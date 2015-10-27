Оригинальные обои для современных интерьеров

Еще недавно многие из нас с большим энтузиазмом отзывались о настенной краске: она безопасна, её палитра разнообразна, а нанесение не требует специальных навыков. Однако сейчас декораторы вновь возвращаются к идее использования обоев, так как современный дизайн не стоит на месте и с каждым годом предлагает нам все новые и удивительные решения, связанные с оформлением собственных интерьеров.

Обои помогают визуально расширить пространство, увеличить высоту потолков и просто могут смотреться изысканно. Ушло в прошлое время, когда их выбор был незначительным, а качество требовало особой сноровки и опыта наклеивания на стены. Сегодня мы хотели бы рассказать своим читателям о современных рисунках обоев, которые могут использоваться в совершенно разных интерьерах. Надеемся, что эта статья поможет вам избежать ненужных ошибок, а также вдохновит на достойные перемены.