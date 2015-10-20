Минимализм как стилистическое направление в дизайне уже давно пользуется большой популярностью. Не удивительно, что со временем появляются новые его подвиды и разветвления. Одним из них можно назвать стиль минимализм а-ля русс в интерьере.

Что же он из себя представляет и в чем его особенности?

Соблюдая основные принципы классического минимализма, такие как простота линий, использование натуральных материалов и практичной мебели, приставка а-ля русс делает его адаптированным к нашим национальным особенностям и традициям в дизайне. Речь идет о всем известном русском колорите, когда уникальные поделки, орнаменты и мебель наполняют пространство неповторимым духом и теплом. Подобные интерьеры широко известны не только в России, но и во всем мире, ведь они выглядят по-насстоящему домашними и, вместе с тем, ультрасовременными. Сочетание истории и новинок дизайнерского искусства – вот секрет популярности названного направления.

Предлагаем и вам оценить все преимущества минимализма а-ля русс в интерьере. Далее мы расскажем об удачных примерах использования данной стилистики сегодня.