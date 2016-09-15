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Гениальный домик 85 квадратных метров

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA Кухня в стиле модерн
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Этот интересный проект создан архитектором Joao Diniz для круглогодичного проживания в теплом климате. В нем есть все необходимое для жизни, а мы можем рассматривать данный проект как идеальную дачу.

Дом выполнен по каркасной деревянной системе с некоторыми авторскими решениями. Например, особенной конструкцией, внешней отделкой из декоративных панелей, которые напоминают древние письмена какого-то народа, и необычным форматом кровли, которая, будто лист, накрывает второй уровень дома. А терраса имеет полукруглую форму, заходит и на другие стороны по периметру дома и очень удобна.

Планировка

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA Дома в стиле модерн
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

На первом этаже находится кухня-гостиная и ванная комната, а на втором – спальня с большим балконом с гамаком. Также при доме есть терраса, которая заметно облегчает бытовую сторону вопроса.

Жить в таком доме на постоянной основе в холодном климате нельзя, но проект всегда можно изменить с помощью нанятого вами архитектора, создав на основе идеи и планировки энергосберегающий дом, который даже с точно таким же форматом остекления будет теплым зимой (совсем теплым, жарким!). Стоить такое удовольствие с отделкой и частично мебелью будет около 2 млн рублей на проект 85 кв. метров с двумя маленькими спальнями.

Вечернее освещение

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA Дома в стиле модерн
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

Вечером дом преображается за счет светильников в интерьере и становится похожим на волшебный шалаш из южной сказки.

Этот маленький домик понравится всем, кто мечтает о шикарной и необычной даче или ищет возможность обменять «однушку» на жилье за городом. Общая площадь в 85 кв. метров позволяет разместить все необходимое для жизни и при этом существенно сэкономить на возведении такого «коттеджа».

Стиль оформления

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA Кухня в стиле модерн
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

В дизайне этого проекта внутри используются комбинированные дизайнерские приемы. Дом кажется слегка богемным, даже неряшливым как, в принципе, и практически все дачи, где из-за маленькой площади невозможно создать идеальный образ дома перфекциониста.

Так, в дизайне интерьера здесь ощущается любовь к этнике, историческим орнаментам, скульптурам и другим предметам искусства различных стран и народов.

Отделка

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA Кухня в стиле модерн
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

Отделка в доме реализована на простой основе – штукатурка поверх изоляционного материала с последующей покраской. В некоторых частях дома есть акцентные стены, красиво подчеркивающие легкий этнический колорит.

Ваши возможности

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA Гостиная в стиле модерн
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

Если вас интересуют дома площадью примерно в 85 кв. метров, то вы можете рассчитывать на сумму «под ключ» в 1,4 млн рублей (при самом бюджетном варианте без отопления и утепления на лето) и на бюджет 2,5 млн рублей (с утеплением и отоплением для круглогодичного проживания).

85 кв. метров может быть достаточно даже для трех спален, а в идеале – для двух с двумя ванными комнатами и гардеробными.

Схема дома

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

На схеме дома легко можно увидеть расположение ванной комнаты с душевой и оценить все возможности 85-метрового дома. В данном случае площадь дана с дублированием двусветного освещения.

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Спальня

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA Спальня в стиле модерн
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

Зато спальня имеет квадратуру по полу около 15 кв. метров, но из-за двусветного пространства кажется, как минимум, в два раза более просторной, а из-за увеличенной высоты потолков в целом – в 4 раза больше. Есть при ней еще и терраса-балкон площадью более 10 кв. метров.

Двери-слайдеры красиво дополнены надставками сверху для увеличенной высоты стен, чтобы солнце, проникающее через окна, освещало не только спальню, но и лестницу, холл на первом этаже. Сбоку от лестницы есть еще одно окно, видимое на фотографии выше.

Балкон

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA Балкон и терраса в стиле модерн
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

Симпатичный балкон с отделкой пола натуральным деревом позволяет наслаждаться видом на живописные окрестности.

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