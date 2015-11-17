Керамическая плитка – популярный отделочный материал, который широко применяют при ремонте помещений разного типа. Это связано с ее натуральным происхождением, а также огромным количеством цветов, фактур и моделей. Также немаловажным есть то, что среди всего разнообразия видов плитки каждый сможет найти подходящий для себя экземпляр по стоимости, ведь ценовая политика этого материала весьма вариативна.
Укладку выбранной плитки лучше доверить профессионалам с опытом проведения соответствующих работ. Ведь при некачественном подходе данный материал утратит свои эстетические и практические характеристики довольно быстро. Принято покрывать плиткой пол и стены, но бывают случаи ее применения в совершенно неожиданных местах – все зависит от вашей фантазии и специфики дизайна.
Сегодня часто встречаются помещения, где произведена укладка плитки под дерево. Это интересный вариант, ведь он позволяет наполнить интерьер деревянными мотивами и при этом использовать все преимущества плитки. Также названный подход удобен при совмещении нескольких видов покрытий, одно из которых деревянное. Получается весьма целостная картина и сохраняется стилистика пространства.
Предлагаем рассмотреть вариант укладки плитки под дерево более детально, оценив разнообразные примеры его использования.
Укладка плитки под дерево на полу является сегодня очень популярным методом отделки. Для этого еще не достаточно выбрать цвет материала и купить понравившийся образец.
Правильная подготовка поверхности перед укладкой плитки – обязательно условие качественного производства работ. Прежде всего, специалист должен идеально выровнять поверхность пола, сделав на ней ровную и гладкую стяжку. Это позволит уложить каждый элемент плитки правильно и надежно его зафиксировать. И важно перед непосредственной укладкой дать стяжке достаточно времени, чтобы она полностью просохла и застыла. Так вы обезопасите жилище от появления плесени или грибка под плиткой и пол прослужит вам очень долго.
Кухня – это место в доме, которое подвергается переменам температурного режима и разнообразным загрязнениям. Именно поэтому дизайнеры предлагают осуществлять там отделку пола с применением плитки. Это значительно упростит вам уборку, а также позволит не переживать, если что-то жирное или горячее случайно упадет на пол. Для создания уютного интерьера в названной комнате можно произвести укладку плитки под дерево. Выбрав понравившейся оттенок, подумайте, как именно вы хотели бы разместить элементы отделочного материала. Существует много схем укладки, например –
елочкой, который вы видите на фото. Такой пол станет украшением кухни и хорошо оттенит светлую рабочую зону.
Гостиная в классическом стиле подразумевает не только стильную мебель, но и красивый пол. Для реализации подобной идеи отлично подойдет глянцевая плитка, которая напоминает темное дерево дорогих пород. При всей своей презентабельности, такой материал прост в уходе и долговечен. Но поскольку на темных поверхностях хорошо видны следы от воды и пыль, рекомендуем следить за чистотой пола и использовать специальные средства для нейтрализации известкового налета.
Укладка плитки под дерево должна производится так, чтобы свет из окон не делал заметными стыки между ее элементами. Для этого специалист должен грамотно оценить помещение и выбрать корректное направление укладки.
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Укладка плитки под дерево всегда хорошо сочетается с кафелем другого оттенка. На фото представлен отличный вариант отделки ванной, где для пола подобрана белая плитка, а для стен – молочного оттенка и деревянного. В результате имеем гармоничный дизайн и совсем небольшое помещение выглядит зрительно больше.
Часто можно наблюдать укладку плитки под дерево в ванной. Эта комната характеризуется повышенной влажностью, но это совсем не проблема для плитки. Если использовать качественный клей и затирку для швов, то плиточный пол стойко выдержит любые нагрузки и даже постоянное наличие пара и воды на его поверхности не приведет к появлению плесени, грибка и порче первоначальных характеристик покрытия. В данном случае заметно, что для пола выбрана плитка с имитацией светлых пород дерева, а для ванной – более темный кафель. Таким образом удалось визуально выделить место для купания и сделать его центральной точкой интерьера.
Если вы пытаетесь внести что-то эксклюзивное в дизайн спальни, то укладка плитки под дерево поможет реализовать такую задумку. Попробуйте использовать схему
елочка для разноуравновой кладки на стене – и вы будете поражены результатом. Лучше взять плитку более светлого оттенка, чем сама стена, чтобы сыграть на контрасте не только материалов, но и цветов. Этот прием позволит слегка удлинить линию стены, поэтому он особенно рекомендован для комнат с невысокими потолками. На пол в таком случае лучше подобрать плитку другой модели и гаммы, чтобы интерьер не казался слишком простым.
Укладка плитки под дерево может удачно имитировать деревянные панели. Такой вариант уместно использовать в ванной комнате, где дерево применять нецелесообразно. Совместив сразу несколько тонов, вам удастся создать приятную и расслабляющую атмосферу, которая будет располагать к отдыху и спокойствию.
Оригинально смотрится плитка с неровной поверхностью, но она требует более тщательного ухода. Учтите, что на всех выпуклостях и впадинах будет накапливаться пыль, а также известковый налет, так что позаботьтесь о своевременной уборке в ванной комнате с подобной отделкой.
Добавьте немного деревянной мебели и светлую сантехнику – и интерьер в стиле минимализм станет по-настоящему роскошным. Другие интересные идеи оформления ванных комнат в названной стилистике описаны в Книге идей
Стиль минимализм в ванной.
Для всех любителей однотонного интерьера предлагаем обратить внимание на это фото. Как видите, здесь и на полу, и на всех стенах использовали укладку плитки под дерево. Она совпадает по цветовой гамме, поэтому ванная комната выглядит очень целостно и уютно. Правильная организация света создает дополнительный мягкий эффект и отлично подчеркивает рисунок плитки, который напоминает структуру дерева.
Для ванной небольшого размера идеально подойдет укладка плитки под дерево светлых тонов. При этом подбирайте мебель и аксессуары в таком же оттенке. Относительно метода укладки плитки, то попробуйте использовать бесшовную его разновидность. Это значит, что элементы приклеиваются вплотную друг к другу, без всевозможных межплиточных расстояний. Это позволит, с одной стороны, сэкономить на покупке затирки для плитки и оплаты дополнительных работ мастеру, а с другой – ускорит сам процесс укладки и сделает ее очень эффектной.
В нынешнее время, не взирая на огромное разнообразие отделочных материалов для пола, существуют те, кто ностальгирует по старому и доброму паркету. Помните, как он был практически везде, приветливо встречая нас мелкой
елочкой? Но мода меняется, и вместо деревянных покрытий теперь часто выбирают керамические. Однако, это вовсе не означает, что нельзя с их помощью соорудить такую знакомую
елочку на полу. Кроме того, учитывая влагостойкость плитки, смело используйте ее в ванной комнате безо всяких опасений.
Выбрав модель в виде узких и длинных фрагментов, чередуйте их оттенки между собой. Так пол будет выглядеть более интересно и современно. Главное – пусть укладка плитки под дерево будет лишена швов, чтобы ее внешний вид полностью напоминал традиционную паркетную кладку.