Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Большой дом на равнине

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Casa Patio, MapOut MapOut Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Сегодня мы посетим  очень простой, современный дом в городе Сеговия в Испании. Он удивляет своим огромным современным интерьером. Его главная особенность заключается в том, что он окружен двумя террасами слева и справа. Все сделано так, что свет хорошо проникает в дом в любое время года.

Простой дом

Casa Patio, MapOut MapOut Дома в стиле модерн Красный
MapOut

MapOut
MapOut
MapOut

Дом построен очень просто. Он имеет два этажа, что вряд ли видно снаружи. Фасад окрашен в розовый цвет, имеется широкая лестница. Особенностью считается огромная входная дверь, которая является раздвижной.

Вид сверху

Casa Patio, MapOut MapOut Дома в стиле модерн
MapOut

MapOut
MapOut
MapOut

Используя этот план, мы можем получить первое впечатление о доме. Это также свидетельствует о том, что с покатой крышей на втором этаже только одна сторона имеет жизненное пространство. Другая половина помогает гостиной первого этажа достичь больших высот. На первом этаже серая область показывает место внутреннего дворика, который огромен и является продолжением жилого пространства.

Южный двор

Casa Patio, MapOut MapOut Дома в стиле модерн
MapOut

MapOut
MapOut
MapOut

Эта терраса на южной стороне прекрасна. Она является естественным продолжением гостиной. Кто не хотел бы жить здесь и наслаждаться этой атмосферой и прекрасным видом?

Гостиная

Casa Patio, MapOut MapOut Гостиная в стиле модерн
MapOut

MapOut
MapOut
MapOut

Когда мы входим в гостиную, то видим совершенно тихое и современное помещение, состоящее из контрастов светлых и темных тонов и тонких акцентов  терракотового цвета. Здесь сделана специалистами двойная высота, так что возникает ощущение студии.

Сердце дома

Casa Patio, MapOut MapOut Гостиная в стиле модерн
MapOut

MapOut
MapOut
MapOut

Только на фото становится понятно, что огромная открытая гостиная – сердце дома на самом деле. Здесь мы видим, что только в гостиной есть двери, которые создают абсолютно безграничное пространство.

С другой стороны

Casa Patio, MapOut MapOut Дома в стиле модерн
MapOut

MapOut
MapOut
MapOut

Вот мы смотрим на южную террасу  с другой стороны. Огромные окна, которые в настоящее время закрыты. Они создают впечатление, как если бы мы жили на открытом воздухе.

Панорамный вид

Casa Patio, MapOut MapOut Дома в стиле модерн Многоцветный
MapOut

MapOut
MapOut
MapOut

И, наконец, мы рассмотрим наш дом в целом на расстоянии. Место выглядит совершенно невзрачно. Он не создает впечатление, что внутри есть инновационное современное пространство.

Как избавиться от улиток в саду

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо