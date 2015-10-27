Оригинальные обои для современных интерьеров

Еще недавно многие из нас с большим энтузиазмом отзывались о настенной краске: она безопасна, её палитра разнообразна, а нанесение не требует специальных навыков. Однако сейчас декораторы вновь возвращаются к идее использования обоев, так как современный дизайн не стоит на месте и с каждым годом предлагает нам все новые и удивительные решения, связанные с оформлением собственных интерьеров.
Обои помогают визуально расширить пространство, увеличить высоту потолков и просто могут смотреться изысканно. Ушло в прошлое время, когда их выбор был незначительным, а качество требовало особой сноровки и опыта наклеивания на стены. Сегодня мы хотели бы рассказать своим читателям о современных рисунках обоев, которые могут использоваться в совершенно разных интерьерах. Надеемся, что эта статья поможет вам избежать ненужных ошибок, а также вдохновит на достойные перемены.
Подобный сюжет можно увидеть не только в кофейнях, но и стильных квартирах и в лофт пространствах. Они идеально смотрятся в помещениях, оформленных в промышленном стиле с высокими потолками и большими окнами. Их можно использовать также в мастерских художников, на чердаках или мансардах. Дети будут невероятно рады и признательны, если в их комнатах появятся рисунки из любимых комиксов с супер-героями.
Интересный и оригинальный черно-белый орнамент обоев создаст необычный трехмерный эффект за счет игры сета и теней. Этот рисунок добавит комнате глубину, расширит её визуально. Такие обои идеально впишутся в интерьер гостиной комнаты, кабинета или прихожей. Можно не ограничивать себя в выборе мебели и позволить украсить интерьер ярким текстилем или аксессуарами.
Тигровые обои
Привнесите в характер своего жилья немного юмора и хорошего настроения! Гостиная комната наполнена различными деталями и аксессуарами, изображающих хищных животных в поп-арт стилистике. Серый оттенок обоев с таким же принтом прекрасно смотрится с диваном светло-серого цвета и декоративной розовой подушкой. Определенно, это пространство создано для проживания молодых пар с отменным чувством юмора.
Вы можете сами расписать стены в своей гостиной или пригласить художника. Для этой цели идеально подойдут жидкие однотонные обои, которые позволят вам редактировать и исправлять уже готовый сюжет на стене. Однако если вы, наш читатель, не умеете или не хотите заниматься подобным творчеством… тогда такой вариант именно для вас. Выберите рисунок, цвет которого будет идеально сочетаться с интерьерами комнаты.
Перед нами прекрасные красочные обои, которые идеально впишутся как в современную гостиную, так и детскую комнату! Карта мира на стене будет стимулировать детей к новым знаниям и открытиям. К слову, вы можете прикалывать фотографии из своих путешествий на такую необычную стену. Вполне вероятно, через год-другой эти обои придется заменить на карту звездного неба.
Для интерьеров в рустикальном стиле характерно использование старых, вышедших из моды или обращения предметов декора. Однако и в современную среду достаточно легко привнести неповторимый «сельский уют», отдав предпочтение изображению старинной и обветшалой мебели на таких моделях обоев.
Такой рисунок сумеет оживить даже самый скучный интерьер и привнести в холодное пространство немного света, цвета и уюта. Одно из преимуществ изображения рисунков пальм, моря и солнца – ассоциация с круглогодичным теплым климатом и праздником души! Такие обои, например, идеально подходят для спальни, в которой так приятно отдыхать с мечтами и планами о ближайшем отпуске.
Такой интерьер, безусловно, подойдет не каждому. Здесь царит строгая брутальная атмосфера в которой нет места тюлевым занавескам, декоративным подушечкам и всевозможным рюшам. Декоратору лучше всего ограничиться выбором однотонной мебели простых форм. В таком кабинете придется посвятить время исключительно сосредоточенной и серьезной работе.
Столь яркие и необычные обои подходят квартирам с творческим и неординарным характером. Канареечный, серый и бежевый цвета – вот идеальная комбинация, которая придется по душе практически каждому. В пространстве, оформленном в такой цветовой гамме, можно проводить часы на пролет…
Достоинство этой расцветки в том, что она универсальна. Рисунок идеально подходит и для кухни, и для спальни, и для гостиной. Холодный серый цвет обоев в сочетании с мебелью из светлого дерева смотрится оригинально, дорого и создает невероятно комфортную атмосферу в любом помещении.