Сад в стиле кантри
Aster Garden

Ландшафтный дизайн в д. Кучки

Aster Garden
Aster Garden
Aster Garden

Особая магия того, чтобы сделать мавританский газон своими руками, кроется в возможности долго любоваться результатами труда. Ведь засеяв газон весной, вы до поздней осени будете наблюдать, как растут и цветут любимые растения. Более того, если подобрать семена многолетников, а именно такими бывают полевые травы для мавританского газона, то они самостоятельно укроют почву своими семенами в конце сезона. И тогда в следующем году, сразу же с приходом первых теплых деньков, начнут активно проростать, формируя мавританский газон без вашей помощи. Согласитесь – это очень удобно и экономно. 

Сочетание нескольких видов газонов

'Tutti giù per terra', Barbara Negretti - Garden design - Barbara Negretti - Garden design - Сад
Barbara Negretti – Garden design –

Barbara Negretti - Garden design -
Barbara Negretti – Garden design –
Barbara Negretti - Garden design -

Уютный сад в классическом стиле придется по душе всем поколениям, проживающим в доме. Каждый найдет здесь что-то для себя. Кому-то приятно стричь газон, кто-то охотно поваляется на мягкой траве в окружении цветов, а другие просто любят наблюдать за этим издалека. И чтобы не спорить о том, каким образом обустроить участок, предлагаем отличный вариант компромисса. Попробуйте совместить сразу несколько видов газонов – английский и мавританский, например. Первый подразумевает ровно стриженную газонную траву, плотно покрывающую почву, а второй – луговое разнотравье. Реализовав данную идею вы убедитесь, как гармонируют различные подходы в дизайне зеленой зоны и по достоинству оцените все преимущества каждого из них. 

Выбираем семена для мавританского газона

Garden for bees., Cherry Mills Garden Design Cherry Mills Garden Design Сад в стиле кантри
Cherry Mills Garden Design

Garden for bees.

Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design

При создании мавританского газона своими руками самое интересное и ответственное занятие – выбор подходящих растений. Конечно, можно купить в магазине готовую смесь, но, согласитесь – это не так захватывающе, как создавать индивидуальный ансамбль самостоятельно. 

Лучше выбирать долгоцветущие растения, чтобы газон все время был наполнен яркими красками. Более того, нужно учитывать сроки цветения и подбирать сорта исходя из этого. Дело в том, что на смену одним растениям, которые отцветают, должны успевать раскрываться другие. Таким образом можно достичь желаемого буйства красок и ароматов. 

Цветы выбирают, исходя из собственных предпочтений. Главное – их неприхотливость и средняя высота. Обычно в мавританском газоне присутствуют декоративные маки, васильки, ромашки, лен, эхинацея, декоративная гвоздика, мать-и-мачеха. Обязательно включайте в смесь семена луговой травы, ведь ее зеленая и сочная основа станет своеобразным полотном для разнообразных цветов. 

Мавританский газон – это маленький луг

OFFICE 39: Villa, Buggenhout, OFFICE Kersten Geers David Van Severen OFFICE Kersten Geers David Van Severen Сад в рустикальном стиле
OFFICE Kersten Geers David Van Severen

OFFICE Kersten Geers David Van Severen
OFFICE Kersten Geers David Van Severen
OFFICE Kersten Geers David Van Severen

Замечено, что очень часто идея создания мавританского газона своими руками приходит к людям старшего возраста. Это связывают с тем, что они начинают по-настоящему ценить естественную красоту природы, простые ландшафты и ностальгируют за детством, когда они могли босиком бегать по лугу и на ходу срывать цветы. Действительно, такой газон располагает к созерцанию и раздумьям. Вот почему после тяжелого дня вы сможете полноценно отдохнуть, прогуливаясь по мавританскому газону. А потом сделать свежий букет из ароматных полевых растений, которые растут прямо у дома.

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Мавританский газон с маками

Moradia Privada, OpenGreen OpenGreen Сад в рустикальном стиле
OpenGreen

OpenGreen
OpenGreen
OpenGreen

Мы уже упоминали, что при создании мавританского газона своими руками в него часто включают декоративные маки. Давайте остановимся на этом растении отдельно.

Во-первых, можем вас заверить – мак будет самым заметным цветком на вашем газоне. Его ярко-красные головки среднего размера уверенно держатся на изящных ножках, не поддаваясь ветру, и послушно поворачиваются вслед за солнцем. Это многолетнее растение, поэтому высадив мак однажды, он будет появляться на газоне из года в год. Цветет он, к сожалению, не все лето, а только пару недель, зато отлично сохраняется в букетах. Обязательно посейте мак на своем мавританском газоне и наслаждайтесь его красотой и нежностью. 

Все оттенки радуги на газоне

Giardini di campagna, Lucio Piunti Lucio Piunti Сад в рустикальном стиле
Lucio Piunti

Lucio Piunti
Lucio Piunti
Lucio Piunti

Помимо маков, конечно же, стоит добавить в смесь для мавританского газона и другие цветущие растения. Небесную голубизну подчеркнут яркие васильки, солнечные лучи – оранжевая календула, нежность привнесет в композицию провинциальная ромашка, а изящности добавит немезия и эхинацея. Кроме отменных эстетических характеристик, названные цветы обладают и лекарственными свойствами, поэтому стоит сделать соответствующие заготовки растений на зиму, высушив их. Высадку семян лучше производить утром в хорошо увлажненную почву. Пока не видно всходов, поливайте участок ежедневно. Создать мавританский газон своими руками так просто!

Яркие краски лета возле вашего дома

Planting homify Сад в рустикальном стиле
homify

Planting

homify
homify
homify

Цветущие растения и сочная трава станут самыми лучшими индикаторами вашего отличного настроения и теплого лета. Не поленитесь в начале дачного сезона и создайте мавританский газон своими руками, чтобы любоваться им изо дня в день. И поверьте – даже ваш дом значительно преобразится.

Но с приходом весны у хозяев появляется много забот на участке, помимо создания мавританского газона. О них очень познавательно написано в Книге идей  Начало дачного сезона – к чему готовиться.

Стильный вариант мавританского газона

Casa Sotogrande, Terra Terra Сад в стиле модерн
Terra

Terra
Terra
Terra

Одной из характерных особенностей мавританского газона является то, что он отлично смотрится на небольших участках. Поэтому, даже имея весьма скромный участок возле дома, попробуйте создать мавританский газон своими руками. 

Расположив по центру мощенную камнями дорожку, высадите полевые травы, злаки и цветы с обеих сторон от нее. Как раз к средине лета вы получите пеструю картину цветущих растений, которые наполнят приятными ароматами ваш сад. 

Магическая сила фотографии в интерьере
А вам понравился мавританский газон?

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