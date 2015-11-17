Керамическая плитка – популярный отделочный материал, который широко применяют при ремонте помещений разного типа. Это связано с ее натуральным происхождением, а также огромным количеством цветов, фактур и моделей. Также немаловажным есть то, что среди всего разнообразия видов плитки каждый сможет найти подходящий для себя экземпляр по стоимости, ведь ценовая политика этого материала весьма вариативна.

Укладку выбранной плитки лучше доверить профессионалам с опытом проведения соответствующих работ. Ведь при некачественном подходе данный материал утратит свои эстетические и практические характеристики довольно быстро. Принято покрывать плиткой пол и стены, но бывают случаи ее применения в совершенно неожиданных местах – все зависит от вашей фантазии и специфики дизайна.

Сегодня часто встречаются помещения, где произведена укладка плитки под дерево. Это интересный вариант, ведь он позволяет наполнить интерьер деревянными мотивами и при этом использовать все преимущества плитки. Также названный подход удобен при совмещении нескольких видов покрытий, одно из которых деревянное. Получается весьма целостная картина и сохраняется стилистика пространства.

Предлагаем рассмотреть вариант укладки плитки под дерево более детально, оценив разнообразные примеры его использования.