Какой бы красивый частный дом вы не построили, первое впечатление на гостей всегда производит оформление участка около него. Речь идет о правильной организации растительности. Вы все еще ломаете голову над тем, как сделать красивый полисадник возле дома? Далее мы с удовольствием расскажем об этом.
В первую очередь, оцените масштабы свободного пространства, на котором планируется создание сада, особенности рельефа и почвы. Далее тщательно продумайте систему полива, исходя из климатических условий на участке и выбранных растений. Ну и, конечно же, принимайтесь за самое интересное и ответственное занятие – определяйте виды и сорта посадочного материала, который и составит основу вашего полисадника.
Конечно, в вопросе организации процесса посадки и ухода за растениями существует множество нюансов, непосредственно влияющих на внешний вид и качество сада. Это и удобрение почвы, и подрезка кустов и деревьев, и освещение, и многое другое. Но это нужно осваивать постепенно, используя все доступные способы. На первых порах целесообразно привлекать для консультаций соответствующих специалистов, чтобы обучится основным правилам создания и ухода за собственным полисадником.
Надеемся, что данная статья и фото вдохновят вас на активные действия в данном направлении и уже в скором времени рядом с вашим участком появится великолепный сад.
Нет ничего приятнее, чем сделать красивый полисадник своими руками. При правильном уходе, он будет радовать вас не один год.
Посмотрите, как интересно смотрится дорожка из натуральных камней, которые размещены на небольшом расстоянии друг от друга. Между ними яркими полосками проступает сочная трава. На идеально скошенном газоне сделайте небольшие клумбы округлой формы. Там можно высадить любимые растения и цветы. Деревья лучше разместить отдельно стоящими, чтобы доступ к ним был свободным.
Довольно простой, но, вместе с тем, красивый способ организации зеленого пространства возле дома представлен на этом фото. Он подойдет для ровной местности и не будет требовать чрезмерных затрат времени и средств по уходу. Сперва определитесь, где именно будут проходить ваши маршруты и проложите там дорожки из камня. Ландшафтные архитекторы рекомендуют делать их не прямыми, а витиеватыми, чтобы участок выглядел более презентабельно.
Для того, чтобы сделать красивый полисадник, высаживайте по периметру самые высокие деревья, дальше – кусты, а ближе всего к дому – цветы. Основную часть участка можно украсить яркой газонной травой, которую нужно подстригать по мере роста, чтобы она укрывала красивым ковром всю землю. Поставьте красивые фонари – и вечером ваш сад заиграет иными красками в мягких лучах искусственного света.
Красивый полисадник – это не только цветы и газон. Настоящее богатство и украшение любого участка составляют плодовые деревья. Согласитесь, как приятно пройтись по собственному саду и собрать целую горсть спелых и вкусных плодов! Или зимой – пить чай с вареньем собственного приготовления. Для этих целей нужно определится с тем, какие плоды наиболее почитаемые в вашей семье и посадить именно такие деревья. Конечно, до обильного плодоношения предстоят многочисленные обрезки, процедуры формирования кроны и подкормки, но поверьте – результат того стоит. Не забывайте посеять траву и высадить цветы на подобном участке, чтобы он наполнился цветом и ароматами.
Особенно потрясающе будет выглядеть такой полисадник весной, когда наступит период цветения. На фото запечатлен именно этот волшебный момент.
Даже на небольшом участке можно сделать красивый полисадник. Для этого достаточно с обеих сторон от мощенной дорожки высадить разные по высоте растения. При этом нужно постараться подобрать образцы разного цвета, чтобы разнообразить полисадник и выделить каждый отдельный вид. В центре композиции можно разместить крупный камень, чтобы придать участку особый стиль. А у забора высаживайте стройные вечнозеленые туи, которые будут привлекать к себе восторженные взгляды гостей в любое время года.
Прогулки по любимому саду моментально расслабят вас и поднимут настроение. Если потрудиться и сделать красивый полисадник, он будет из года в год радовать своих хозяев пьянящими ароматами и потрясающими природными формами. Заведите деревья и кусты, которые играют всевозможными красками. Например, рябину с ее ярко-красными плодами, гортензию с невероятными соцветиями или жасмин, аромат который будет узнаваем издалека. Такие растения не требуют особого ухода, но отличаются высокими эстетическими характеристиками и долговечностью.
Удивительно красивый полисадник можно сделать с использованием деревянных конструкций. С их помощью следует оградить растения, а также выложить широкие дорожки. Такой прием превращает самый скромный участок в стильную зеленую зону. Дополнительный декор галечными камнями придаст изюминку и подчеркнет натуральное дерево. Чтобы подобные строения прослужили долго, обработайте деревянные элементы специальным защитным средством перед укладкой. Это защитит натуральный материал от воздействия влаги и прочих повреждений.
Для вашего участка перед домом характерны перепады высот? Тогда сделать красивый полисадник будет гораздо проще! Для этого достаточно обозначить каменными кладками центральные элементы пространства, а вокруг посадить низкорослую траву. Несколько кустов с яркими цветами и мощные деревья по периметру – и сад готов! Оборудуйте в нем место для приема гостей, чтобы коротать теплые вечера на свежем воздухе.
Если у вас возле дома совсем мало свободного пространства для посадки растительности – не отчаивайтесь. Сделать красивый полисадник можно даже в таких условиях. Главное – высаживайте растения, разные по высоте и цвету. Вдоль забора – однотипные и вечнозеленые кусты, у тропинки – низкорослые и раскидистые. Обязательно добавьте в композицию несколько заметных пятен – необычных растений с яркой окраской листьев, создав таким образом акцентные точки в полисаднике. И, конечно, не забывайте добавить немного цветов, ведь их изящная красота и нежный аромат будут радовать вас не только в саду, но и в доме, обеспечивая наличие живых цветов в вазах.
Как видите, при оформлении небольшого полисадника главное – правильный подход и фантазия. Множество интересных советов по оформлению участка у дома вы найдете в статье
Идеи для маленького сада.
Совсем несложно сделать возле дома красивый полисадник в азиатском стиле. Для этого достаточно высадить на всей площади однотипные небольшие кусты, предпочтительно с вечнозелеными свойствами. Сделав им модную стрижку, можно превратить растения в симпатичные шары и наслаждаться невероятным дизайном территории у дома.
В центре сада установите небольшое возвышение из дерева – там самое место для зоны отдыха. Удобные кресла и столик станут отличным решением для релаксации и приема дорогих гостей.
Для того, чтобы сделать по-настоящему красивый полисадник, можно соорудить на участке арочные конструкции. Они производятся из металла или прочного пластика и представляют собой несколько соединенных дуг. Главное предназначение арок – опора для вьющихся растений и, вместе с тем, создание особого эстетического эффекта. Согласитесь, что прогуливаясь сквозь такие арки, окутанные зелеными ветвями и роскошными цветами, поневоле ощущаешь себя героем сказочного рассказа. Но запаситесь терпением – придется подождать, чтобы растения как следует обвили арочные основания.