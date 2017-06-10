Проекты домов из контейнера с планировками

Проекты домов из контейнеров становятся все более и более популярными. А все потому, что в теплых странах для жизни нужны лишь стены, кровля и коммуникации, как и для дачи в России. Такие дома и раньше строились из «вагончиков», а сейчас существует аналогичная возможность с транспортными морскими контейнерами.
Напоминаем, что площадь маленького контейнера – 15 кв. метров, большого – 29 кв. метров, что изначально уже хватает для маленькой дачи. Отделку, как внутреннюю так и внешнюю, можно реализовать в любом стиле, а строя самому, можно и вовсе побить все рекорды бюджетности жилья.
В России купить 20-футовый контейнер можно по цене от 130-160 тыс. рублей, но вот бывшие в употреблении стоят от 25 тыс. рублей.
Такой дом понравится тем, кто хочет сэкономить, а также всегда мечтал жить в лофте. Размер в 120 кв. метров может быть достаточным для жизни семьи из 4-5 человек. Стоимость контейнеров на такую площадь – от 100 тысяч рублей (б/у, требующие ремонта) и от 800 тысяч рублей (новые).
Интересная идея, позволяющая поставить большие контейнеры так, чтобы они смотрелись органично друг с другом. Частично они врезаны друг в друга, чтобы гостиная была просторнее.
А так выглядит планировка виллы, здесь есть две спальни, одна ванная комната, гостиная с зоной столовой и кухня. Вход осуществляется с крыльца-террасы. Стоимость такого дома, который может выглядеть как маленькая вилла в стиле минимализм – менее 2 млн рублей.
Такой домик выглядит довольно современно. Вам стоит обязательно посмотреть на планировку дома ниже.
Планировка дома с одной комнатой Так выглядит дом на основе двух контейнеров площадью 29 кв. метров. Здесь есть ванная, рядом – кухня, главная комната занята спальней, на входе есть гардероб плюс пристроена терраса. Самостоятельно такой дом можно построить за цену, равную покупке контейнеров +400 тысяч рублей (отопление, окна, утепление).
Сейчас по всему миру планируется построить вот такие малоквартирные дома со студиями, площадь которых начинается от 15 и заканчивается 29 кв. метрами. Дело в том, что в некоторых странах (Азия) стоит острый дефицит жилья. Если в России иногда приходится пятерым жить в трешке, то там трое ютятся на 14 кв. метрах, и это вовсе не преувеличение. При этом, они не владеют этим жильем, как многие из нас благодаря раздаче жилья в СССР, а платят за него аренду, за те самые 14 кв. метров – 500-700 долларов в месяц! Там и пригодятся подобные малоквартирные дома, которые будут дешевыми.
Такая вилла у моря может стоить от 1 млн рублей без отопления, но с отделкой, окнами, кровлей и дверьми. Смотрится чудесно! Планировка подразумевает общественные зоны на первом и втором этаже, а также спальни на третьем.
Шикарная дача Стефана Брандта смотрится отлично на заднем дворике его дома. Здесь расположилась его студия для работы на дому, есть терраса, а также красивые интерьеры. Такая дача отлично подошла бы русским пенсионерам – она закрывается на зиму, чтобы никто не смог проникнуть внутрь, а терраса даже на заметалась листьями. Автор данного проекта купил новый контейнер за 280 тысяч рублей в Германии (там они стоят дороже) и оформил его сам.
Эта планировка базируется на 20-футовом контейнере (15 кв. метров), есть и 40-футовые, которые стоят менее, чем в 2 раза дороже (29 кв. метров). Контейнеры можно составлять вместе, создавая более просторные конструкции, но в данном случае мы смотрим на самый дешевый вариант. Например, такой дом «под ключ» в Турции стоит 150 тысяч рублей (мебель, ванная, панорамные окна, крыльцо входят в стоимость). А вот в России придется выложить около 250 тысяч рублей, если таковая фирма вообще есть в вашем городе. Самостоятельно купить контейнер и сделать его жилым, можно за сумму, равную 200-250 тысяч рублей.
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