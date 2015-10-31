Какой бы красивый частный дом вы не построили, первое впечатление на гостей всегда производит оформление участка около него. Речь идет о правильной организации растительности. Вы все еще ломаете голову над тем, как сделать красивый полисадник возле дома? Далее мы с удовольствием расскажем об этом.

В первую очередь, оцените масштабы свободного пространства, на котором планируется создание сада, особенности рельефа и почвы. Далее тщательно продумайте систему полива, исходя из климатических условий на участке и выбранных растений. Ну и, конечно же, принимайтесь за самое интересное и ответственное занятие – определяйте виды и сорта посадочного материала, который и составит основу вашего полисадника.

Конечно, в вопросе организации процесса посадки и ухода за растениями существует множество нюансов, непосредственно влияющих на внешний вид и качество сада. Это и удобрение почвы, и подрезка кустов и деревьев, и освещение, и многое другое. Но это нужно осваивать постепенно, используя все доступные способы. На первых порах целесообразно привлекать для консультаций соответствующих специалистов, чтобы обучится основным правилам создания и ухода за собственным полисадником.

Надеемся, что данная статья и фото вдохновят вас на активные действия в данном направлении и уже в скором времени рядом с вашим участком появится великолепный сад.