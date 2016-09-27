Большой дом на равнине

Сегодня мы посетим очень простой, современный дом в городе Сеговия в Испании. Он удивляет своим огромным современным интерьером. Его главная особенность заключается в том, что он окружен двумя террасами слева и справа. Все сделано так, что свет хорошо проникает в дом в любое время года.