Минимализм как стилистическое направление в дизайне уже давно пользуется большой популярностью. Не удивительно, что со временем появляются новые его подвиды и разветвления. Одним из них можно назвать стиль минимализм а-ля русс в интерьере.
Что же он из себя представляет и в чем его особенности?
Соблюдая основные принципы классического минимализма, такие как простота линий, использование натуральных материалов и практичной мебели, приставка а-ля русс делает его адаптированным к нашим национальным особенностям и традициям в дизайне. Речь идет о всем известном русском колорите, когда уникальные поделки, орнаменты и мебель наполняют пространство неповторимым духом и теплом. Подобные интерьеры широко известны не только в России, но и во всем мире, ведь они выглядят по-насстоящему домашними и, вместе с тем, ультрасовременными. Сочетание истории и новинок дизайнерского искусства – вот секрет популярности названного направления.
Предлагаем и вам оценить все преимущества минимализма а-ля русс в интерьере. Далее мы расскажем об удачных примерах использования данной стилистики сегодня.
Презентабельный интерьер частного дома сложно представить без стильной мебели, мягких ковров и красивой отделки. В данном случае хозяева совместили минималистичный дизайн пространства с несколькими элементами а-ля русс. Обратите внимание на потрясающий журнальный столик на колесах. Он чем-то напоминает исконно русскую телегу, правда? Под стать такому винтажному предмету видим грубые табуреты, лестницу и брусья на потолке. Все это создает ощущение домашнего тепла и пропитано атмосферой надежности. Межкомнатные двери подобраны в аналогичной стилистике. Об их разнообразии и видах читайте в Книге идей.
Прямо в гостиной расположена кухня – это удобный и практичный вариант. Минимализм а-ля русс в интерьере – это всегда богатство и уют.
Натуральное дерево – это главный материал в интерьере минимализм а-ля русс. Он испокон веков использовался для строительства и отделки домов, изготовления мебели и прочих хозяйственных нужд. С помощью этого недорогого и экологичного материала можно создать потрясающий интерьер без чрезмерных затрат. Учтите, что для названной стилистики предпочтительнее использовать породы отечественной древесины, такие как дуб, сосна, вишня, орех. Кроме финансовой выгоды, они хорошо смотрятся в интерьере и являются надежным строительным материалом. Обратите внимание, что на фото сочетаются сразу несколько пород древесины, что придает гостиной комнате дополнительного шика. Очень презентабельно выглядит отделка этим материалом стен и пола, а также мощная лестница с классической балюстрадой. Изюминка интерьера в стиле минимализм а-ля русс – чучела животных и прочие атрибуты, связанные с охотой. Мы видим, как дизайнер в этом случае стильно обыграл данную тематику, разместив над камином оленью голову из дерева.
Возвращение к истокам – вот лейтмотив минимализма а-ля русс в интерьере. Что может быть прекраснее стен из деревянного бруса, массивной мебели под старину и нежного текстиля с ярким геометрическим орнаментом? В такой комнате вам обеспечен полноценный отдых и покой.
Кроме эстетической составляющей, нужно отметить пользу дерева для здоровья человека. Поэтому, чтобы оно долго служило верой и правдой, выбирайте качественную древесину со специальной обработкой. Это предотвратит порчу материала от перепадов температур, влажности и воздействия насекомых.
Представляем поистине впечатляющий проект, в котором сочетаются лучшие тенденции современного минимализма и русские традиции принятия водных процедур. Деревянный ковш для погружения заменит ванную в спа-зоне вашего дома, а также станет настоящим ее украшением. Как же приятно будет окунутся в его прохладные воды, только выбежав из сауны! Невероятный всплеск эмоций и отличного настроения вам обеспечен. При этом, душевая зона имеет мозаичную отделку, которая так хорошо гармонирует с деревом и стеклом. Такая реализация минимализма а-ля русс в интерьере никого не оставит равнодушным.
Очень стильная ванная комната может получится даже на крошечной площади. Главное – хорошенько продумать ее дизайн. Посмотрите, как замечательно смотрится ванная со сплошной деревянной отделкой. На такое решение отважатся немногие, ведь для большинства из нас влажность и дерево – понятия несовместимые. Однако, при развитии современных материалов для пропитки деревянных поверхностей, можно не боятся негативного влияния воды на отделочные материалы.
Минимализм а-ля русс в данном интерьере создается при помощи простого дизайна и совокупности оригинальных деталей. Это и стилизация лепнины под охотничьи трофеи на стенах, и старые фотографии в потертых рамках, и винтажные полочки. Будьте уверены, что все гости вашего дома придут в восторг от такой ванной комнаты!
Этот своеобразный интерьер щедро пропитан духом минимализма с игривыми нотками а-ля русс. Много пространства, кирпичная кладка и лаконичные формы мебели так приятно гармонируют с кухонным уголком, сделанным в лучших традициях русской деревни. Готовить пищу на дровах – сплошное удовольствие, а поглощать ее потом – это и вовсе праздник. Кроме того, пьянящие ароматы вкусностей моментально разлетятся по дому, приглашая таким образом всю семью на трапезу.
Для минимализма а-ля русс характерны светлые оттенки в интерьере. Предлагаем оформить гостиную комнату именно с их использованием. Не потребуется ничего сложного – можете оставить оголенными брусья из древесины на потолке, соорудить мощные балки и заполнить пространство мебелью пастельных тонов. Для контраста рекомендуем добавить классический сервант более темного цвета, а также раскинуть на полу мягкий ковер с игривым орнаментом. Вот посмотрите – эта комната станет излюбленным местом встречи с друзьями и родственниками.
Вкусный завтрак в кругу семьи – это идеальное начало нового дня. Если вы хотите удачно обыграть минимализм а-ля русс в интерьере – тогда обратите внимание на данное фото. Большое окно и много дерева, вместительный стол и изящные стулья вокруг него, но самое главное здесь – рабочая зона. Она выполнена в древнерусском духе, здесь имеется яркая стилизация под старинную печь. Но в этой
печи спряталась самая современная плита и прочие новомодные принадлежности, которые понадобятся хозяйке на кухне. В дополнение к этому – уникальная ручная роспись на потолочных балках и на фронтальной части кухонного уголка. Как вам такое сочетание?
Роскошная спальня, где есть все необходимое для крепкого сна – вот мечта большинства современных людей. В центре комнаты находится королевская двуспальная кровать с кованной спинкой. Белые стены и потолки с массивными балками оттеняют ее и подчеркивают характер помещения. Стильно обрамляют окно роскошные ставни из натурального дерева. С их помощью достигается не только нотка а-ля русс в минималистичном интерьере, но и надежная защита комнаты от солнечных лучей.
Самый незамысловатый дизайн кухонного помещения может выглядеть невероятно стильно. Возьмем, к примеру, вариант на фото, где четко прослеживается минимализм а-ля русс в интерьере. Никаких громоздких конструкций и максимум комфорта – вот девиз этой кухни. Обратите внимание, как грубое деревянное обрамление эффектно сочетается с современной техникой. Такой ансамбль понравится всем без исключения жителям квартиры и прослужит семейству долгие годы.