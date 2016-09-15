Гениальный домик 85 квадратных метров

Этот интересный проект создан архитектором Joao Diniz для круглогодичного проживания в теплом климате. В нем есть все необходимое для жизни, а мы можем рассматривать данный проект как идеальную дачу.

Дом выполнен по каркасной деревянной системе с некоторыми авторскими решениями. Например, особенной конструкцией, внешней отделкой из декоративных панелей, которые напоминают древние письмена какого-то народа, и необычным форматом кровли, которая, будто лист, накрывает второй уровень дома. А терраса имеет полукруглую форму, заходит и на другие стороны по периметру дома и очень удобна.