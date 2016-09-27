Большой дом на равнине

Сегодня мы посетим очень простой, современный дом в городе Сеговия в Испании. Он удивляет своим огромным современным интерьером. Его главная особенность заключается в том, что он окружен двумя террасами слева и справа. Все сделано так, что свет хорошо проникает в дом в любое время года.
Дом построен очень просто. Он имеет два этажа, что вряд ли видно снаружи. Фасад окрашен в розовый цвет, имеется широкая лестница. Особенностью считается огромная входная дверь, которая является раздвижной.
Используя этот план, мы можем получить первое впечатление о доме. Это также свидетельствует о том, что с покатой крышей на втором этаже только одна сторона имеет жизненное пространство. Другая половина помогает гостиной первого этажа достичь больших высот. На первом этаже серая область показывает место внутреннего дворика, который огромен и является продолжением жилого пространства.
Эта терраса на южной стороне прекрасна. Она является естественным продолжением гостиной. Кто не хотел бы жить здесь и наслаждаться этой атмосферой и прекрасным видом?
Когда мы входим в гостиную, то видим совершенно тихое и современное помещение, состоящее из контрастов светлых и темных тонов и тонких акцентов терракотового цвета. Здесь сделана специалистами двойная высота, так что возникает ощущение студии.
Только на фото становится понятно, что огромная открытая гостиная – сердце дома на самом деле. Здесь мы видим, что только в гостиной есть двери, которые создают абсолютно безграничное пространство.
Вот мы смотрим на южную террасу с другой стороны. Огромные окна, которые в настоящее время закрыты. Они создают впечатление, как если бы мы жили на открытом воздухе.