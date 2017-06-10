Проекты домов из контейнера с планировками

Проекты домов из контейнеров становятся все более и более популярными. А все потому, что в теплых странах для жизни нужны лишь стены, кровля и коммуникации, как и для дачи в России. Такие дома и раньше строились из «вагончиков», а сейчас существует аналогичная возможность с транспортными морскими контейнерами.

Напоминаем, что площадь маленького контейнера – 15 кв. метров, большого – 29 кв. метров, что изначально уже хватает для маленькой дачи. Отделку, как внутреннюю так и внешнюю, можно реализовать в любом стиле, а строя самому, можно и вовсе побить все рекорды бюджетности жилья.