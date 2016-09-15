Гениальный домик 85 квадратных метров

Этот интересный проект создан архитектором Joao Diniz для круглогодичного проживания в теплом климате. В нем есть все необходимое для жизни, а мы можем рассматривать данный проект как идеальную дачу.
Дом выполнен по каркасной деревянной системе с некоторыми авторскими решениями. Например, особенной конструкцией, внешней отделкой из декоративных панелей, которые напоминают древние письмена какого-то народа, и необычным форматом кровли, которая, будто лист, накрывает второй уровень дома. А терраса имеет полукруглую форму, заходит и на другие стороны по периметру дома и очень удобна.
На первом этаже находится кухня-гостиная и ванная комната, а на втором – спальня с большим балконом с гамаком. Также при доме есть терраса, которая заметно облегчает бытовую сторону вопроса.
Жить в таком доме на постоянной основе в холодном климате нельзя, но проект всегда можно изменить с помощью нанятого вами архитектора, создав на основе идеи и планировки энергосберегающий дом, который даже с точно таким же форматом остекления будет теплым зимой (совсем теплым, жарким!). Стоить такое удовольствие с отделкой и частично мебелью будет около 2 млн рублей на проект 85 кв. метров с двумя маленькими спальнями.
Вечером дом преображается за счет светильников в интерьере и становится похожим на волшебный шалаш из южной сказки.
Этот маленький домик понравится всем, кто мечтает о шикарной и необычной даче или ищет возможность обменять «однушку» на жилье за городом. Общая площадь в 85 кв. метров позволяет разместить все необходимое для жизни и при этом существенно сэкономить на возведении такого «коттеджа».
В дизайне этого проекта внутри используются комбинированные дизайнерские приемы. Дом кажется слегка богемным, даже неряшливым как, в принципе, и практически все дачи, где из-за маленькой площади невозможно создать идеальный образ дома перфекциониста.
Так, в дизайне интерьера здесь ощущается любовь к этнике, историческим орнаментам, скульптурам и другим предметам искусства различных стран и народов.
Отделка в доме реализована на простой основе – штукатурка поверх изоляционного материала с последующей покраской. В некоторых частях дома есть акцентные стены, красиво подчеркивающие легкий этнический колорит.
Если вас интересуют дома площадью примерно в 85 кв. метров, то вы можете рассчитывать на сумму «под ключ» в 1,4 млн рублей (при самом бюджетном варианте без отопления и утепления на лето) и на бюджет 2,5 млн рублей (с утеплением и отоплением для круглогодичного проживания).
85 кв. метров может быть достаточно даже для трех спален, а в идеале – для двух с двумя ванными комнатами и гардеробными.
На схеме дома легко можно увидеть расположение ванной комнаты с душевой и оценить все возможности 85-метрового дома. В данном случае площадь дана с дублированием двусветного освещения.
Зато спальня имеет квадратуру по полу около 15 кв. метров, но из-за двусветного пространства кажется, как минимум, в два раза более просторной, а из-за увеличенной высоты потолков в целом – в 4 раза больше. Есть при ней еще и терраса-балкон площадью более 10 кв. метров.
Двери-слайдеры красиво дополнены надставками сверху для увеличенной высоты стен, чтобы солнце, проникающее через окна, освещало не только спальню, но и лестницу, холл на первом этаже. Сбоку от лестницы есть еще одно окно, видимое на фотографии выше.
Симпатичный балкон с отделкой пола натуральным деревом позволяет наслаждаться видом на живописные окрестности.
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